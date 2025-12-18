CamScanner lança o resumo anual de 2025 destacando a inovação revolucionária e uma base global de usuários superior a 300 milhões

NOVA YORK, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O CamScanner divulgou hoje seu Resumo Anual de 2025, marcando um ano de inovação acelerada de produtos, recursos de IA fortalecidos e expansão global contínua. Com mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo, a plataforma consolidou ainda mais sua posição como uma das ferramentas mais confiáveis para digitalização e gerenciamento inteligente de documentos.

300M users trust CamScanner for professional scans that keep them ahead

Em 2025, o CamScanner introduziu vários aprimoramentos importantes que redefiniram a eficiência nos fluxos de trabalho digitais. Com base em sua forte base de digitalização, a plataforma lançou a Captura Automática de Virada de Página, um recurso que reconhece viradas de página e captura imagens automaticamente. Isso melhora significativamente a velocidade e a conveniência da digitalização de livros completos e documentos de várias páginas. O CamScanner também revelou a Watermark Camera, que incorpora carimbos de data e hora em tempo real e dados de localização em fotos para garantir autenticidade e rastreabilidade - uma função essencial para documentação legal, trabalho de campo, relatórios de conformidade e outros cenários profissionais que exigem registros visuais verificáveis.

Outro marco importante foi a atualização da inteligência artificial do CS AI. O sistema aprimorado agora oferece uma otimização de imagem mais precisa, melhorando a clareza, a estrutura e o tom do texto digitalizado. Seus recursos refinados de perguntas e respostas e assistência ao estudo permitem a extração de informações mais rápida e o suporte de aprendizado mais inteligente, oferecendo aos usuários uma experiência documental completa mais integrada e inteligente.

A influência da marca CamScanner continuou a crescer globalmente. O aplicativo foi apresentado como o "Aplicativo do Dia" da Apple Store em mais de 20 países e regiões, incluindo os principais mercados da Europa e do Sudeste Asiático, e ficou em primeiro lugar na categoria Produtividade na App Store em 84 países e regiões. Também recebeu forte reconhecimento internacional, sendo nomeado "Melhor Aplicativo de Digitalização de Documentos de 2025" pela TechRadar e "Melhor Aplicativo de Digitalização Móvel e OCR" pela Zapier, reforçando sua liderança em todo o cenário global de produtividade.

Ao longo do ano, o CamScanner apoiou uma ampla gama de cenários profissionais e cotidianos. Os advogados usaram a Watermark Camera e a digitalização de precisão para digitalizar com segurança os arquivos dos casos. Alunos e professores construíram bibliotecas de estudo digitais pesquisáveis, auxiliados pelos recursos instantâneos de resolução de problemas da CS AI. Os profissionais de vendas simplificaram a documentação do cliente e o processamento de contratos, enquanto os pesquisadores restauraram materiais históricos com maior clareza de imagem. Nos locais de trabalho, os funcionários confiaram no CamScanner para acelerar o envio de documentos de rotina, a conversão de formatos e a colaboração entre dispositivos.

Com avanços contínuos e uma comunidade global em expansão, o CamScanner continua comprometido em oferecer soluções mais inteligentes e confiáveis que capacitem os usuários em todos os setores e impulsionem a evolução da produtividade digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848971/WechatIMG824.jpg

FONTE CamScanner