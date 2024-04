Cetaphil lança Inteligência Artificial que analisa a pele e recomenda rotina de skincare personalizada

Em poucos segundos, a ferramenta indica o tipo de pele e apresenta informações sobre acne, vermelhidão, hidratação, manchas de acne e rugas

SÃO PAULO, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Muito se fala sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) e seus grandes avanços em diversos setores. No entanto, poucos sabem que esta tecnologia também vem sendo implementada em diagnósticos de skincare dermatológico e estética avançada. Como uma das percursoras no desenvolvimento de ferramentas digitais para o mercado de cuidados com a pele, Cetaphil, marca #1 em recomendação pelos dermatologistas1, anuncia o lançamento de Conhecendo a pele com Cetaphil, um aplicativo abrangente de realidade aumentada, que ajuda na avaliação personalizada da pele e recomendações para a rotina de cuidados em poucos segundos, trabalhando em conjunto com as orientações de dermatologistas.

Com o clique de uma selfie, a tecnologia compara a foto a um robusto banco de dados de 70 mil imagens de peles diversas para criar um relatório inclusivo e personalizado, que revela pontos de atenção e propensão a várias condições. Preparados com insights de oito categorias, como acne, vermelhidão, hidratação, manchas de acne e rugas, os consumidores podem usar os resultados para tomar decisões de cuidados com a pele de forma mais assertiva.

"Como especialistas em ciência de cuidados com a pele sensível, estamos comprometidos em inovar com soluções inclusivas e personalizadas. Estamos orgulhosos de oferecer essa tecnologia e ajudar ainda mais os consumidores a selecionar qual de nossas mais de 70 soluções de produtos pode ser a certa para eles", explica Julio Cesar Silva, Diretor Brasil de Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica da Galderma

Para experimentar a inovação, o consumidor pode visitar o site Conhecendo a pele com Cetaphil, e escanear o código QR com o telefone para receber a recomendação personalizada de rotina de cuidados com a pele em quatro etapas simples.

É importante ressaltar que, embora a tecnologia ofereça uma valiosa ferramenta de auxílio, ela não substitui a consulta com um dermatologista. É sempre recomendado buscar a orientação de um profissional qualificado para receber uma avaliação individualizada e apropriada às necessidades específicas de cada pele.

Simulação em procedimentos estéticos

Além das inovações na marca Cetaphil, a Galderma, empresa especialista em soluções para cuidados com a pele, que abrange medicamentos de prescrição médica, dermocosméticos e produtos utilizados em estética injetável, também anunciou o FACE By GaldermaTM, uma ferramenta de realidade aumentada que simula os efeitos de procedimentos estéticos injetáveis em tempo real. Recém-lançado, o Brasil foi um dos primeiros países a receber a tecnologia.

Na prática, o aplicativo aprimora a comunicação entre o profissional e o paciente, trazendo uma visualização de forma interativa e personalizada das opções de tratamentos estéticos recomendados. Com o FACE by GaldermaTM em mãos, o especialista pode, por exemplo, simular o resultado da aplicação de Restylane®- ácido hialurônico injetável - nos lábios e, em tempo real, o paciente irá visualizar em seu próprio rosto como poderá ficar o pós-procedimento.

Em sua primeira fase, o FACE by GaldermaTM já trouxe dados surpreendentes. Um estudo feito com 170 pacientes, de países distintos, revelou que 72% deles agendaram um procedimento estético injetável após o uso do aplicativo. Além disso, 92% dos pacientes afirmaram que retornariam para fazer um procedimento estético injetável2.

A tecnologia estará disponível para auxiliar médicos. Contudo, a IA não substitui o trabalho do profissional e nem o seu diagnóstico.

Referências:

1. IQVIA, GPS, base Set'23, MAT Set'23, quantidade de prescrições, total Brasil, canal varejo e delivery, considerando especialidade Dermatologia, CT2 D02 Emol/Protetores Derm, exceto NEC1 88 – Cuidados Infantis e NEC2 83F - Protetores Solares.

2. Pilot conducted in 2021. Updated March 23rd, 2021, 170 patients' surveys from 12 countries

