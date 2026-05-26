Changan Automobile anuncia una alianza estratégica global con la selección nacional de fútbol de Portugal

"Manténgase en el juego": un compromiso compartido con la excelencia, la innovación y la resistencia.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Changan Automobile anunció recientemente una asociación estratégica global con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), convirtiéndose en el Socio Global Oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Portugal. La ceremonia de anuncio tuvo lugar en Cidade do Futebol, el corazón del fútbol portugués, marcando un hito importante en el compromiso a largo plazo de Changan con el mercado global.

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El evento contó con la presencia de altos representantes de Changan y la FPF, junto con reconocidas leyendas del fútbol portugués. Destacaron la presentación de la película de colaboración de la marca "Sounds Like Changan", la entrega ceremonial del híbrido enchufable (PHEV) DEEPAL S05 a los líderes de la FPF y el lanzamiento oficial de un programa europeo de pruebas de conducción de 1.000 km.

"En el fútbol, permanecer 'en el juego' significa un compromiso total, con cada tackle, cada segundo de concentración y cada pase preciso", dijo Mi Mengdong, vicepresidente de Changan Automobile. "Para Changan, significa inversión continua, innovación incesante y estar firmemente con nuestros usuarios. El equipo portugués ha pasado un siglo definiendo la resiliencia. Changan ha pasado 45 años demostrando el poder del largo plazo. Esto no es patrocinio, es una verdadera resonancia".

Después de la ceremonia, los participantes agitaron conjuntamente la bandera de salida, marcando el inicio de la iniciativa de prueba de conducción europea de larga distancia de Changan, mostrando las capacidades PHEV de Changan a través de pruebas en el mundo real en diversas condiciones climáticas y de carreteras, incluida la verificación del rango de más de 1000 km.

Conocido como "El Equipo de las Quinas" (el escudo del equipo cuenta con los cinco escudos azules (quinas) del escudo de armas portugués), el Equipo Nacional de Fútbol de Portugal es uno de los equipos más reconocidos en el fútbol mundial, con una base de fans que supera los 500 millones de seguidores en todo el mundo, incluyendo un seguimiento masivo y apasionado en toda América Latina.

"Esta asociación con Changan Automobile refleja la creciente relevancia internacional del fútbol portugués y los valores que definen a nuestra Federación: ambición, innovación, resiliencia y excelencia. Nos enorgullece unir fuerzas con una marca global que comparte nuestra visión a largo plazo y nuestro compromiso con el desarrollo continuo, tanto dentro como fuera del campo de juego". FPF Commercial dice.

A medida que Changan Automobile acelera su expansión global bajo el Plan Vast Ocean, la región de América Latina junto con Europa se erige como una prioridad estratégica. La colaboración con la FPF apoyará la planificación localizada de productos y el compromiso de la marca en estas regiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987045/image1.jpg

FUENTE Changan Automobile