CAF y la Fundación Rockefeller sellan alianza estratégica para ampliar las oportunidades en América Latina y el Caribe

El memorando de entendimiento, firmado en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Panamá, establece un marco de colaboración en áreas clave como seguridad alimentaria, financiamiento innovador, cambio climático y agricultura regenerativa.

CIUDAD DE PANAMÁ, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- y la Fundación Rockefeller (Rockefeller Foundation) formalizaron una alianza estratégica mediante la firma de un memorando de entendimiento (MOU), con el objetivo de fortalecer y promover el desarrollo sostenible en la región. La firma se realizó durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que reunió a más de 4.300 líderes empresariales, autoridades gubernamentales y representantes de organismos multilaterales en el Centro de Convenciones de Ciudad de Panamá.

El acuerdo fue suscrito por Sergio Díaz-Granados, Presidente Ejecutivo de CAF, y Lyana Latorre, Vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Fundación Rockefeller. El documento establece un marco general de colaboración que permitirá a ambas instituciones desarrollar proyectos conjuntos y acciones coordinadas durante los próximos tres años.

El memorando contempla la exploración de iniciativas en áreas prioritarias para el desarrollo regional: seguridad alimentaria, con énfasis en el fortalecimiento de programas de alimentación escolar; mecanismos de financiamiento innovador; los impactos del cambio climático sobre el medio ambiente, la salud pública y los recursos energéticos; así como la agricultura regenerativa y el desarrollo de agronegocios sostenibles.

La colaboración entre ambas organizaciones se materializará a través del intercambio de información y conocimiento, el desarrollo de proyectos conjuntos, asistencia técnica y otros mecanismos de financiamiento, programas de fortalecimiento de capacidades, y la creación de redes con intereses compartidos.

PRIMER PROYECTO CONJUNTO EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Como primera acción concreta de esta alianza, CAF aprobó una cooperación técnica no reembolsable para el mejoramiento de los procesos de gestión de la alimentación escolar en tres países de la región: Barbados, Colombia y El Salvador. Este proyecto piloto, que tendrá una duración de 24 meses, cuenta con co-financiación de la Fundación Rockefeller y se enmarca en su iniciativa de Regenerative School Meals, que recientemente comprometió USD 100 millones para transformar los sistemas de producción hacia modelos regenerativos y agroecológicos, con la meta de que 100 millones de niños de todo el mundo reciban alimentos producidos de manera sostenible en un período de cinco años. El proyecto contempla la elaboración de diagnósticos, el diseño de propuestas de mejora y la implementación de pilotos adaptados a las condiciones de cada país.

"La alianza con la Fundación Rockefeller refleja nuestra convicción de que los grandes desafíos de América Latina y el Caribe requieren nuevas formas de colaboración. La seguridad alimentaria es una prioridad para CAF y trabajar junto a una institución con más de un siglo de trayectoria en innovación filantrópica nos permitirá amplificar el impacto de nuestras acciones en beneficio de millones de niños y familias de la región", afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

"Este acuerdo reafirma nuestro compromiso con América Latina y el Caribe y demuestra cómo la innovación filantrópica puede ampliar su alcance mediante alianzas con actores de inversión social como CAF. Juntos podemos transformar desafíos en verdaderas oportunidades de desarrollo y ofrecer soluciones de alto impacto para las comunidades de toda la región", indicó Elizabeth Yee, Vicepresidenta Ejecutiva de Programas de The Rockefeller Foundation.

"A través de esta colaboración, buscamos generar modelos que vayan más allá de la asistencia básica y se conviertan en motores de transformación económica y social. Con el Proyecto de Alimentación Escolar en El Salvador, Barbados y Colombia, estamos sentando las bases para un sistema que fortalezca los programas de alimentación escolar y mejore las cadenas locales de suministro de alimentos", añadió Lyana Latorre, Vicepresidenta para América Latina y el Caribe de The Rockefeller Foundation.

SOBRE LA FUNDACIÓN ROCKEFELLER (THE ROCKEFELLER FOUNDATION)

A lo largo de los últimos 113 años, la Fundación Rockefeller ha invertido 30.000 millones de dólares para promover el bienestar de la humanidad. Es una organización filantrópica pionera dedicada a promover el bienestar de la humanidad mediante soluciones innovadoras. Su gestión se sustenta en avances científicos, inteligencia artificial y nuevas tecnologías para promover transformaciones clave en energía, alimentación, salud y finanzas.

La fundación cuenta con presencia en América Latina y el Caribe a través de su oficina regional en Bogotá, Colombia. Para más información, suscríbete a nuestro boletín en www.rockefellerfoundation.org/subscribe y síguenos en X @RockefellerFdn, en Instagram @rockefellerfdn, en YouTube @RockefellerFdn y en LinkedIn @the-rockefeller-foundation.

CAF

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF en alianza con el Gobierno de Panamá, se consolidó como un espacio de alto nivel para el diálogo entre líderes empresariales, autoridades gubernamentales y tomadores de decisión, con el propósito de analizar los desafíos más urgentes de la región y construir soluciones que impulsen el crecimiento sostenible, la inclusión y la competitividad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873670/Firma_acuerdo_CAF_Fundaci_n_Rockefeller.jpg

FUENTE Fundación Rockefeller