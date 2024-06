Campanha da Stone em parceria com a Visa já premiou mais de 72 empreendedores e vai até julho

Pela segunda vez consecutiva, a empresa aposta na parceria e vai sortear 240 prêmios instantâneos, além de dois superprêmios valendo R$ 120 mil cada, na promoção Giro Stone de Prêmios.

SÃO PAULO, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro em tecnologia e serviços financeiros, em parceria com a Visa, líder global de pagamentos digitais, anuncia a campanha Giro Stone de Prêmios. Com ela, os clientes têm a chance de ganhar dezenas de vale-compras de até R$600 reais ao longo das semanas e concorrer a dois super prêmios de R$120 mil no final de cada mês.

A campanha ficará no ar até 10 de julho de 2024 e será válida para compras realizadas com cartões Stone-Visa dentro desse período. Para concorrer, basta ser um cliente elegível Stone e Visa, acessar o site vaidevisa.com.br/premiostone e realizar o cadastro na promoção.

"O nosso objetivo é oferecer ainda mais vantagens para o nosso cliente através do cartão Stone", comenta o Diretor de Marketing da Stone, Rodolfo Luz.

"A Visa e a Stone têm uma relação de longa data, baseada na inovação e na valorização dos empreendedores e consumidores brasileiros. Essa campanha é mais uma forma de retribuir a confiança e a preferência, oferecendo prêmios que podem fazer a diferença nas suas vidas. Estamos muito felizes com essa iniciativa e esperamos que os clientes da Stone aproveitem essa oportunidade", conta Rodrigo Bochicchio, diretor executivo de Marketing da Visa do Brasil.

Nesta edição, a cada R$150,00 acumulados em compras feitas com cartões de crédito ou débito, os clientes cadastrados terão a oportunidade de girar a roleta virtual. A dinâmica inclui 240 prêmios instantâneos, além de dois grandes prêmios de R$120 mil. Ao total, serão sorteados em prêmios instantâneos 80 prêmios de R$300,00 entregues em vales-combustível, 80 prêmios de R$600,00 em vales-supermercado e 80 prêmios de R$600,00. Todos os prêmios serão entregues em cartões pré-pagos, com ou sem sugestão de uso.

Confira o regulamento no link .

Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira e soluções completas de software focada em melhorar a vida do empreendedor brasileiro. Com mais de 3 milhões de clientes espalhados em todo o Brasil, Stone é pioneira no atendimento rápido e humanizado aos donos de negócio

Sobre a Visa

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que indivíduos, empresas e economias prosperem. Acreditamos que as economias que incluem todos em todos os lugares, elevam todos em todos os lugares e consideram o acesso fundamental para o futuro do movimento do dinheiro. Saiba mais no Visa.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444032/Picture1.jpg

