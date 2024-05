Chamando todos os sonhadores: A segunda temporada de LEGO® DREAMZzz™ está chegando, mas com uma nova ameaça ao mundo dos sonhos!

LEGO® DREAMZzz™: Os episódios de Night of the Never Witch serão transmitidos mundialmente a partir de 17 de maio, com mais dez episódios em setembro.

Uma nova vilã, a Bruxa do Nunca, ameaça roubar memórias e perturbar a frágil harmonia entre o mundo dos sonhos e o mundo desperto.

O Grupo LEGO também anunciou o lançamento de nove novos conjuntos LEGO DREAMZzz à venda em agosto deste ano.

Para comemorar a nova temporada, o Grupo LEGO está pedindo às crianças que defendam o mundo dos sonhos e participem do Censo LEGO DREAMZzz.

BILLUND, Dinamarca, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O LEGO Group anunciou a aguardada segunda temporada do programa LEGO DREAMZzz chamada Night of the Never Witch, com um novo vilão trazendo o caos ao mundo dos sonhos a partir de 17 de maio!

A aventura continua

Esta temporada de duas partes oferece aos nossos amigos do ensino médio que se tornaram caçadores de sonhos muitas oportunidades de criatividade e descoberta, com aventura à espreita em cada esquina. Seguindo o enredo de Trials of the Dream Chasers da primeira temporada, a segunda temporada retoma com Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey enquanto eles continuam a manter o mundo dos sonhos seguro como parte de sua agência secreta, o Night Bureau.

A temporada começa com um estrondo quando a Bruxa do Nunca sai do Reino Sombrio, onde foi aprisionada pelo Rei do Pesadelo. Depois de escapar, a Bruxa do Nunca usa seus poderes para roubar memórias, criar um grupo de sósias do mal e capturar reinos de sonho em cúpulas indestrutíveis. O destino de todo o mundo dos sonhos está em jogo quando a Bruxa do Nunca inicia seu feitiço mestre para acabar com os sonhos para sempre, e apenas os caçadores de sonhos podem detê-la!

Junte-se às últimas aventuras desta temporada a partir de 17 de maio e assista ao LEGO DREAMZzz: Episódios de Night of the Never Witch no LEGO YouTube. Fique atento para a segunda metade da temporada, que irá ao ar em setembro ainda este ano.

Desperte a imaginação com novos conjuntos

Para comemorar a nova série, o Grupo LEGO também anunciou o lançamento de nove conjuntos LEGO DREAMZzz totalmente novos que incentivam as crianças a dar vida aos seus sonhos mais loucos.

Os fãs podem correr para o mundo dos sonhos usando a Zoey's Cat Motorcycle, um gato de brinquedo incrível que pode ser transformado em uma catbike com rodas ou em um gato veloz movido por turbo propulsores. Com os Izzie's Dream Animals, as crianças podem perseguir o corvo da Bruxa do Nunca construindo um panda vermelho para persegui-lo em terra, um pássaro para persegui-lo no céu ou até mesmo uma tartaruga marinha para persegui-lo debaixo d'água.

Cooper's Robot Dinosaur C-Rex permite que os fãs ajudem Zoey e Cooper a recuperar o pote dos sonhos construindo um incrível modelo de dinossauro! As crianças podem transformar o ferro-velho LEGO® de Cooper em um feroz T. rex com cauda agitada ou em um pterodáctilo voador com asas.

Por fim, a imaginação pode realmente voar alto com o Never Witch's Midnight Raven. Divirta-se construindo o incrível corvo da Bruxa do Nunca antes de transformá-lo em uma combinação de corvo e cabana ou reconstruí-lo como uma coleção de três brinquedos legais para criaturas: uma casa ambulante, uma aranha caldeirão e um corvo gigante.

Outros conjuntos novos incluem o Dream Jet Pack Booster de Zoey, Logan the Might Panda, as Never Witch's Nightmare Creatures e o épico Castle Nocturnia.

