Carl Herberger, CEO da Corero Network Security, falará na NovaRed Security Week 2024

MARLBOROUGH, MA, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQB: DDOSF), especialista em proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS), anunciou que seu CEO, Carl Herberger participará como palestrante na próxima NovaRed Security Week 2024 (NSW 2024) em Santiago, Chile. O evento acontecerá na terça-feira, 20 de agosto de 2024, no Centro Parque de Las Condes.

A sessão do Sr. Herberger, programada para as 15h45h, horário local, se concentrará na Lei do Marco de Segurança Cibernética e na importância fundamental de defender a disponibilidade do serviço no ambiente digital cada vez mais regulamentado de hoje. A sua apresentação oferecerá insights sobre como as organizações podem navegar pelas complexidades das novas regulamentações de segurança cibernética e, ao mesmo tempo, manter uma proteção robusta contra ameaças em evolução, especialmente no contexto de ataques DDoS.

O NSW 2024, organizado pela NovaRed, é um evento líder que reúne especialistas de todo o setor de segurança cibernética para discutir a interseção da regulamentação e da segurança cibernética. O tema deste ano, "Regulamentos e segurança cibernética", explorará os desenvolvimentos legislativos globais que estão moldando o futuro da segurança digital. Os assistentes participarão de discussões que abrangem uma ampla gama de tópicos, incluindo a proteção de dados, o crime cibernético, as fintech, a inteligência artificial e as leis estaduais de transformação digital.

A participação de Carl Herberger ressalta o compromisso da Corero em liderar o debate sobre as práticas recomendadas de segurança cibernética e a defesa da disponibilidade de serviços. Sua experiência em mitigação de ameaças DDoS fornecerá informações valiosas sobre como as organizações podem garantir a conformidade regulatória enquanto protegem sua infraestrutura crítica.

Sobre a Corero Network Security

A Corero Network Security é uma fornecedora líder de soluções de proteção contra DDoS, especializada em soluções de detecção e proteção automáticas com visibilidade de rede, análise e ferramentas de relatórios. A tecnologia Corero protege contra ameaças DDoS externas e internas em ambientes complexos de borda e assinantes, garantindo a disponibilidade do serviço de Internet. Com centros operacionais em Marlborough, Massachusetts, EUA, e Edimburgo, Reino Unido, a Corero está sediada em Londres e listada no mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres (ticker: CNS) e no mercado OTCQB dos EUA. (OTCQB: DDOSF).

