9.8分鍾充電80%！國軒高科發布三大新品新技術

合肥2024年5月18日 /美通社/ -- 5月17日，以「致新世界」為主題，國軒高科第13屆科技大會在包河總部隆重啟幕，瞄準用戶最為關切的高安全性、長續航、快速充電等核心需求和痛點問題，重磅發布三大新產品新技術，包括「發布即量產」的5C超快充G刻電池、高鎳三元圓柱星晨電池，以及業內大熱的全固態電池技術。18位海內外院士，20多位來自一流高校、行業機構與知名企業的專家，參加大會並發表演講。

5C超快充G刻電池：9.8分鍾充電80%

「讓超充成為標配！」國軒高科工研總院副院長曹勇博士的閃亮發布，讓G刻電池的5C超級快充解決方案成為全場焦點。充電9.8分鍾補能80%，充電一刻鍾補能90%，支持純電、增程混動等全場景應用，並覆蓋磷酸鐵鋰、磷酸鐵錳鋰和三元體系。搭載G刻電芯的電池包產品，設計上，有多項創新設計和安全應用，超大無模組設計使零部件數量減少30%，系統Z向超薄設計可適配轎跑、SUV等多款車型，直連BMS+FDC設計使線束減了80%，通過納米隔熱、陶瓷復材絕緣等設計實現電芯間「0」熱擴散。曹勇表示，G刻電池系統的大電量和超快充能力離不開材料和全棧自研電芯技術的突破，公司自研1000V電氣架構以及ASIL D軟硬件平台搭配公司自研Gotion Care+雲監控平台，有效實現了快充與安全的兼顧。

目前，G刻電池已在推進整車夏標。

高鎳三元星晨電池：第七代工廠綜合制造降本50%

國軒高科亞太業務總裁、國際工程研究院院長程騫在發布中表示，新一代星晨電池是公司最新款的三元體系46大圓柱產品，該產品能量密度高，循環壽命超長，且可實現4C快充。將由國軒高科第七代工廠生產。

新一代星晨電池使用國軒高科自研的第二代硅碳材料、極速電解液，並在設計上采取梯度電極和全新結構件，實現了電芯高能量密度且快充。其質量能量密度達285Wh/kg，體積能量密度達775Wh/L，並可在常溫循環2500次保持70%的健康狀態，實現超長循環壽命。星晨電池的快充性能同樣優異，可實現4C快充， 9分鍾內從10%補能達到70%。

星晨電池的突破性不僅來自於產品的研發，國軒高科先進制造與供應鏈垂直整合也使得該產品綜合優勢明顯。據程騫介紹，目前國軒高科第七代工廠，已實現微米級精度生產，處行業最高水準；公司多年來在材料端垂直整合及回收再利用，最終預計可實現制造費用降低50%。

全固態技術金石電池：質量密度可達350Wh/Kg

國軒高科正式進軍固態電池領域，主角是「金石電池」。全固態電池項目總工潘瑞軍博士介紹，團隊通過微納化固體電解質、超薄膜包覆單晶正極和三維介孔硅負極，實現全固態電池材料端的技術突破。目前30Ah全固態電芯可實現350Wh/kg的質量能量密度，800Wh/L的體積能量密度，超主流的三元鋰電池40%，其電芯體系循環次數可達3000次以上，可以輕松實現電動車全生命周期百萬公裡行駛裡程。目前，金石電池已一次性通過了200度熱箱測試，安全性遠超國標需求。基於金石電池設計的PACK，擁有80%的質量成組率，280Wh/kg的系統能量密度，單次充電續航可達1000KM。固態電池的制造工藝一直是困擾行業的難點。潘瑞軍分享了團隊在制造工藝方面的突破進展，表示公司已實現從模具電池到車規級電芯制造，實現固態電池從0到1的創新。

SOURCE 國軒高科