Cerim Manovi, diretor criativo da franquia LEGO DREAMZzz, disse: "o conteúdo e os produtos LEGO DREAMZzz celebram as infinitas possibilidades de sonhar, permitindo que as crianças contem suas próprias histórias únicas através de brincadeiras criativas. Mantivemos o jogo criativo em primeiro plano ao desenvolver os novos conjuntos. Este ano, temos o prazer de revelar que alguns de nossos novos conjuntos de produtos incluem até três opções de brincadeiras diferentes incluídas na oferta de produtos, convidando as crianças a fazerem suas próprias escolhas ao construir e contar suas próprias histórias únicas. Por exemplo, os fãs podem optar por converter o companheiro pegajoso de Mateo em um mech de cavaleiro de rua, um centauro de cavaleiro de rua ou um mech de batalha de rua com o conjunto Mateo e Z-Blob the Knight Battle Mech.

Os novos conjuntos LEGO DREAMZzz estarão disponíveis para compra a partir de 1º de agosto de 2024, mas os fãs agora podem encomendar o robô dinossauro C-rex de Cooper, o corvo da meia-noite de Never Witch e o cavaleiro Mateo e Z-Blob Battle Mech definido nas lojas LEGO, LEGO.com/DREAMZzz e em varejistas líderes selecionados em todo o mundo.

Ajude a defender o mundo dos sonhos

A Bruxa do Nunca quer roubar nossos sonhos e fazer você esquecer, mas o Grupo LEGO acredita que os sonhos são a expressão máxima da nossa criatividade e devem ser protegidos.

Para defender os sonhos das crianças contra a Bruxa do Nunca e garantir que sejam lembrados para sempre, o LEGO Group está pedindo aos pais que se sentem com seus filhos de 6 a 12 anos para nos contar sobre seus sonhos como parte do Censo LEGO DREAMZzz para formar um dos maiores bibliotecas de sonhos maravilhosos das crianças.

As descobertas do Censo LEGO DREAMZzz também serão usadas para ajudar os pais a compreender o poder e a criatividade dos sonhos de seus filhos. Para participar do Censo LEGO DREAMZzz, acesse LEGO.com/DREAMZzz-Census.

LEGO DREAMZzz: Night of the Never Witch Visão geral dos episódios da Parte 1 disponível mediante solicitação.

Detalhes do produto

Motocicleta do gato de Zoey

Idade : 7+

: 7+ Preço: € 19,99 / US$ 19,99 / £ 17,99

€ 19,99 / / £ 17,99 Peças: 226 peças

226 peças Produto não: 71479

71479 Dimensões: 11cm de altura, 22cm de comprimento, 6cm de largura

11cm de altura, 22cm de comprimento, 6cm de largura Disponível: 1º de agosto de 2024

1º de agosto de 2024 Link: LEGO.com/DREAMZzz

Logan, o Poderoso Panda

Idade: 7+

7+ Preço: € 29,99 / US$ 29,99 / £ 24,99

€ 29,99 / / £ 24,99 Peças: 342 peças

342 peças Produto não: 71480

71480 Dimensões: 15 cm de altura, 9 cm de comprimento, 15 cm de largura

15 cm de altura, 9 cm de comprimento, 15 cm de largura Disponível: 1º de agosto de 2024

1º de agosto de 2024 Link: LEGO.com/DREAMZzz

Robô Dinossauro C-Rex de Cooper

Idade : 9+

9+ Preço : € 79,99/ US$ 79,99 /£ 69,99

€ 79,99/ /£ 69,99 Peças : 917 peças

917 peças Número do produto : 71484

71484 Dimensões: 18 cm de altura, 36 cm de comprimento e 18 cm de largura

18 cm de altura, 36 cm de comprimento e 18 cm de largura Disponível : 1º de agosto de 2024

