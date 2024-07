Casa Ñe'é LG apresenta lançamentos da marca, textura exclusiva e tendências na CASACOR 2024

Empresa expõe novas soluções de tecnologia e tendência de produtos na maior plataforma de arquitetura e design da América Latina; e destaca benefícios do programa de fidelidade LG Family Club

SÃO PAULO, 28 de junho 2024 /PRNewswire/ -- Pelo sétimo ano consecutivo, a LG é a parceira tecnológica exclusiva da CASACOR SP 2024, a principal plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. A 37ª edição do evento, com o tema "De presente, o agora", vai até 28 de julho no icônico Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista. Durante a mostra, a LG apresenta suas inovações na Casa Ñe'é LG, projetada pelo arquiteto Nildo José.

Quarto da Casa Ñe’é LG, na CASACOR 2024. Créditos: Denilson Machado/ MCA Studio

Na CASACOR 2024, os visitantes têm a chance de explorar 180 produtos inovadores da LG, distribuídos por mais de 45 espaços inspiradores. Em um ambiente de 377m², a Casa Ñe'é LG – nomeada a partir da palavra indígena guarani que significa "alma" – convida os participantes a uma reflexão profunda sobre o que nos torna humanos e vivos. Este espaço proporciona uma jornada única para capturar a pureza da essência pessoal e abraçar a autenticidade. Integrada perfeitamente a essa filosofia, a LG apresenta uma casa tecnológica e funcional, com um design focado na acessibilidade e interconectividade.

"Estamos muito entusiasmados em apresentar a Casa Ñe'é LG, criada em colaboração com o renomado arquiteto Nildo José, e em fortalecer nossa parceria com a CASACOR pelo sétimo ano consecutivo. Neste ano, o tema 'De presente, o agora' se alinha perfeitamente com o nosso propósito de proporcionar soluções tecnológicas que tornam a vida mais inteligente, prática e confortável. O ambiente representa uma fusão de inovação e funcionalidade, refletindo nosso compromisso global de melhorar a experiência dos nossos clientes e levar o conceito de 'Life's Good' para todos", afirma Sonah Lee, head de Marketing da LG do Brasil.

Já o programa LG Family Club foi desenvolvido para aprimorar o ecossistema de produtos e serviços oferecidos pela marca no Brasil, levando em conta os diferentes interesses e necessidades das pessoas. Ao fazer parte dessa família, os afiliados terão acesso a uma variedade de benefícios que visam facilitar suas vidas e enriquecer sua experiência com os produtos LG, como um canal de suporte dedicado, vídeos com dicas e tutoriais para ajudar na usabilidade dos produtos; lives apresentadas por especialistas para tirar dúvidas dos clientes, além de concorrer a experiências e cupons de descontos exclusivos.

Nildo José - A Alma da Casa Ñe'é LG

A visão inovadora de Nildo José se integra perfeitamente aos produtos da LG exibidos na Casa Ñe'é LG. O conceito de Ñe'é representa o espírito vital que sustenta a vida e a essência de cada pessoa. Inspirada nessa filosofia, a espaço homenageia a alma humana e tudo o que nos torna vivos e autênticos, promovendo um ambiente de calma, positividade e minimalismo. A Casa Ñe'é LG valoriza a conexão com a essência humana, celebrando o trabalho de artistas e artesãos de diversas culturas, em oposição ao consumo de massa. Cada peça é escolhida para transformar o lar em um espaço único que reflete a nossa individualidade e existência.

O ambiente destaca uma vasta gama de itens, como TVs, aparelhos de áudio, ares-condicionados, monitores, projetores e eletrodomésticos para cozinha e lavanderia. Os visitantes poderão experimentar de perto como as soluções tecnológicas da LG se incorporam ao cotidiano, tornando a vida diária mais simples e eficiente. Além disso, a Coral, patrocinadora da CASACOR, contribuiu com um tom e textura especial desenvolvida exclusivamente para a Casa Ñe'é LG, enriquecendo ainda mais a experiência visual e sensorial dos visitantes.

Com uma paleta de cores naturais e suaves, misturando tons rosados e terrosos com um exuberante verde, a casa cria uma atmosfera lúdica e orgânica. A arquitetura é delineada por formas espontâneas, evocando o sonho, o inconsciente e o instinto, com painéis de mdf inspirados em caules de bambu, remetendo à floresta amazônica. O piso de cerâmica artesanal, com padrões de cestaria brasileira, dá a sensação de um grande tapete trançado que percorre todo o ambiente.

"Em um mundo que tenta condicionar nossas ações, nossa alma nos faz únicos, moldando nossas histórias e legados. Uma casa tecnológica e funcional nos permite ser autênticos, celebrando nossa diversidade cultural, talentos e a busca pela felicidade, alinhando-se ao conceito de 'Life's Good' da LG", explica Nildo José, arquiteto responsável pela Casa Ñe'é LG.

Hall elegante e inovador

Logo na entrada, o hall transmite a receptividade percebida pelo LG Artcool Gallery com LCD e um painel com quatro telas de OLED Transparente, proporcionando uma experiência única ao apresentar o projeto da Casa Ñe'é LG em detalhes. Com pixels que se autoiluminam, a tela OLED mantém cores vivas e alta taxa de contraste, especialmente sob transparência, e dá vida ao conteúdo em diferentes ângulos de visualização, harmonizando com o ambiente de maneira inovadora e elegante. Ela se une ao LG Artcool Gallery, que possibilita conforto térmico graças aos padrões de fluxo em três direções com um design que transforma o aparelho em um quadro projetando diversas imagens em sua tela LCD.

