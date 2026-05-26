Changan Automobile anuncia parceria estratégica global com a Seleção Portuguesa de Futebol

"Fique no jogo" – Um compromisso compartilhado com excelência, inovação e resistência.

CIDADE DO MÉXICO, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Changan Automobile anunciou recentemente uma parceria estratégica global com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tornando-se a Parceira Global Oficial da Seleção Portuguesa de Futebol. A cerimônia de anúncio ocorreu na Cidade do Futebol, o coração do futebol português, marcando um marco significativo no compromisso de longo prazo da Changan com o mercado global.

image1

O evento contou com representantes seniores da Changan e da FPF, ao lado de renomadas lendas do futebol português. Os destaques incluíram o lançamento do filme de colaboração da marca "Sounds Like Changan", a entrega cerimonial do DEEPAL S05 Plug-In Hybrid (PHEV) para a liderança da FPF e o lançamento oficial de um programa de test drive europeu de 1.000 km.

"No futebol, permanecer 'no jogo' significa compromisso total – com cada tackle, cada segundo de concentração e cada passe preciso", disse Mi Mengdong, vice-presidente da Changan Automobile. "Para Changan, isso significa investimento contínuo, inovação implacável e firmeza com nossos usuários. A equipe portuguesa passou um século definindo resiliência. Changan passou 45 anos provando o poder do longo prazo. Isso não é patrocínio – é verdadeira ressonância."

Após a cerimônia, os participantes acenaram juntos com a bandeira de partida, marcando o início da iniciativa europeia de test drive de longa distância de Changan, mostrando as capacidades de PHEV de Changan por meio de testes no mundo real em diversas condições rodoviárias e climáticas, incluindo a verificação do alcance de mais de 1000 km.

Conhecida como "A Equipe das Quinas" (o brasão da equipe apresenta os cinco escudos azuis (quinas) do brasão de armas português), a Seleção Portuguesa de Futebol é uma das equipes mais reconhecidas do futebol global, com uma base de fãs superior a 500 milhões de torcedores em todo o mundo, incluindo um público massivo e apaixonado em toda a América Latina.

"Esta parceria com a Changan Automobile reflete a crescente relevância internacional do futebol português e os valores que definem a nossa Federação: ambição, inovação, resiliência e excelência. Temos orgulho de unir forças com uma marca global que compartilha nossa visão de longo prazo e nosso compromisso com o desenvolvimento contínuo, dentro e fora do campo." Comercial da FPF diz.

À medida que a Changan Automobile acelera sua expansão global sob o Plano Vast Ocean, a região da América Latina, juntamente com a Europa, é uma prioridade estratégica. A colaboração com a FPF apoiará o planejamento de produtos localizados e o envolvimento da marca nessas regiões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987045/image1.jpg

FONTE Changan Automobile