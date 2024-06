CGTN: wzmocnienie wymiany kulturalnej pomiędzy Chinami i Polską wyrazem obustronnej przyjaźni

PEKIN, 26 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Latem ubiegłego roku 24 studentów z Instytutów Konfucjusza Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Uczelni Vistula spotkało się w chińskim mieście Tiencin, aby przez dwa tygodnie poznawać tamtejszą kulturę.

Podczas letniego obozu, odbywającego się pod hasłem „Most Chiński", promującego znajomość języka oraz kultury chińskiej wśród studentów z różnych krajów, a także wzmacniającego przyjazną wymianę między studentami z Chin i zagranicy, młodzież mogła zapoznać się z urokiem chińskiej kultury, biorąc udział w kursach języka chińskiego oraz uczestnicząc w wizytach i zajęciach tematycznych związanych z kulturą.

„Wizyta w Chinach dobiegła końca, jednak moja przygoda z chińską kulturą dopiero się rozpoczęła" - powiedział jeden z uczestników obozu podczas ceremonii zakończenia.

Jak stwierdziła Peng Liyuan, żona chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, podczas poniedziałkowej wizyty w Narodowym Centrum Sztuk Scenicznych (NCPA), Chiny i Polska mogą poszczycić się bogatą historią i głębokimi tradycjami kulturowymi, a wymiana międzyludzka i kulturalna między obiema stronami nabrała w ostatnich latach coraz większego rozmachu.

Wizyta Peng Liyuan odbyła się w towarzystwie Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który przebywa z wizytą państwową w Chinach. Panie podziwiały występy, w tym tradycyjną chińską muzykę ludową, operę pekińską i kompozycje fortepianowe pochodzące z obu krajów.

Rozkwit wymiany międzynarodowej

Podczas pobytu na Politechnice w Tiencinie 24 polskich studentów uczestniczyło w kursach języka chińskiego i wykładach kulturowych, a także w warsztatach kaligrafii, wycinanek i Tai Chi.

„Współpraca chińskich i polskich studentów przyczynia się do promowania wymiany kulturalnej między oboma krajami" - powiedział Liu Qun, pracownik uniwersyteckiej szkoły języka i kultury.

Obecnie na kilku polskich uczelniach prowadzone są kursy języka chińskiego, a Instytuty Konfucjusza w Polsce regularnie organizują obozy letnie i wyjazdy delegacji edukacyjnych do Chin w celu promowania wymiany edukacyjnej i kulturalnej między oboma krajami.

Dzięki pogłębionej wymianie kulturalnej wzajemne zrozumienie i przyjaźń między naszymi narodami również zostaną zacieśnione, podkreśliła Peng Liyuan.

Wyrażając uznanie dla chińskiej kultury tradycyjnej, małżonka polskiego prezydenta zapowiedziała, że z radością oczekuje dalszej wymiany i współpracy między oboma krajami oraz wzmocnienia przyjaźni między narodami.

Zwiększona wymiana i współpraca

Chiny i Polska opublikowały w poniedziałek strategiczny plan działań mający na celu zacieśnienie wszechstronnego partnerstwa oraz uzgodniły, że ich priorytetami będą współpraca międzyludzka i wymiana kulturalna.

Według Ctrip, największego chińskiego internetowego biura podróży, na dzień 23 czerwca 2024 r. Polacy znaleźli się wśród turystów 30 narodowości, którzy najliczniej odwiedzili Chiny w tym roku.

Z kolei liczba rezerwacji dokonanych przez polskich turystów do Chin na kolejny okres wakacyjny wzrosła o 80 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

We wtorek Chiny poinformowały o rozszerzeniu polityki ruchu bezwizowego na Polskę. Począwszy od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. obywatele polscy posiadający zwykłe paszporty będą mogli wjeżdżać i przebywać w Chinach bez wiz do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, odwiedzin krewnych i przyjaciół oraz tranzytowych.

Jak podkreślił Qin Jing, wiceprezes Ctrip Group, Polska jest położona w sercu Europy i prowadzi ścisłą wymianę gospodarczą i handlową z Chinami, a polityka ruchu bezwizowego stała się dla Chin potężnym środkiem promującym ożywienie turystyki przyjazdowej.

https://news.cgtn.com/news/2024-06-25/China-Poland-to-enhance-cultural-exchanges-for-bilateral-friendship-1uIWhQxh26Y/p.html