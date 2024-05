Carregue até 80% em apenas 9,8 minutos! A Gotion High-tech apresentou novos produtos e novas tecnologias.

HEFEI, China, 19 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Gotion High-tech realizou sua 13ª Conferência de Tecnologia em 17 de maio, divulgando seus novos produtos e novas tecnologias, incluindo a bateria G-Current de carregamento ultrarrápido 5C pronta para produção em massa imediata, a bateria Stellary cilíndrica NCM de alto níquel e a tão discutida tecnologia de bateria de estado sólido no setor.

Bateria G-Current de carregamento ultrarrápido 5C: carregamento de até 80% em apenas 9,8 minutos

A bateria G-Current foi projetada com a tecnologia de carregamento super-rápido 5C, permitindo 80% de reposição de energia com 9,8 minutos de carregamento e 90% de reposição de energia com 15 minutos de carregamento. Essa solução pode ser aplicada a toda a gama de aplicações de baterias, BEVs ou veículos híbridos, abrangendo sistemas químicos LFP, LMFP e NCM. Na conferência, o Sr. Cao Yong, vice-presidente do Engineering R&D Institute da Gotion High-tech, declarou que o lançamento das baterias G-Current significa produção em massa.

Bateria estelar NCM com alto teor de níquel: reduzindo custos em 50% para Manufatura Integrada na Instalação Gen7

A bateria Stellary utiliza o material de silício-carbono de segunda geração desenvolvido pela Gotion High-tech e um eletrólito de carregamento rápido, permitindo um carregamento ultra-rápido de 10% a 70% do Estado de carga em apenas 9 minutos. As baterias equipadas com essa célula podem completar o carregamento de 350 km de alcance em 5 minutos e o carregamento de 600 km de alcance em 10 minutos. O design estrutural exclusivo do pacote de baterias Stellary pode dissipar 70% do calor fora do pacote em apenas 3 segundos, garantindo o resfriamento em velocidade máxima sob condições extremas e alcançando a não propagação térmica da bateria. Ao mesmo tempo, a bateria Stellary também é equipada com tecnologia BMS sem fio e tecnologia de resfriamento eficaz multifacetada, melhorando a segurança e a confiabilidade da bateria de forma abrangente. A bateria Stellary será produzida pela fábrica Gen7 da Gotion High-tech, que alcançou a produção de precisão em nível um, o mais alto padrão do setor, e pode obter uma redução de 50% nos custos de fabricação.

Baterias Gemstone com tecnologia de estado totalmente sólido: com densidade de energia de até 350 Wh/kg

A bateria Gemstone incorpora uma tecnologia inovadora de estado sólido, com densidade de energia de 350 Wh/kg, mais de 40% maior do que as baterias NCM convencionais. Esse aprimoramento proporciona aos veículos elétricos maior alcance e maior eficiência energética

Além disso, a Gemstone passou com sucesso no teste de caixa quente de 200 graus de uma só vez, uma temperatura significativamente mais alta do que os 130 graus definidos pelos padrões nacionais, marcando um avanço significativo na tecnologia de baterias em termos de segurança.

FONTE Gotion High-Tech