Tecnologia OLED

A sala de estar da Casa Ñe'é LG conta a surpreendente LG OLED M3, a primeira e única TV sem fio do mundo. Com uma tela deslumbrante de 97 polegadas com resolução 4K e 120Hz, a revolucionária TV vem com a caixa Zero Connect separada que envia sinais de vídeo e áudio sem fio para a tela através de um roteador wi-fi de rápida conexão, oferecendo maior flexibilidade para instalar e conectar do seu jeito. Para completar a sofisticação do modelo e combinar facilmente com a decoração, a M3 conta com o One Wall Design, que permite uma montagem nivelada à parede.

Os visitantes também poderão conferir as novidades das linhas C e G. A LG OLED evo C4 chega com o novo Processador AI α9 Gen 7, um ganho significativo de performance, e imagem com ainda mais brilhante. Já a nova LG OLED evo G4 – a melhor TV da marca –, vem com o novo processador inteligente α11, Intensificador de Brilho Máximo que proporciona um incrível ganho de brilho de até 150% em comparação com uma OLED convencional, e até 70% em cenas claras. Tradicional das linhas LG OLED, os modelos possuem respectivamente design Ultraslim, com extremidades estreitas e base elegante, e o One Wall Design com montagem nivelada na parede para um visual polido e minimalista.

Cozinha A Vida É Boa

Na Casa Ñe'é LG, uma cozinha funcional equipada com a LG Smart InstaView Side by Side Craft Ice e o micro-ondas NeoChef OneBody com a exclusiva função Scan To Cook são os grandes destaques. O forno elétrico da linha LG Studio, juntamente com o fogão InstaView, completam o ambiente. Esses produtos trazem inovações que garantem operações econômicas e silenciosas, além de diversas facilidades para o consumidor refletindo o conceito de "Life's Good – A Vida É Boa".

A geladeira possui a exclusiva máquina embutida Craft Ice, que permite fazer gelos em formato de esferas que derretem lentamente, mantendo o sabor e a refrescância dos drinks, transformando sua casa em um sofisticado bar. Além disso, ela também conta com a tecnologia InstaView Door-in-Door, um painel de vidro elegante que se ilumina com duas batidas, permitindo que os usuários vejam o interior sem abrir a porta, reduzindo a perda de ar frio e economizando energia.

Já o novo modelo de micro-ondas traz consigo a inovadora função Scan to Cook, exclusiva do modelo LG NeoChef Onebody. Com ela, basta o consumidor escanear o código de barras de pratos congelados e o eletrodoméstico automaticamente programa a potência e tempo de preparo, tornando o processo mais rápido e fácil. Ambos os produtos expostos contam com conectividade via aplicativo LG ThinQ, tornando a Casa Ñe'é LG um espaço interconectado.

Lavanderia funcional afetiva

Já no espaço criado pela arquiteta Leticia Nannetti, os visitantes podem conhecer a lavanderia funcional com a LG WashTower, um eletrodoméstico com design premium que permite a combinação entre as atividades práticas que integram o cotidiano das pessoas, ao mesmo tempo em que propicia momentos de convivência, memórias afetivas e uma celebração à diversidade.

No espaço, a distribuição das gavetas incentiva a organização e os nichos são adornados com itens decorativos. Com sua percepção apurada, a arquiteta Leticia Nannetti também incluiu um roupeiro junto ao vão aonde embutiu a LG WashTower, modelo vertical de lavadora e secadora de roupas com design exclusivo em formato de torre e capacidade de lavagem de 17kg com Inteligência Artificial AIDD™ e conectividade pelo aplicativo LG ThinQ.

De acordo com a arquiteta, a lavanderia destaca os significados do vestuário que, por meio do lavar e passar, tanto supre as necessidades básicas do ser humano, como enfatiza, por meio da imagem, a identidade que cada pessoa deseja expressar nas mais diferentes ocasiões. A Inteligência Artificial embarcada permite que, por meio de sensores de carga, o aparelho consiga calcular a quantidade ideal de água para lavar diferentes volumes de roupas, até edredons e grandes toalhas.

Cafeteria saudável Isabela Akkari

A cafeteria saudável de Isabela Akkari, projetada por Flávia Burin e Bruna Monetti, do Studio HA, responde à pergunta: "Que ancestrais queremos ser?". Com essa reflexão, as arquitetas criaram um ambiente que valoriza a beleza e oferece esperança, utilizando tons acolhedores de rosa, formas fluidas, forro de tecido e cenários que incentivam a proximidade entre as pessoas. "Gostaríamos de ser lembradas como pessoas que geraram olhares maravilhados, que propagaram verdade e beleza, que aqueceram corações", resumem as arquitetas. O café liderado pela chef Isabela Akkari ocupa 215 m² e é dividido em cinco setores: cozinha, sala privada, salão com mesas, área de serviços e atendimento.

Tecnologia LG em mais de 45 ambientes

Na CASACOR 2024, os visitantes terão a chance de explorar 180 produtos inovadores da LG, distribuídos por mais de 45 espaços inspiradores. Veja os destaques a seguir:

Ambiente Profissional Casa N'é é LG Nildo José Cozinha Mandril Arquitetura Cinema Fernanda Rubatino Sala de TV Renan Altera Lavanderia Leticia Nannetti Cozinha funcional Flávia Burin Espaço acessível ADVP Quarto bebê Kesley Santiago Instalação de arte Ale Salles Tiny House Gabriel Sabugosa Hall do apartamento Gustavo Scaramela Coworking LP + A Sala de Leitura Romario Aviva Experiências Felipe e Eloy Fishberg

