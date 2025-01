CES 2025: LG apresenta suas mais recentes inovações baseadas na "Inteligência Afetiva"

Tecnologia de IA da empresa oferece experiências personalizadas que transformam a rotina e fazem você se sentir compreendido

SÃO PAULO, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) está revelando suas mais recentes inovações equipadas com inteligência artificial (IA) durante a CES® 2025. Sob o tema "Life's Good 24/7 with Affectionate Intelligence" ("A vida é boa 24 horas por dia, 7 dias por semana, com inteligência afetiva"), o estande da LG no Las Vegas Convention Center mostra como a empresa está integrando a IA ao cotidiano para proporcionar conveniência excepcional e experiências transformadoras.

Logo na entrada, os visitantes encontram o tema da LG traduzido em uma instalação dinâmica e imersiva chamada Brand Façade — uma enorme tela semicircular com tecnologia LG Kinetic LED Media Art. Além de ser uma experiência visual impressionante, a LG oferece suas telas cinéticas personalizáveis como uma solução completa, que abrange desde o design até serviços pós-instalação. As telas proporcionam experiências multisensoriais com qualidade de imagem incrível e movimentos cinéticos sincronizados com vídeo e áudio.

Uma jornada pelas zonas do estande

O estande é organizado em zonas que representam os diferentes momentos do dia: manhã, tarde e noite. Essa abordagem reflete a visão da LG de "Space-as-a-Service" ("Espaço como Serviço"), demonstrando como suas inovações equipadas com IA enriquecem cada etapa da rotina.

Manhã: um início de dia perfeito com a LG AI

A área Rise & Shine (LG AI Home) apresenta a visão da LG para uma casa inteligente e conectada. Com a ajuda do On-device AI Hub, os eletrodomésticos e dispositivos da LG adaptam-se às necessidades dos usuários, criando um ambiente seguro, hiperconectado e personalizado. Entre as inovações estão reconhecimento facial e de voz, insights de bem-estar baseados no sono e adaptações automáticas às rotinas diárias.

Tarde: produtividade e entretenimento otimizados

A zona Work & Create (Intelligent Office) explora como a IA simplifica o trabalho, com destaque para dispositivos como o LG gram Pro 2-in-1 e o LG CreateBoard. Já na área Gear up & Game (Gaming Playground), os visitantes descobrem como a LG transforma a experiência gamer com tecnologias como o ThinQ ON, que permite personalizar o ambiente de jogo, e o LG UltraGear™ OLED Bendable, monitor curvo e ajustável para gamers.

Tarde relaxante e inspiradora

Na área Inspire & Innovate (LG Labs Studio), soluções personalizáveis permitem transformar espaços em ambientes como uma cafeteria aconchegante ou um cinema premium. A plataforma modular MX é um dos destaques, permitindo que veículos sejam adaptados para múltiplos usos com a tecnologia da LG.

Noite: tecnologia e sofisticação

A zona Curate & Elevate (Upscale Home Living) combina design de luxo e inteligência artificial para criar uma experiência de vida elevada. Produtos como a LG Signature OLED T transparente e a segunda geração de eletrodomésticos da linha LG SIGNATURE são expostos ao lado de móveis da italiana Molteni&C, destacando a filosofia "Live Beyond" da marca.

Na área Escape & Immerse, os visitantes encontram o processador α11 AI e a plataforma webOS, que oferecem recursos avançados de curadoria de conteúdo e qualidade cinematográfica de som e imagem.

Por fim, a zona Dive & Vibe apresenta a linha de alto-falantes XBOOM 2025, que utilizam calibração de IA para ajustar som e iluminação de acordo com o ambiente e o ritmo da música.

Sustentabilidade em destaque

Demonstrando seu compromisso com ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), o estande da LG apresenta instalações simbólicas, como árvores que representam a sustentabilidade. Entre elas estão a Comfort Kit Tree, a Energy Tree e a Global Carbon Neutrality Tree, reafirmando a visão da LG para um futuro mais sustentável.

Os visitantes podem explorar todas essas inovações no estande da LG (#15004, Las Vegas Convention Center) de 7 a 10 de janeiro.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle Component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

