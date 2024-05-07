呼喚所有夢想家：LEGO®DREAMZzz™ 第二季即將來臨 - 但夢境世界面臨著新的挑戰！

LEGO® DREAMZzz™： 《奈何女巫之夜》 劇集從 5 月 17 日起全球同步播出， 9 月再播出十集。

一個新出現的反派角色奈何女巫威脅要偷走回憶，破壞夢境世界和現實世界之間那隨時會分崩離析的和諧。

LEGO Group 還宣佈在今年八月下旬發佈九個全新的 LEGO DREAMZzz 套裝。

為了慶祝新季來臨，LEGO Group 誠邀孩子們保衛夢境世界，並參加 LEGO DREAMZzz Census。

丹麥比隆2024年5月7日 /美通社/ -- LEGO Group 宣佈將於 5 月 17 日推出人們翹首以盼的 《奈何女巫之夜》 第二季 LEGO DREAMZzz 秀，屆時會出現一個新的反派角色，給夢境世界製造混亂！

冒險繼續

本季由二部分組成，我們的高中朋友們會變身為追夢者，在創造力和發現方面大展身手，幾乎每個角落都充滿了驚險刺激。延續第一季 Trials of the Dream Chasers 的故事情節，在第二季中，Mateo、Izzie, Cooper、Logan和Zoey 將會回歸，仍在秘密機構 Night Bureau 履職，繼續保護夢境世界的安全。

本季以一聲巨響拉開序幕，，奈何女巫逃出被 Nightmare King 日夜囚禁的 Murky Realm。奈何女巫一旦逃脫，就會利用她的力量來偷走回憶，創建一群邪惡的幽靈，並在無堅不摧的厄運圓頂中奪取夢境界。整個夢境世界的命運是以奈何女巫開始上演魔法大師的戲碼直至永遠結束夢境為主線，且只有追夢者才能阻止她！

請加入本季從 5 月 17 日開始的最新冒險，觀看 LEGO DREAMZzz：LEGO YouTube上的 《奈何女巫之夜》 劇集。今年 9 月下旬會播出本季第二部分，敬請留意。

用新套裝點燃您的想象力

為慶祝推出新系列，LEGO Group 還宣佈推出九個全新的 LEGO DREAMZzz 套裝，鼓勵孩子們實現自己最瘋狂的夢想。

粉絲可以使用 佐伊的貓咪摩托車 進入夢境世界，這是一款很酷的玩具貓，可以變成帶輪子的貓式自行車或由渦輪增壓器驅動的極速貓。擁有 伊茲的夢中動物，孩子們可以建造紅色大熊貓在陸地上追趕奈何女巫的烏鴉，建造鳥類在天空追趕它，甚至建造海龜在水下追趕它。

庫柏的機器恐龍酷暴龍可讓粉絲構建出色的恐龍模型來幫助 Zoey 和 Cooper 找回夢想罐！孩子們可以將 Cooper's LEGO® 廢品場改造成一條兇猛的霸王龍，擺動著尾巴，或是變成一隻展翅高飛的翼手龍。

最後，想像力能夠隨著 奈何女巫的暗夜渡鴉真正地高飛遠翔。在將其變為烏鴉小屋組合或將其重建為三個酷炫生物玩具系列之前，請盡情享受搭建奈何女巫的酷炫烏鴉的樂趣：一座行走的房子、一隻坩堝蜘蛛和一隻巨大的烏鴉。

更多新套裝包括 Zoey 的 Dream Jet Pack Booster、大熊貓羅根、奈何女巫的惡夢生物 和史詩般的 納突尼亞城堡。

LEGO DREAMZzz 專營權創意總監 Cerim Manovi 表示：「LEGO DREAMZzz 的內容和產品讚美夢想的無限可能性，讓孩子們透過創意遊戲講述自己獨特的故事。我們在開發新套裝時始終將創意遊戲放在首位。今年我們興奮地宣佈，我們的一些新產品套件中包含了最多三種不同的玩法選項，這些選項都包含在產品中，鼓勵孩子們在建築時做出自己的選擇，並講述自己獨特的故事。例如，粉絲們可以選擇將Mateo的膠狀伴侶轉換成街道騎士機甲、街道騎士半人馬或街道戰鬥機甲，這一切都在馬特歐和綠魔球騎士戰鬥機甲套裝中實現。」

全新的 LEGO DREAMZzz 套裝將於 2024 年 8 月 1 日開始發售，但粉絲們現在可以透過LEGO 商店、LEGO.com/DREAMZzz 以及全球各地選定的主要零售商預購庫柏的機器恐龍酷暴龍、奈何女巫的暗夜渡鴉以及馬特歐和綠魔球騎士戰鬥機甲套裝。

幫助保護夢境世界

奈何女巫想要偷走我們的夢想並讓你忘記它們，但 LEGO Group 認為夢想是我們創造力的終極表現，應該得到保護。

為了保護孩子們的夢想，防止它們被奈何女巫偷走，並確保這些夢想永遠被銘記在心，作為 LEGO DREAMZzz Census 的一部分，LEGO Group 呼籲家長與年齡在 6 至 12 歲的孩子們一起坐下來，聽聽他們的夢想，以此形成全球最大的兒童美妙夢想圖書館之一。

LEGO DREAMZzz Census 的調查結果也將能幫助父母瞭解孩子夢想的力量和創造力。若要參加 LEGO DREAMZzz Census，請前往 LEGO.com/DREAMZzz-Census。

