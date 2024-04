Cibersegurança de aplicativos móveis: o crescente cenário de ameaças e soluções da HyperG Smart Security

TAIPEI, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- À medida que as ameaças à cibersegurança crescem em todas as partes do mundo, a HyperG Smart Security, líder em soluções de segurança como serviço, está destacando as principais vulnerabilidades e vetores de ameaças de aplicativos móveis e oferecendo soluções para desenvolvedores de Android e iOS.

Para profissionais de DevOps em busca das soluções de segurança mais atualizadas, visite:

appGuard: https://www.hypergsecurity.com/appguard

Insights recentes do Relatório Global de Ameaças Móveis de 2023 do fornecedor de segurança móvel Zimperium destacam um aumento alarmante nas vulnerabilidades detectadas. O relatório constatou "um aumento de 138% nas vulnerabilidades críticas do Android descobertas em 2022, enquanto o Apple iOS foi responsável por 80% das vulnerabilidades de dia zero que estão sendo ativamente exploradas na natureza."

Além dos níveis crescentes de ameaças, uma pesquisa da organização OWASP (Open Worldwide Application Security Project) identificou que um descuido frequente no desenvolvimento de aplicativos móveis é a ausência de proteção de memória contra recursos de depuração.

"Os aplicativos móveis estão florescendo, especialmente os aplicativos de jogos", observou Allen Lin, gerente-geral da HyperG Smart Security. "Nesse mundo dinâmico, ficar à frente das ameaças não é uma opção, mas uma necessidade. Os hacks de aplicativos móveis têm vários fatores em comum, e estamos abordando esses fatores com soluções para que os desenvolvedores fiquem vários passos à frente."

Com o código-fonte do aplicativo como o principal aspecto a ser mantido protegido, a HyperG Smart Security identificou as principais vulnerabilidades no cenário de ameaças a aplicativos móveis:

Engenharia reversa: Os aplicativos são suscetíveis à engenharia reversa dos hackers por meio da descompilação, o que permite que eles visualizem diretamente o código-fonte de um aplicativo e exponham seus pontos fracos. Por sua vez, os hackers podem recriar e reempacotar o aplicativo em um aplicativo falsificado.

Os aplicativos são suscetíveis à engenharia reversa dos hackers por meio da descompilação, o que permite que eles visualizem diretamente o código-fonte de um aplicativo e exponham seus pontos fracos. Por sua vez, os hackers podem recriar e reempacotar o aplicativo em um aplicativo falsificado. Antidepuração: Devido à memória inadequada, a depuração pode permitir o controle não autorizado do aplicativo, levando à extração de dados do aplicativo e do usuário.

Devido à memória inadequada, a depuração pode permitir o controle não autorizado do aplicativo, levando à extração de dados do aplicativo e do usuário. Ausência de criptografia: Sem uma criptografia eficaz, um número impressionante de 80% dos dados do aplicativo fica prontamente acessível aos hackers. Os dados do usuário também ficam expostos, e a falta de criptografia permite ainda mais ataques man-in-the-middle que interceptam processos entre o aplicativo e o servidor.

Sem uma criptografia eficaz, um número impressionante de 80% dos dados do aplicativo fica prontamente acessível aos hackers. Os dados do usuário também ficam expostos, e a falta de criptografia permite ainda mais ataques man-in-the-middle que interceptam processos entre o aplicativo e o servidor. Proteção da integridade: Por meio da engenharia reversa, os aplicativos genuínos podem ser reempacotados em versões enganosas, induzindo os usuários ao erro e colocando os dados em risco.

Soluções de segurança para desenvolvedores de aplicativos móveis

Ao selecionar ferramentas de segurança para o desenvolvimento de aplicativos móveis, o suporte para iOS e Android e a conformidade com os critérios MAS ou OWASP são fatores importantes a serem considerados.

Ao atender a todos esses requisitos, o appGuard Security-as-a-Service (SaaS) da HyperG é uma solução poderosa criada para lidar com o atual cenário de ameaças. Com base no robusto padrão de criptografia AES-256 e com a certificação EAL2 Common Criteria, o método do appGuard de criptografar e descriptografar o código-fonte protege a partir da camada inferior, impedindo que qualquer outro aplicativo espione o código-fonte ou os dados do telefone por meio da detecção de erros de memória. Ideal para aplicativos que são revisados com frequência, ele não modifica o código-fonte do aplicativo e oferece facilidade de uso eficiente.

Depois que o código-fonte de um aplicativo móvel é avaliado, o teste de caixa preta é realizado e, em seguida, o aplicativo é protegido com uma solução como o appGuard, a etapa final para os desenvolvedores é usar uma ferramenta de detecção e avaliação de segurança. Várias soluções, como o AppTotalGo e o AppSweep, oferecem avaliações de segurança rigorosas, abrangendo o nível de proteção do código-fonte, a detecção de antimemória e a verificação de integridade.

Além das soluções de segurança de aplicativos móveis como serviço, a HyperG Smart Security também oferece serviços de teste de segurança com base em um conjunto robusto de telefones celulares físicos, garantindo que o código-fonte de um aplicativo seja submetido a testes rigorosos durante o ciclo de desenvolvimento.

Sobre a HyperG Smart Security

A HyperG Smart Security é uma joint venture sediada em Singapura entre a Digicentre de Taiwan, uma subsidiária do Gamania Group, e a Simsense da Malásia. Com canais de vendas globais bem estabelecidos, a HyperG Smart Security dedica-se ao desenvolvimento de produtos de segurança para tecnologias inteligentes, tornando-se uma empresa de segurança inteligente e uma plataforma de vendas de classe mundial.

Filosofia:

Com foco no "Desenvolvimento de tecnologias de cibersegurança", a HyperG Smart Security tem como objetivo ser a líder mundial no fornecimento de serviços de cibersegurança e se dedica à inovação de aplicativos e P&D em torno dos cinco campos de nuvem, segurança, ação, big data e internet das coisas.

Segurança:

Comprometemo-nos a melhorar a qualidade da tecnologia e não aceitamos concessões quanto a defeitos.

Integridade:

Os dois primeiros requisitos para nossos funcionários são integridade e competência. Nós nos empenhamos em vencer a concorrência por meio da qualidade absoluta de nossos produtos e de metas elevadas. Na seleção de fornecedores, adotamos a objetividade e a imparcialidade.

Funcionários:

Oferecemos um ambiente de trabalho desafiador e favorável e uma remuneração competitiva para os funcionários que são incentivados a buscar o aprendizado contínuo. Nós nos esforçamos continuamente para criar e manter esse ambiente, de modo a atrair e reter funcionários talentosos e com a mesma mentalidade.

Parceiros:

Estamos buscando parceiros qualificados para construir uma rede global de vendas e criar uma cadeia de valor do setor.

Clientes:

Não prometemos facilmente, pois, quando prometermos, faremos tudo a todo custo.

Qualidade:

Aderimos à atitude de que a 'satisfação do cliente' é o melhor critério para a qualidade do produto e fazemos todo o esforço para garantir a satisfação geral dos clientes.

Contato:

Theresa Yeh

Gerente sênior

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2385296/HG_Logo.jpg

FONTE HyperG Smart Security