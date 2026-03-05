CAIXA: LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE DE R$ 15,5 BILHÕES EM 2025, CRESCIMENTO DE 10,4% EM RELAÇÃO A 2024.
05 mar, 2026, 04:15 GMT
BRASÍLIA, Brasil, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A CAIXA, o maior banco brasileiro em número de clientes, crédito e depósitos em poupança, anuncia o seu resultado consolidado de 2025.
DESTAQUES DO PERÍODO:
I.
Lucro Líquido recorrente de R$ 15,5 bilhões em 2025, 10,4% maior que 2024;
II.
Lucro Líquido contábil de R$ 16,1 bilhões em 2025, 18,7% maior que 2024;
III.
ROE recorrente alcança 10,7% em Dez25, crescimento de 0,3 p.p. em 12 meses;
IV.
A margem financeira alcançou R$ 66,8 bilhões no 2025, aumento de 8,4% em relação a 2024;
V.
Ativos CAIXA somaram R$ 2,2 trilhões em Dez25, aumento de 9,5% em 12 meses;
VI.
Carteira de crédito total com saldo de R$ 1,378 trilhão em Dez25, crescimento de 11,5% sobre Dez24;
VII.
Carteira de Finanças Sustentáveis com saldo de R$ 867,5 bilhões em Dez25, sendo a maior carteira do mercado;
VIII.
R$ 690,2 bilhões em originação de crédito total em 2025, crescimento de 12,2% em relação a 2024;
IX.
Saldo de R$ 938,0 bilhões na carteira de crédito imobiliário em Dez25, 13,0% maior que Dez24;
X.
No Crédito Imobiliário, CAIXA possui 67,7% em participação de mercado em Dez25;
XI.
R$ 246,4 bilhões em contratações de crédito imobiliário em 2025, 10,2% maior que em 2024;
XII.
Saldo de R$ 110,2 bilhões em crédito Infraestrutura e Saneamento em Dez25, crescimento de 1,0% sobre Dez24;
XIII.
Saldo de R$ 111,7 bilhões em crédito Consignado em Dez25, crescimento de 10,0% sobre Dez24, representando 73,5% da carteira comercial PF. A participação de mercado da CAIXA nesse produto totalizou 15,2%;
XIV.
Saldo de R$ 62,9 bilhões em crédito ao Agronegócio em Dez25, crescimento de 0,6% sobre Dez24;
XV.
Saldo de R$ 1,902 trilhão em captações totais em Dez25, crescimento de 10,0% sobre Dez24;
XVI.
Saldo de R$ 396,2 bilhões em depósitos de poupança em Dez25, crescimento de 2,8% sobre Dez24, alcançando 38,8% de participação de mercado;
XVII.
Índice de inadimplência de 3,07% em Dez25, aumento de 1,09 p.p. sobre Dez24;
XVIII.
Índice de Basileia de 16,4% e Capital de Nível I de 15,0% em Dez25, mantendo-se acima dos mínimos regulatórios em 4,9 p.p. e 5,5 p.p., respectivamente.
WEBCAST 4T25: 05/03/2026, 10h00 (Brasília): https://ri.caixa.gov.br/divulgacaoderesultados/
DOCUMENTOS DIVULGAÇÃO 4T25: https://ri.caixa.gov.br/
Contato: Relações com Investidores, [email protected]