LEGO DREAMZzz: 可按要求提供 《奈何女巫之夜》 第 1 部的劇集。

產品詳情

佐伊的貓咪摩托車

適合年齡： 7 歲以上

7 歲以上 價格：19.99 歐元/19.99 美元/17.99 英鎊

歐元/19.99 美元/17.99 英鎊 零件數量： 226 片

226 片 產品編號： 71479

71479 尺寸： 高 11 厘米，長 22 厘米，寬 6 厘米

高 11 厘米，長 22 厘米，寬 6 厘米 可售日期： 2024 年 8 月 1 日

2024 年 8 月 1 日 連結： LEGO.com/DREAMZzz

大熊貓羅根

適合年齡： 7 歲以上

7 歲以上 價格：29.99 歐元/29.99 美元/24.99 英鎊

歐元/29.99 美元/24.99 英鎊 零件數量： 342 片

342 片 產品編號： 71480

71480 尺寸： 高 15 厘米，長 9 厘米，寬 15 厘米

高 15 厘米，長 9 厘米，寬 15 厘米 可售日期： 2024 年 8 月 1 日

2024 年 8 月 1 日 連結：LEGO.com/DREAMZzz

庫柏的機器恐龍酷暴龍

適合年齡 ： 9 歲以上

9 歲以上 價格 ： 79.99 歐元/79.99 美元/69.99 英鎊

79.99 歐元/79.99 美元/69.99 英鎊 零件數量 ： 917 片

917 片 產品編號 ： 71484

71484 尺寸： 高 18 厘米，長 36 厘米，寬 18 厘米

高 18 厘米，長 36 厘米，寬 18 厘米 可售日期 ： 2024 年 8 月 1 日

2024 年 8 月 1 日 連結 ：LEGO.com/DREAMZzz

Zoey's Dream Jet Pack Booster

適合年齡：7 歲以上

價格 ： 3.99 歐元/4.99 美元/3.49 英鎊

3.99 歐元/4.99 美元/3.49 英鎊 零件數量：37

產品編號：30660

尺寸：高 4 厘米，長 3 厘米，寬 9 厘米

可售日期 ： 2024 年 8 月 1 日

2024 年 8 月 1 日 連結：LEGO.com/DREAMZzz

馬特歐和綠魔球騎士戰鬥機甲

適合年齡： 10 歲以上

10 歲以上 價格 ： 129.99 歐元/129.99 美元/114.99 英鎊

129.99 歐元/129.99 美元/114.99 英鎊 零件數量： 1,333

1,333 產品編號： 71485

71485 尺寸： 高 35 厘米，長 27 厘米，寬 27 厘米

高 35 厘米，長 27 厘米，寬 27 厘米 可售日期： 2024 年 8 月 1 日

2024 年 8 月 1 日 連結：LEGO.com/DREAMZzz

奈何女巫的暗夜渡鴉

適合年齡： 9 歲以上

9 歲以上 價格： 99.99 歐元/99.99 美元/89.99 英鎊

99.99 歐元/99.99 美元/89.99 英鎊 零件數量： 1,203

1,203 產品編號： 71478

71478 尺寸： 高 24 厘米，長 51 厘米，寬 44 厘米

高 24 厘米，長 51 厘米，寬 44 厘米 可售日期： 2024 年 8 月 1 日

2024 年 8 月 1 日 連結：LEGO.com/DREAMZzz

伊茲的夢中動物

適合年齡 ： 8 歲以上

8 歲以上 價格 ： 39.99 歐元/39.99 美元/34.99 英鎊

39.99 歐元/39.99 美元/34.99 英鎊 零件數量 ： 328

328 產品編號 ： 71481

71481 尺寸 ： 高 19 厘米高，長 18 厘米，寬 10 厘米

高 19 厘米高，長 18 厘米，寬 10 厘米 可售日期 ： 2024 年 8 月 1 日

2024 年 8 月 1 日 連結 ：LEGO.com/DREAMZzz

奈何女巫的惡夢生物

適合年齡 ： 9 歲以上

9 歲以上 價格 ： 44.99 歐元/44.99 美元/39.99 英鎊

44.99 歐元/44.99 美元/39.99 英鎊 零件數量 ： 457

457 產品編號 ： 71483

71483 尺寸 ： 高 12 厘米，長 28 厘米，寬 25 厘米

高 12 厘米，長 28 厘米，寬 25 厘米 可售日期： 2024 年 8 月 1 日

2024 年 8 月 1 日 連結 ：LEGO.com/DREAMZzz

納突尼亞城堡

適合年齡： 9 歲以上

9 歲以上 價格： 199.99 歐元/199.99 美元/169.99 英鎊

199.99 歐元/199.99 美元/169.99 英鎊 零件數量： 1,742

1,742 產品編號： 71486

71486 尺寸： 高 41 厘米，長 31 厘米，寬 31 厘米

高 41 厘米，長 31 厘米，寬 31 厘米 可售日期： 2024 年 8 月 1 日

2024 年 8 月 1 日 連結：LEGO.com/DREAMZzz

關於 LEGO Group：

LEGO Group 的使命是透過遊戲的力量激勵和培養未來的建築師。LEGO System in Play 以 LEGO 積木為基礎，讓孩子們和粉絲可以構建和重建他們所能想象的任何東西。

LEGO Group 於 1932 年由 Ole Kirk Kristiansen 在丹麥比隆創建，其名稱源自丹麥的兩個詞「Leg Godt」，寓意為「好玩」。如今，LEGO Group 仍然是一個家族企業，總部位於比隆。但其產品目前銷往全球 130 多個國家和地區。

有關 LEGO Group 的更多新聞、財務表現和參與責任等資訊，請造訪 www.LEGO.com/aboutus。

SOURCE The LEGO Group