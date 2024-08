Casa Ne'é LG, de Nildo José, ganha Prêmio VEJA SP na categoria Cozinha integrada ou espaço gourmet

LG marcou presença na CASACOR 2024 com mais de 180 produtos inovadores em 45 espaços inspiradores que integraram perfeitamente tecnologia avançada e design sofisticado

SÃO PAULO, 9 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Parceira tecnológica da CASACOR São Paulo pelo sétimo ano consecutivo, a LG esteve presente na 37ª edição da principal plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas em 45 espaços inspiradores. O ambiente Casa Ne'é LG, projetado por Nildo José, foi o campeão da terceira edição do Prêmio VEJA SP de Melhor Ambiente CASACOR na categoria Cozinha integrada ou espaço gourmet. Já o lindo espaço funcional EnCantos, idealizado pela arquiteta Leticia Nannetti, foi o campeão da nova categoria Lavanderia.

Casa Ne’é LG, de Nildo José, recebeu o Prêmio VEJA SP na categoria Cozinha integrada ou espaço gourmet. Crédito: MCA Studio

"A CASACOR é uma ótima vitrine para mostrarmos como nossa tecnologia pode ser integrada à arquitetura e decoração de forma harmoniosa. Esses produtos complementam a estética dos espaços, além de melhorar a funcionalidade e conforto, oferecendo soluções inovadoras e sustentáveis, levando para o dia a dia nosso conceito de Life's Good, e estamos muito felizes com o reconhecimento dos ambientes que trouxeram essa solução aos visitantes", afirma Sonah Lee, head de Marketing da LG do Brasil.

Diversos projetos arquitetônicos apresentaram a inovação e a versatilidade dos produtos da LG, proporcionando uma experiência única. Mais de 180 unidades foram distribuídas em 45 espaços, com destaque para diversos modelos e tamanhos das TVs OLED, QNED, NanoCell e UHD; a nova linha de Lava e Seca Smart com Inteligência Artificial; as geladeiras LG Duplex e a LG Smart Inverse – os modelos mais econômicos do mercado nacional; a nova linha de micro-ondas NeoChef Onebody com a exclusiva função Scan To Cook; além de telas, monitores, diversos aparelhos de áudio, aparelhos de ar-condicionado, entre outras novidades.

Conheça projetos de arquitetura, decoração e arte em parceria com a LG na CASACOR São Paulo 2024.

Cozinha Torno: a arte da cerâmica

Inspirada no trabalho artesanal com a cerâmica, a Cozinha Torno é um projeto de 55m² criado pelo arquiteto Bruno Reis e pela designer de interiores Helena Kallas da Mandril Arquitetura. Estreantes na mostra, a dupla transformou o espaço com formas curvas e arredondadas, remetendo à modelagem do barro, o que resultou no nome do projeto.

Os eletrodomésticos da LG complementam perfeitamente o conceito artesanal do espaço. O Forno Elétrico Linha Studio oferece precisão culinária e design moderno, enquanto o Cooktop Gas with UltraHeat, um lançamento importado, entrega um cozimento eficiente e poderoso.

A geladeira LG Side by Side de 509 litros, da linha Frost-Free com compressor Inverter, garante melhor eficiência energética e economia, sendo a escolha ideal para uma cozinha que une estilo e funcionalidade. Com todas essas funcionalidades, a cozinha permite uma experiência sensorial única, alinhando tradição e modernidade em um ambiente acolhedor e funcional.

Acessibilidade e conforto no espaço Refúgio de Memórias

Criado por Andressa Danielli e Vanessa Pasqual da AD|VP Arquitetura, o estúdio "Refúgio de Memórias", é um espaço projetado para oferecer conforto e acessibilidade para todos. Com formas orgânicas e materiais naturais, o ambiente oferece uma atmosfera sensorialmente encantadora, promovendo familiaridade e acolhimento.

