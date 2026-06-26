China Hoje: O governante deve harmonizar seu governo com a ordem do Céu e da Terra e promover o que lhes convém.

PEQUIM, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A frase citada de um dos clássicos mais antigos da China, o Livro das Mutações, significa que os seres humanos devem observar e compreender as leis que governam a Natureza e alinhar suas ações com os princípios naturais.

Da antiga sabedoria ao estado de direito da nova era, a China está consolidando as bases de sua ecocivilização. O recém-adotado Código Ecológico e Ambiental garante que o país avance mais resolutamente pelo caminho de desenvolvimento verde.

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Em março de 2026, o primeiro Código Ecológico e Ambiental da China foi aprovado na 4ª sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, o mais alto órgão legislativo, o que marcou um importante progresso da ecocivilização da China. Esta lei sistematiza a experiência chinesa em controle de poluição, proteção ecológica, e desenvolvimento verde e de baixo carbono. Ao consagrar as conquistas teóricas, institucionais e práticas em um código legal, ele estabelece uma base jurídica para promover a modernização chinesa caracterizada pela harmonia entre humanidade e a Natureza.

Hoje, a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável tornaram-se questões globais centrais. Sendo o primeiro código legal abrangente do mundo ele cobre todas as áreas da governança ecológica e ambiental, e oferece uma referência importante para outros países enfrentarem os desafios ambientais atuais.

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FONTE China Hoje