1º de agosto de 2024 Link: LEGO.com/DREAMZzz

Reforço do Jet Pack dos Sonhos de Zoey

Idade: 7+

7+ Preço : € 3,99 / US$ 4,99 / £ 3,49

€ 3,99 / / £ 3,49 Peças: 37

37 Produto não: 30660

30660 Dimensões: 4 cm de altura, 3 cm de comprimento e 9 cm de largura

4 cm de altura, 3 cm de comprimento e 9 cm de largura Disponível : 1º de agosto de 2024

1º de agosto de 2024 Link: LEGO.com/DREAMZzz

Mateo e Z-Blob, o Cavaleiro Battle Mech

Idade: 10+

10+ Preço : € 129,99/ US$ 129,99 /£ 114,99

€ 129,99/ /£ 114,99 Peças: 1.333

1.333 Produto não: 71485

71485 Dimensões: 35 cm de altura, 27 cm de comprimento, 27 cm de largura

35 cm de altura, 27 cm de comprimento, 27 cm de largura Disponível: 1º de agosto de 2024

1º de agosto de 2024 Link: LEGO.com/DREAMZzz

O Corvo da Meia-Noite da Bruxa Nunca

Idade: 9+

9+ Preço: € 99,99 / US$ 99,99 / £ 89,99

€ 99,99 / / £ 89,99 Peças: 1.203

1.203 Produto não: 71478

71478 Dimensões: 24 cm de altura, 51 cm de comprimento, 44 cm de largura

24 cm de altura, 51 cm de comprimento, 44 cm de largura Disponível: 1º de agosto de 2024

1º de agosto de 2024 Link: LEGO.com/DREAMZzz

Os animais dos sonhos de Izzie

Idade: 8+

Preço : € 39,99/ US$ 39,99 /£ 34,99

€ 39,99/ /£ 34,99 Peças: 328

328 Produto não: 71481

71481 Dimensões: 19cm de altura, 18cm de comprimento, 10cm de largura

19cm de altura, 18cm de comprimento, 10cm de largura Disponível: 1º de agosto de 2024

1º de agosto de 2024 Link: LEGO.com/DREAMZzz

As criaturas do pesadelo da bruxa nunca

Idade: 9+

9+ Preço : € 44,99/ US$ 44,99 /£ 39,99

€ 44,99/ /£ 39,99 Peças: 457

457 Produto não: 71483

71483 Dimensões: 12 cm de altura, 28 cm de comprimento, 25 cm de largura

12 cm de altura, 28 cm de comprimento, 25 cm de largura Disponível: 1º de agosto de 2024

1º de agosto de 2024 Link: LEGO.com/DREAMZzz

Castelo Noturno

Idade: 9+

9+ Preço: € 199,99 / US$ 199,99 / £ 169,99

€ 199,99 / / £ 169,99 Peças: 1.742

1.742 Produto não: 71486

71486 Dimensões: 41 cm de altura, 31 cm de comprimento, 31 cm de largura

41 cm de altura, 31 cm de comprimento, 31 cm de largura Disponível: 1º de agosto de 2024

1º de agosto de 2024 Link: LEGO.com/DREAMZzz

Sobre o Grupo LEGO:

A missão do LEGO Group é inspirar e desenvolver os construtores de amanhã através do poder dos jogos. O LEGO System in Play, baseado em peças LEGO, permite que crianças e fãs construam e reconstruam tudo o que possam imaginar.

O LEGO Group foi fundado em Billund, na Dinamarca, em 1932, por Ole Kirk Kristiansen. Seu nome deriva das duas palavras dinamarquesas Leg Godt, que significam "Jogar bem". Atualmente, o LEGO Group continua sendo uma empresa familiar com sede em Billund. No entanto, seus produtos agora são vendidos em mais de 130 países em todo o mundo.

Para mais notícias do Grupo LEGO, informações sobre nosso desempenho financeiro e compromisso de responsabilidade, visite www.LEGO.com/aboutus.

