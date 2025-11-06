A Corero Network Security aproveita os resultados do terceiro trimestre com grandes conquistas no quarto trimestre e avanços em seus produtos

Renovação de grandes clientes, expansão global e novas inovações preparam a Corero para um crescimento contínuo até 2026

LONDRES, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF), líder reconhecida em proteção contra DDoS e campeã de disponibilidade de serviços adaptáveis e em tempo real, relatou hoje uma aceleração do crescimento global no terceiro trimestre de 2025, estimulado pelo aumento no número de pedidos e pela inovação contínua em toda a sua plataforma SmartWall ONE™, e começou o quarto trimestre com uma grande renovação e expansão com um provedor líder de computação em nuvem dos EUA.

Com base em uma execução sólida, a Corero alcançou US$ 7,4 milhões em pedidos recebidos no terceiro trimestre (um aumento em relação aos US$ 6,0 milhões no terceiro trimestre de 2024), com novos clientes conquistados nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Brasil e Singapura. A Corero também adicionou duas implantações adicionais da Ecossistema de Observabilidade e Resiliência da Corero (CORE) e garantiu uma renovação e expansão de três anos de US$ 6,8 milhões com um provedor de nuvem que atende desenvolvedores e empresas digitais em crescimento, estendendo a proteção da Corero em todo o portfólio de data center do cliente e reforçando a confiança na tecnologia e experiência da Corero.

Corero também anunciou os principais aprimoramentos da plataforma:

A Proteção TLS de Camada 7 bloqueia ataques de alto volume na camada de aplicação em tempo real na borda, sem latência adicional, sem falsos positivos e sem hardware adicional.

bloqueia ataques de alto volume na camada de aplicação em tempo real na borda, sem latência adicional, sem falsos positivos e sem hardware adicional. O Zero Trust Admission Control (ZTAC) usa análise comportamental para detectar e bloquear anomalias em portais de login, reduzindo o risco de abuso de credenciais e ataques orientados por bots.

usa análise comportamental para detectar e bloquear anomalias em portais de login, reduzindo o risco de abuso de credenciais e ataques orientados por bots. O WAF Estendido e o Application Security para Provedores de Serviços fornecem visibilidade nativa da nuvem, inteligência de ameaças e gerenciamento, combinados com a aplicação local. Ele protege aplicativos da Web e APIs usando análises adaptativas, modelagem de ameaças e recursos antibot, permitindo que os provedores de serviços ofereçam segurança de camada de aplicativo de alto valor como um serviço gerenciado.

fornecem visibilidade nativa da nuvem, inteligência de ameaças e gerenciamento, combinados com a aplicação local. Ele protege aplicativos da Web e APIs usando análises adaptativas, modelagem de ameaças e recursos antibot, permitindo que os provedores de serviços ofereçam segurança de camada de aplicativo de alto valor como um serviço gerenciado. As Opções de Implantação Bare Metal e Comercial Prontas para Uso oferecem aos clientes opções flexíveis de implantação em ambientes de software em primeiro lugar, virtualizados ou de dispositivos Corero.

oferecem aos clientes opções flexíveis de implantação em ambientes de software em primeiro lugar, virtualizados ou de dispositivos Corero. As Implantações Iniciais do CORE incluem um grande provedor de saúde e um provedor líder de MSP e colocation, demonstrando tração inicial e demanda crescente pelo Ecossistema de Observabilidade e Resiliência da Corero.

"O impulso que estamos observando reflete um mercado que está se movendo com urgência em direção a uma proteção contra DDoS orientada para o desempenho, flexível e escalável", disse Carl Herberger, CEO da Corero Network Security. "As expansões com clientes existentes no setor de serviços em nuvem mostram como nosso foco na simplicidade e velocidade se alinha com sua missão de ajudar as empresas a implantar e escalar com confiança."

Com alcance global em expansão, forte execução no quarto trimestre em andamento e crescente adoção de recursos de última geração, a Corero está entrando em 2026 com ímpeto e um caminho claro para o crescimento.

Sobre a Corero Network Security

A Corero Network Security é uma fornecedora líder de ferramentas de proteção contra DDoS, especializada em soluções de detecção e proteção automáticas com visibilidade de rede, análises e ferramentas de geração de relatórios. A tecnologia Corero protege contra ameaças DDoS externas e internas em ambientes complexos de ponta e assinantes, garantindo a disponibilidade do serviço de Internet. Com centros operacionais em Marlborough, Massachusetts, EUA, e Edimburgo, Reino Unido, a Corero está sediada em Londres e listada no mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres (ticker: CNS) e no mercado OTCQX dos EUA (OTCQX: DDOSF).

