CamScanner publica su Resumen anual 2025 que destaca su innovación revolucionaria y una base de usuarios global superior a los 300 millones

NUEVA YORK, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, CamScanner publicó su Resumen anual 2025, que corona un año de innovación acelerada de productos, capacidades de IA potenciadas y expansión global continua. Con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, la plataforma consolidó aún más su posición como una de las herramientas más confiables de escaneo y gestión de documentos inteligente.

300M users trust CamScanner for professional scans that keep them ahead

En 2025, CamScanner introdujo diversas mejoras clave que redefinieron la eficiencia en los flujos de trabajo digitales. A partir de su sólida base de escaneo, la plataforma incorporó Auto Page-Turn Capture, una función que reconoce los cambios de página y captura imágenes en forma automática. Esto mejora notablemente la velocidad y la conveniencia al momento de digitalizar libros completos y documentos de varias páginas. CamScanner además presentó la Watermark Camera, que incorpora en tiempo real marcas de tiempo e información de ubicación en fotos para garantizar la autenticidad y la trazabilidad, una función esencial para documentación legal, trabajo en campo, informes de cumplimiento y otras situaciones profesionales que exigen obtener registros visuales verificables.

Otro hito importante fue la actualización de CS AI. El sistema mejorado ahora ofrece una optimización de imagen más precisa, además de claridad, estructura y tono del texto escaneado superiores. Sus refinadas capacidades de preguntas y respuestas, así como asistencia para el estudio, permiten extraer información de manera más rápida y brindan soporte de aprendizaje más inteligente, lo que ofrece a los usuarios una experiencia con documentos integral, más fluida e inteligente.

La influencia de la marca CamScanner siguió creciendo a nivel mundial. La aplicación fue destacada como la "Aplicación del día" de Apple Store en más de 20 países y regiones, incluidos los principales mercados de Europa y el sudeste asiático; asimismo, se adjudicó el primer lugar en la categoría de Productividad en la App Store en 84 países y regiones. Por otra parte, recibió un firme reconocimiento internacional, siendo designada como la "Mejor aplicación de escaneo de documentos de 2025" por TechRadar y la "Mejor aplicación de escaneo móvil y OCR" por Zapier, lo que refuerza su liderazgo en el panorama de productividad global.

Durante el año, CamScanner prestó apoyo a una amplia variedad de aplicaciones profesionales y cotidianas. Los abogados utilizaron la Watermark Camera y el escaneo de precisión para digitalizar de forma segura los expedientes de los casos. Los estudiantes y los profesores pudieron crear bibliotecas de estudio digitales consultables mediante el uso de las capacidades de resolución de problemas instantánea de CS AI. Los profesionales de ventas optimizaron la documentación de clientes y el procesamiento de contratos, mientras que los investigadores fueron capaces de restaurar materiales históricos con claridad de imagen mejorada. En los lugares de trabajo, los empleados utilizaron CamScanner para acelerar el envío cotidiano de documentos, la conversión de formatos y la colaboración entre dispositivos.

Con avances continuos y una creciente comunidad global, CamScanner mantiene su compromiso de ofrecer soluciones más inteligentes y confiables que faculten a usuarios de todos los sectores y fomenten la evolución de la productividad digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848971/WechatIMG824.jpg

FUENTE CamScanner