A tecnologia da LG é integrada de forma a complementar o conceito. A Smart TV LG OLED evo G3 de 55" 4K, com resolução 4K e reconhecimento de voz, proporciona imersiva e acessível. Já o ar-condicionado LG Cassete 1-via Inverter, disponível em várias capacidades, garante um ambiente climatizado e confortável, com design compacto e eficiente, ideal para espaços que valorizam a acessibilidade e o bem-estar. O projeto é um exemplo do futuro do design acessível, combinando estética harmoniosa, conforto e inclusão sem comprometer o estilo.

Quarto do Bebê inspirado na estética Mbundu

Concebido por Kesley Santiago, o Quarto do Bebê é uma celebração da sofisticação e da estética do povo Mbundu em um espaço de 25m². Elementos autênticos como palha, madeira, ferro e sisal são incorporados em cada detalhe, criando um ambiente acolhedor e culturalmente rico. O design único reflete a deslumbrante paisagem da savana africana, gerando um espaço tranquilo e cheio de significado.

Para abrilhantar a vivência no quarto, o Split Teto Inverter LG combina eficiência, conveniência e robustez. Este aparelho de ar-condicionado, com filtro de fácil remoção e manutenção simplificada, fornece um resfriamento mais rápido e abrangente, essencial para o conforto do bebê. Suas funções de desumidificação e níveis de ruído controlados garantem um ambiente tranquilo, ideal para um espaço dedicado aos cuidados infantis.

Terreiro: ancestralidade afro-brasileira

Alexandre Salles, à frente do Estúdio Tarimba, apresenta o Terreiro, um espaço-instalação artística de 141m² focado na ancestralidade afro-brasileira. Elementos verticais evocam materialidades e memórias, criando um ambiente dinâmico de vivências, encontros e aprendizados.

No coração deste espaço, o Monitor Consumer Panel de 43" UHD da LG se destaca como uma escolha versátil e eficiente. Com revestimento antirreflexo, o monitor permite uma visualização mais nítida e sem distrações, ideal para exibições artísticas e apresentações digitais. A tecnologia da LG complementa o ambiente, unindo inovação e tradição de forma harmoniosa. O projeto celebra a riqueza e a contribuição da herança cultural negra para o Brasil, convidando os visitantes a explorar e refletir sobre essa rica história.

Stell House: refúgio urbano compacto

Gabriel Sabugosa assina a Stell House, um ambiente de 40m² com o conceito de Tiny House. Projetado para ser um refúgio em meio à correria da cidade, o espaço prioriza conforto e funcionalidade em um design compacto e acolhedor. A arquitetura inteligente e a escolha de materiais criam um ambiente que oferece uma sensação de escape e tranquilidade, perfeito para quem busca um refúgio urbano.

O projetor CineBeam Qube 4K da LG, disponível no mercado internacional, é um dos destaques tecnológicos deste espaço. Com suporte para exibição de imagens em 4K e ajustes automáticos de tela, o projetor otimiza configurações de tamanho e posicionamento da projeção com base na superfície utilizada. Esta tecnologia transforma a Stell House em um ambiente multifuncional, ideal para entretenimento e relaxamento.

Hall do Apartamento: boas-vindas com estilo

No cenário efervescente da CASACOR, o hall do apartamento assinado pelo arquiteto Gustavo Scaramella se destaca como um santuário de boas-vindas. Com design eclético e impactante, o espaço reflete os traços da identidade e as formas de pensar do autor. Superando a função de recepção, o ambiente se transforma em um abraço caloroso, com aromas suaves e melodias envolventes que convidam os visitantes a relaxar e tomar um drink. As inovações da LG na categoria de áudio complementam o conceito deste hall.

Experiência completa com sonorização

Aromas, sons e visuais são integrados de forma a criar ambientes acolhedores, que abraçam os visitantes desde o primeiro momento. Nesta edição, a LG incluiu diversos produtos de áudio nos espaços de criadores parceiros. O destaque fica por conta da Soundbar SC9S, que oferece uma experiência cinematográfica imersiva, a linha de caixas de som XBOOM (XG9, XG7, XG5, 360 RP4, XO3). Os produtos são as apostas da marca para oferecer sonoridades imersivas aos consumidores, seja dentro ou fora de casa.

