CGTN: China e Polônia ampliarão ainda mais os intercâmbios culturais para promover a amizade bilateral

PEQUIM, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- No verão passado, pelo menos 24 estudantes dos Institutos Confúcio da Universidade Adam Mickiewicz e da Universidade Vistula da Polônia se reuniram no município de Tianjin, na China, em uma viagem de duas semanas para conhecer a cultura chinesa.

Participando do acampamento de verão "Chinese Bridge", um evento que tem como objetivo promover a aprendizagem do idioma e da cultura chineses entre estudantes de diferentes países e aprimorar o intercâmbio entre estudantes chineses e estrangeiros, eles desfrutaram do charme da cultura chinesa fazendo cursos de chinês e participando de visitas e atividades culturais.

"Minha viagem à China terminou, mas minha jornada de aprendizado da cultura chinesa está apenas começando", disse um membro do acampamento durante a cerimônia de formatura.

A China e a Polônia possuem uma longa história e fortes tradições culturais, e os intercâmbios entre as pessoas e a cultura dos dois lados têm se tornado cada vez mais ativos nos últimos anos, disse Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, durante uma visita ao Centro Nacional de Artes Cênicas da China (NCPA) na segunda-feira.

Peng fez a visita com Agata Kornhauser-Duda, esposa do presidente polonês Andrzej Duda, que está em uma visita oficial à China. Eles assistiram a apresentações, que incluíram música folclórica tradicional chinesa, ópera de Pequim e composições para piano de ambos os países.

Aumento dos intercâmbios entre pessoas

Durante sua passagem pela Universidade de Tecnologia de Tianjin, os 24 estudantes poloneses participaram de cursos de chinês e palestras culturais, além de projetos como caligrafia, corte de papel e Tai Chi.

"Os intercâmbios entre estudantes chineses e poloneses favorecem a promoção de intercâmbios culturais entre os dois países", disse Liu Qun, funcionário da escola de língua e cultura da universidade.

Hoje, várias universidades polonesas oferecem cursos de chinês, e os Institutos Confúcio na Polônia costumam organizar grupos de acampamento de verão e delegações acadêmicas para visitar a China a fim de promover intercâmbios educacionais e culturais entre os dois países.

Através de intercâmbios culturais mais profundos, a compreensão mútua e a amizade entre os dois povos também se aprofundarão, disse Peng.

Elogiando a cultura tradicional chinesa, Agata disse que espera mais intercâmbios e cooperação entre os dois países e o fortalecimento da amizade entre os dois povos.

Intercâmbios e cooperação aprimorados

A China e a Polônia anunciaram na segunda-feira um plano de ação para aprofundar sua parceria estratégica global, concordando em priorizar a cooperação nos intercâmbios interpessoais e culturais.

De acordo com a Ctrip, a principal agência de viagens on-line da China, em 23 de junho de 2024, a Polônia estará entre os 30 principais países de origem dos turistas que entrarão na China este ano.

Nas últimas férias de verão, os pedidos de viagem de turistas poloneses para a China aumentaram 80% em comparação com o ano passado.

Na terça-feira, a China anunciou que estenderia sua política de isenção de vistos para a Polônia. De 1º de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2025, os cidadãos poloneses com passaportes comuns poderão entrar e permanecer na China sem visto por até 15 dias a negócios, turismo, visita a parentes e amigos e trânsito.

A Polônia fica no coração da Europa e mantém estreitos intercâmbios econômicos e comerciais com a China, disse Qin Jing, vice-presidente do Ctrip Group, acrescentando que a política de isenção de visto se tornou uma importante medida para a China promover a recuperação do turismo estrangeiro.

https://news.cgtn.com/news/2024-06-25/China-Poland-to-enhance-cultural-exchanges-for-bilateral-friendship-1uIWhQxh26Y/p.html

FONTE CGTN