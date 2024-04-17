HyperG Smart Security提供移動應用網絡安全解決方案，應對日趨嚴峻的威脅問題

台北2024年4月17日 /美通社/ -- 隨著全球網絡安全威脅的增加，安全即服務解決方案領域的領導者HyperG Smart Security正在強調移動應用程序的主要漏洞和威脅向量，同時為Android和iOS開發人員提供解決方案。

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移動安全廠商Zimperium最近發佈的《2023年全球移動威脅報告》顯示，檢測到的漏洞數量激增，令人震驚。該報告發現，「2022年發現的嚴重Android漏洞增加了138%，而在現實中被攻擊者積極利用的零日漏洞中，蘋果iOS則占80%。」

隨著威脅級別的不斷提高，OWASP（開放網絡應用安全項目）組織的一項調查發現，在移動應用程序開發中，一個常見的疏忽是缺乏針對調試功能的內存保護措施。

HyperG Smart Security總經理Allen Lin表示：「移動應用行業正在蓬勃發展，尤其是遊戲應用。在這個瞬息萬變的世界中，面對威脅要先發制人，這不僅是選擇，更是必需。移動應用程序的安全漏洞通常有幾個共同的因素，我們正在為開發人員提供解決方案來應對這些問題，從而幫助他們保持領先優勢。」

應用程序源代碼是需要重點保護的對象，HyperG Smart Security已確定了移動應用威脅中的主要漏洞：

逆向工程 ：黑客可以輕鬆地對應用程序進行反編譯，實施逆向工程，從而直接獲取應用程序的源代碼並揭露其中的漏洞。反過來，黑客可以重新創建應用程序並將其重新包裝成假冒應用程序。

：黑客可以輕鬆地對應用程序進行反編譯，實施逆向工程，從而直接獲取應用程序的源代碼並揭露其中的漏洞。反過來，黑客可以重新創建應用程序並將其重新包裝成假冒應用程序。 反調試 ：由於內存保護不足，調試可能允許對應用程序未經授權的控制，從而導致應用和用戶數據的洩露。

：由於內存保護不足，調試可能允許對應用程序未經授權的控制，從而導致應用和用戶數據的洩露。 缺乏加密 ：如果沒有有效的加密，黑客可以輕鬆獲取80%的應用程序數據。用戶數據也會暴露，缺乏加密還會進一步助長中間人攻擊，這種攻擊會攔截應用程序與服務器之間的通信過程。

：如果沒有有效的加密，黑客可以輕鬆獲取80%的應用程序數據。用戶數據也會暴露，缺乏加密還會進一步助長中間人攻擊，這種攻擊會攔截應用程序與服務器之間的通信過程。 完整性保護：通過逆向工程，正版應用程序可能會被重新包裝成欺騙性應用程序，從而誤導用戶並危及數據安全。

為移動應用開發人員提供安全解決方案

在為移動應用程序開發選擇安全工具時，同時支持iOS和Android以及符合MAS或OWASP標準是需要考慮的關鍵因素。

HyperG的appGuard安全即服務完全符合這些要求，它是一款功能強大的解決方案，可應對當前的威脅形勢。appGuard的源代碼加密和解密方法以強大的AES-256加密標準為基礎，並通過了EAL2通用標準認證，可從底層提供保護，防止任何其他應用程序通過內存錯誤檢測窺探源代碼或手機數據。該解決方案非常適合經常修改的應用程序，不僅不會修改應用程序的源代碼，還具有高效易用的特點。

對開發人員來說，在對移動應用程序的源代碼進行評估、執行黑盒測試並使用appGuard等解決方案保護應用程序後，最後一步就是使用安全檢測和評估工具。AppTotalGo和AppSweep等多款解決方案提供嚴格的安全評估，涵蓋源代碼保護級別、內存防護和完整性驗證。

除了移動應用安全即服務解決方案之外，HyperG Smart Security還提供由一系列實體手機提供支持的安全測試服務，確保應用程序的源代碼在開發週期內通過了嚴格測試。

關於HyperG Smart Security

HyperG Smart Security是由Gamania Group旗下台灣子公司果核數位（Digicentre）和馬來西亞公司Simsense在新加坡成立的合資公司。HyperG Smart Security擁有完善的全球銷售渠道，致力於開發智能技術安全產品，從而成為世界一流的智能安全公司和銷售平台。

經營理念：

HyperG Smart Security專注於「開發網絡安全技術」，旨在成為全球領先的網絡安全服務提供商，圍繞「雲」、「安全」、「行動」、「大數據」、「物聯網」五大領域開展應用創新與研發。

安全：

我們致力於提高技術質量，在缺陷問題上絕不妥協。

誠信：

我們對員工的首要要求是誠信和能力。我們堅持以產品質量贏得競爭，目標高遠。在選擇供應商時，我們秉持客觀公正的態度。

員工：

我們為員工提供富有挑戰性的良好工作環境和具有競爭力的薪酬，鼓勵他們不斷學習。我們不斷努力營造和維持這樣的環境，以吸引和留住志同道合的優秀員工。

合作夥伴：

我們正在尋找符合條件的合作夥伴，以建立全球銷售網絡，打造產業價值鏈。

客戶：

我們不輕易承諾，一旦做出承諾，我們會全力以赴。

質量：

我們秉承「客戶滿意度」是產品質量最佳試金石的態度，竭力確保客戶的整體滿意度。

聯繫人：

Theresa Yeh

高級經理

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