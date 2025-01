CES 2025: Aurafit apresenta o Smartwatch G12, o melhor complemento para uma vida conectada, ativa e saudável

LAS VEGAS, 2 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Na CES 2025, que acontece de 7 a 10 de janeiro, a Aurafit, uma marca pioneira dedicada a fornecer equipamentos inteligentes inovadores para amantes de esportes modernos e pessoas antenadas em tecnologia, está pronta para apresentar seu mais recente produto principal, o Smartwatch G12. Este versátil smartwatch com GPS foi projetado para transformar a forma como as pessoas interagem com a tecnologia em suas vidas cotidianas.

Este dispositivo tudo-em-um é compatível com cinco sistemas de navegação por satélite: BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS, garantindo um posicionamento preciso e confiável, seja qual for a localização do usuário. A bússola integrada torna o Smartwatch G12 um companheiro indispensável para aventuras ao ar livre, proporcionando aos usuários a confiança para explorar novos terrenos. Ele oferece suporte a mais de 150 modos esportivos, atendendo a várias atividades, desde corrida e ciclismo até ioga e natação. Essa ampla gama de modos garante que os usuários possam otimizar suas sessões de treinamento e acompanhar seu progresso com facilidade. Além disso, com mais de 100 mostradores de relógio baseados em nuvem, os usuários podem personalizar seu smartwatch de acordo com seu estilo e preferências.

As funcionalidades de IA estão no centro do Smartwatch G12, oferecendo um assistente de voz, mostradores de relógio ativados por voz, tradução inteligente, notas de voz e mostradores de relógio artísticos, tudo isso com IA. Esses recursos transformam o smartwatch em uma ferramenta poderosa para gerenciar tarefas diárias, manter-se conectado e expressar criatividade. Seja para definir lembretes, fazer anotações ou traduzir idiomas em qualquer lugar, o Smartwatch G12 aumenta a eficiência e a organização na vida diária.

Uma subsidiária da Shenzhen Smart Care Technology Co., Ltd. (SMA), há mais de uma década, a Aurafit tem sido uma das principais participantes do setor de vestíveis inteligentes. A empresa possui um amplo parque industrial que abrange mais de 10.000 metros quadrados e emprega uma forte equipe de mais de 600 profissionais, com mais de 20% deles dedicados à pesquisa e desenvolvimento. A Aurafit se estabeleceu como líder no segmento, oferecendo uma linha de produtos que inclui smartwatches, fones de ouvido inteligentes e óculos inteligentes, além de acessórios relacionados. Com mais de 200 patentes de tecnologia em algoritmos de reconhecimento de saúde e esportes, os produtos da Aurafit são vendidos em mais de 50 países em todo o mundo.

Enquanto continua a expandir os limites da inovação e redefinir o futuro dos vestíveis inteligentes, a Aurafit convida os parceiros do setor global de vestíveis inteligentes a visitar seu estande no LVCC South Hall 1, nº 30121, durante a CES 2025.

