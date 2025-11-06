A Corero Network Security aproveita os resultados do terceiro trimestre com grandes conquistas no quarto trimestre e avanços em seus produtos
06 nov, 2025, 17:12 GMT
Renovação de grandes clientes, expansão global e novas inovações preparam a Corero para um crescimento contínuo até 2026
LONDRES, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF), líder reconhecida em proteção contra DDoS e campeã de disponibilidade de serviços adaptáveis e em tempo real, relatou hoje uma aceleração do crescimento global no terceiro trimestre de 2025, estimulado pelo aumento no número de pedidos e pela inovação contínua em toda a sua plataforma SmartWall ONE™, e começou o quarto trimestre com uma grande renovação e expansão com um provedor líder de computação em nuvem dos EUA.
Com base em uma execução sólida, a Corero alcançou US$ 7,4 milhões em pedidos recebidos no terceiro trimestre (um aumento em relação aos US$ 6,0 milhões no terceiro trimestre de 2024), com novos clientes conquistados nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Brasil e Singapura. A Corero também adicionou duas implantações adicionais da Ecossistema de Observabilidade e Resiliência da Corero (CORE) e garantiu uma renovação e expansão de três anos de US$ 6,8 milhões com um provedor de nuvem que atende desenvolvedores e empresas digitais em crescimento, estendendo a proteção da Corero em todo o portfólio de data center do cliente e reforçando a confiança na tecnologia e experiência da Corero.
Corero também anunciou os principais aprimoramentos da plataforma:
- A Proteção TLS de Camada 7 bloqueia ataques de alto volume na camada de aplicação em tempo real na borda, sem latência adicional, sem falsos positivos e sem hardware adicional.
- O Zero Trust Admission Control (ZTAC) usa análise comportamental para detectar e bloquear anomalias em portais de login, reduzindo o risco de abuso de credenciais e ataques orientados por bots.
- O WAF Estendido e o Application Security para Provedores de Serviços fornecem visibilidade nativa da nuvem, inteligência de ameaças e gerenciamento, combinados com a aplicação local. Ele protege aplicativos da Web e APIs usando análises adaptativas, modelagem de ameaças e recursos antibot, permitindo que os provedores de serviços ofereçam segurança de camada de aplicativo de alto valor como um serviço gerenciado.
- As Opções de Implantação Bare Metal e Comercial Prontas para Uso oferecem aos clientes opções flexíveis de implantação em ambientes de software em primeiro lugar, virtualizados ou de dispositivos Corero.
- As Implantações Iniciais do CORE incluem um grande provedor de saúde e um provedor líder de MSP e colocation, demonstrando tração inicial e demanda crescente pelo Ecossistema de Observabilidade e Resiliência da Corero.
"O impulso que estamos observando reflete um mercado que está se movendo com urgência em direção a uma proteção contra DDoS orientada para o desempenho, flexível e escalável", disse Carl Herberger, CEO da Corero Network Security. "As expansões com clientes existentes no setor de serviços em nuvem mostram como nosso foco na simplicidade e velocidade se alinha com sua missão de ajudar as empresas a implantar e escalar com confiança."
Com alcance global em expansão, forte execução no quarto trimestre em andamento e crescente adoção de recursos de última geração, a Corero está entrando em 2026 com ímpeto e um caminho claro para o crescimento.
Sobre a Corero Network Security
A Corero Network Security é uma fornecedora líder de ferramentas de proteção contra DDoS, especializada em soluções de detecção e proteção automáticas com visibilidade de rede, análises e ferramentas de geração de relatórios. A tecnologia Corero protege contra ameaças DDoS externas e internas em ambientes complexos de ponta e assinantes, garantindo a disponibilidade do serviço de Internet. Com centros operacionais em Marlborough, Massachusetts, EUA, e Edimburgo, Reino Unido, a Corero está sediada em Londres e listada no mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres (ticker: CNS) e no mercado OTCQX dos EUA (OTCQX: DDOSF).
