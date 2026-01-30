CAF e Fundação Rockefeller firmam parceria estratégica para promover oportunidades na América Latina e no Caribe

O memorando de entendimento, assinado durante o Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe 2026, no Panamá, estabelece uma estrutura de colaboração em áreas-chave, como segurança alimentar, financiamento inovador, mudanças climáticas e agricultura regenerativa.

CIDADE DO PANAMÁ, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A CAF — Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe — e a Fundação Rockefeller assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) com o objetivo de fortalecer e promover o desenvolvimento sustentável em toda a região. O acordo foi formalizado durante o Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe 2026, evento que reuniu mais de 4.300 líderes empresariais, autoridades governamentais e representantes de organizações multilaterais no Centro de Convenções da Cidade do Panamá.

O acordo foi assinado por Sergio Díaz-Granados, Presidente Executivo da CAF, e Lyana Latorre, vice-presidente para a América Latina e o Caribe da Fundação Rockefeller. O documento estabelece um quadro geral de colaboração que permitirá às duas instituições desenvolver projetos conjuntos e ações coordenadas ao longo dos próximos três anos.

O memorando prevê iniciativas em áreas prioritárias para o desenvolvimento regional: segurança alimentar, com ênfase especial no fortalecimento dos programas de alimentação escolar; mecanismos de financiamento inovadores; os impactos das mudanças climáticas no meio ambiente, na saúde pública e nos recursos energéticos; bem como a agricultura regenerativa e o desenvolvimento de modelos sustentáveis de agronegócio.

A cooperação entre ambas as organizações será realizada por meio do intercâmbio de informações e conhecimentos; do desenvolvimento de projetos conjuntos; da assistência técnica e de outros mecanismos de financiamento; de programas de capacitação e da criação de redes com interesses comuns.

PRIMEIRA INICIATIVA CONJUNTA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Como primeira ação no âmbito desta aliança, a CAF aprovou um programa de cooperação técnica não reembolsável para fortalecer os processos de gestão da alimentação escolar em três países da região: Barbados, Colômbia e El Salvador. Este projeto piloto de 24 meses, cofinanciado pela Fundação Rockefeller, está alinhado com a iniciativa Regenerative School Meals (Refeições Escolares Regenerativas) da Fundação, que recentemente comprometeu US$ 100 milhões para transformar os sistemas de produção de alimentos em modelos regenerativos e agroecológicos. A iniciativa visa garantir que 100 milhões de crianças em todo o mundo recebam refeições produzidas de forma sustentável nos próximos cinco anos. O projeto inclui o desenvolvimento de avaliações diagnósticas, a elaboração de propostas de melhoria e a implementação de intervenções-piloto específicas para cada país, adaptadas às necessidades e condições de cada nação.

"Nossa aliança com a Fundação Rockefeller reflete a convicção de que os grandes desafios enfrentados pela América Latina e pelo Caribe exigem novas formas de colaboração. A segurança alimentar é uma prioridade para a CAF, e trabalhar ao lado de uma instituição com mais de um século de liderança em inovação filantrópica nos permitirá ampliar o impacto de nossas ações em benefício de milhões de crianças e famílias em toda a região", afirmou Sergio Díaz-Granados, presidente executivo da CAF.

"Este acordo reafirma nosso compromisso com a região e demonstra como a inovação filantrópica pode ampliar seu alcance por meio de parcerias com atores de investimento social como a CAF. Juntos, podemos transformar desafios em oportunidades reais de desenvolvimento e oferecer soluções de alto impacto para comunidades em toda a região", afirmou Elizabeth Yee, vice-presidente executiva de Programas da Fundação Rockefeller.

"Por meio dessa colaboração, buscamos gerar modelos que vão além da assistência básica para se tornarem motores de transformação econômica e social. Com o Projeto Refeições Escolares em El Salvador, Barbados e Colômbia, a gente está estabelecendo as bases para um sistema que fortalece os programas de alimentação escolar e melhora as cadeias locais de abastecimento alimentar", acrescentou Lyana Latorre, vice-presidente da Fundação Rockefeller para a América Latina e o Caribe.

Sobre a Fundação Rockefeller

Investindo US$ 30 bilhões nos últimos 113 anos para promover o bem-estar da humanidade, a Fundação Rockefeller é uma instituição filantrópica pioneira, baseada em parcerias improváveis e soluções inovadoras que proporcionam resultados mensuráveis para as pessoas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Aproveitamos avanços científicos, inteligência artificial e novas tecnologias para fazer grandes apostas nas áreas de energia, alimentação, saúde e finanças.

A Fundação opera na América Latina e no Caribe por meio de seu escritório regional em Bogotá, Colômbia.

Para obter mais informações, inscreva-se em nossa newsletter em www.rockefellerfoundation.org/subscribe e siga-nos no X @RockefellerFdn, Instagram @rockefellerfdn, YouTube @RockefellerFdn e LinkedIn @the-rockefeller-foundation.

CAF - Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe

O Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe 2026, organizado pela CAF em parceria com o Governo do Panamá, consolidou-se como uma plataforma de alto nível para o diálogo entre líderes empresariais, autoridades governamentais e principais tomadores de decisão. O evento busca analisar os desafios mais urgentes da região e promover soluções que fomentem o crescimento sustentável, a inclusão e a competitividade.

