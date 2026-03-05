CAIXA: LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE DE R$ 15,5 BILHÕES EM 2025, CRESCIMENTO DE 10,4% EM RELAÇÃO A 2024.

Lucro Líquido recorrente de R$ 15,5 bilhões em 2025, 10,4% maior que 2024;

Lucro Líquido contábil de R$ 16,1 bilhões em 2025, 18,7% maior que 2024;

ROE recorrente alcança 10,7% em Dez25, crescimento de 0,3 p.p. em 12 meses;

A margem financeira alcançou R$ 66,8 bilhões no 2025, aumento de 8,4% em relação a 2024;

Ativos CAIXA somaram R$ 2,2 trilhões em Dez25, aumento de 9,5% em 12 meses;

Carteira de crédito total com saldo de R$ 1,378 trilhão em Dez25, crescimento de 11,5% sobre Dez24;

Carteira de Finanças Sustentáveis com saldo de R$ 867,5 bilhões em Dez25, sendo a maior carteira do mercado;

R$ 690,2 bilhões em originação de crédito total em 2025, crescimento de 12,2% em relação a 2024;

Saldo de R$ 938,0 bilhões na carteira de crédito imobiliário em Dez25, 13,0% maior que Dez24;

No Crédito Imobiliário, CAIXA possui 67,7% em participação de mercado em Dez25;

R$ 246,4 bilhões em contratações de crédito imobiliário em 2025, 10,2% maior que em 2024;

Saldo de R$ 110,2 bilhões em crédito Infraestrutura e Saneamento em Dez25, crescimento de 1,0% sobre Dez24;

Saldo de R$ 111,7 bilhões em crédito Consignado em Dez25, crescimento de 10,0% sobre Dez24, representando 73,5% da carteira comercial PF. A participação de mercado da CAIXA nesse produto totalizou 15,2% ;

Saldo de R$ 62,9 bilhões em crédito ao Agronegócio em Dez25, crescimento de 0,6% sobre Dez24;

Saldo de R$ 1,902 trilhão em captações totais em Dez25, crescimento de 10,0% sobre Dez24;

Saldo de R$ 396,2 bilhões em depósitos de poupança em Dez25, crescimento de 2,8% sobre Dez24, alcançando 38,8% de participação de mercado;

Índice de inadimplência de 3,07% em Dez25, aumento de 1,09 p.p. sobre Dez24;

