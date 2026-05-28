Camicado lança projeto que conecta conteúdo, convivência e inspiração

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Camicado

28 mai, 2026, 12:00 GMT

Camicado Sessions tem como objetivo transformar a relação dos consumidores com o lar por meio de encontros presenciais e experiências que geram conexões, tudo capturado e desdobrado nas redes da marca e de influenciadores e creators convidados.

SÃO PAULO, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Receber, compartilhar histórias e criar memórias no lar são gestos que transformam o cotidiano em algo mais significativo. É a partir desse olhar que a Camicado, maior varejista brasileira de artigos para casa e decoração, apresenta o Camicado Sessions, projeto que traduz o propósito da marca em proporcionar vivências imersivas que extrapolam o varejo tradicional, conectando pessoas a partir de encontros e experiências compartilhadas.

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Camicado Sessions tem como objetivo transformar a relação dos consumidores com o lar por meio de encontros presenciais e experiências que geram conexões
Camicado Sessions tem como objetivo transformar a relação dos consumidores com o lar por meio de encontros presenciais e experiências que geram conexões

A iniciativa é um desdobramento do posicionamento da Camicado como um hub de inspiração, ao integrar conteúdo e convivência. Em cada edição, o projeto propõe um ambiente de troca, no qual os produtos são apresentados em uso, aplicados a contextos reais do dia a dia e por meio de experiências delicadas e sensoriais.

"O Camicado Sessions é uma extensão da nossa forma de enxergar o lar: um espaço vivo, que vai além da funcionalidade e se torna um cenário de relações reais. Queremos reforçar esse olhar para os momentos em que a casa ganha significado a partir das histórias que acontecem dentro dela", afirma Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A..

A primeira edição do Camicado Sessions ocorreu em parceria com o Pinterest, com um workshop dedicado à decoração e mesa posta. O segundo, dedicado a mães, foi um workshop de punch needle (técnica de bordado russo). Já a terceira edição, no dia 28 de maio, será especial em celebração ao Dia dos Namorados e reunirá casais convidados para um workshop de massa fresca com o chef Ravi Leite (ex-participante do Masterchef Profissionais) e a chef Giovanna Bichels.

Programação diversificada

Ao longo do ano, o Camicado Sessions contará com uma programação ampla e diversa, incluindo ativações que despertam diferentes sentidos, como eventos gastronômicos, momentos de café com barista e conteúdos que resgatam lembranças afetivas, como álbuns de fotos e cadernos de receitas de família.

Outro ponto central do projeto é a curadoria de produtos integrada às vivências propostas, apresentando soluções para cozinhar, decorar e organizar de forma prática e inspiradora, reforçando o papel da Camicado como parceira na construção de momentos especiais dentro de casa.

"Com edições mensais, nosso objetivo é manter um diálogo constante com o público, promovendo encontros que ultrapassam o produto e fortalecem vínculos de forma genuína", finaliza Renata.

Sobre a Camicado

Com mais de 100 lojas físicas pelo Brasil e estratégia omnichannel, a rede especializada em casa e decoração oferece um mix de produtos como utensílios de cozinha, mesa, cama, banho, organização e eletroportáteis. Com o objetivo de proporcionar total facilidade ao cliente, a Camicado oferece uma experiência personalizada que alia excelência no atendimento a um ambiente agradável e diferenciado. A marca é referência no mercado no serviço de listas de presentes, para noivas e noivos que procuram soluções completas para todos os ambientes da casa, com qualidade e estilo.

Sobre a Lojas Renner S.A. 

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa. Também está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 42 a 58; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios. 

Atualmente, são mais de 710 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize CFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988987/2M9A0126.jpg

FONTE Camicado

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