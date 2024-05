CleverTap lança Clever.AI, tecnologia de IA para impulsionar o engajamento e a retenção de clientes

A Clever.AI ajudará as marcas a alcançar taxas de conversão 66% mais altas e um aumento de 35% na eficiência operacional

SÃO FRANCISCO e MUMBAI, Índia, 4 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A CleverTap, uma das principais plataformas completas de engajamento e retenção de clientes, anunciou hoje o lançamento da Clever.AI , seu mecanismo de IA. Com a Clever.AI, a CleverTap busca capacitar as marcas com a próxima geração de recursos de IA necessários para construir uma compreensão humana dos clientes e fornecer experiências personalizadas de forma eficiente que ressoem com eles, maximizando, em última análise, o valor vitalício do cliente.

A Clever.AI foi desenvolvida com base em três pilares principais de IA: preditiva, gerativa e prescritiva. Clever.AI impulsiona esses três pilares para transformar a forma como as marcas se relacionam com os clientes e tornar as interações com os clientes mais inteligentes e eficientes.

A Clever.AI permite que as marcas se tornem:

• Perspicazes: Com recursos de IA preditiva, ela prevê resultados de negócios precisos, ajudando as marcas a antecipar as necessidades dos clientes. Os insights da Clever.AI são alimentados pelo TesseractDB™ da CleverTap, que garante granularidade de dados com um período de lookback estendido, tornando as previsões mais precisas e permitindo que as marcas tomem decisões bem-informadas, resultando em melhor ROI de marketing

• Empáticas: Ao avançar a GenAI, a Clever.AI combina criatividade com inteligência emocional, criando conteúdo que ressoa em nível humano. Essa abordagem empática ajuda as marcas a gerar conversões mais altas, além de engajar os clientes com experiências hiperpersonalizadas

• Acionáveis: Aproveitando os recursos de IA prescritiva, ela fornece recomendações práticas para maximizar as conversões ao longo da jornada do cliente, ajudando as marcas a identificar as estratégias de engajamento ideais em tempo real

Peter Takacs, gerente de produtos digitais do Burger King disse: "eu daria nota 10 pela facilidade de uso e pelos vários casos de uso possíveis. Melhoramos nossas campanhas de marketing experimentando facilmente múltiplas possibilidades e convergindo rapidamente para a melhor. Isso abre uma nova era de experimentação contínua para nós."

Anand Jain, cofundador e diretor de produtos da CleverTap disse: "estamos entusiasmados em revelar a Clever.AI, uma prova de nossa busca nos últimos anos em liderar a maneira de adotar a tecnologia mais recente para transformar o engajamento do cliente. Continuaremos a inovar a plataforma de engajamento All-in-One da CleverTap com a Clever.AI melhorando sua precisão nas previsões, sua capacidade de prescrever experiências inteligentes para os clientes, fortalecidas por análises avançadas de produtos e perfis pessoais mais profundos para garantir que as marcas possam construir experiências e campanhas altamente personalizadas de forma mais eficaz, garantindo que cada interação com o cliente seja personalizada e orientada para resultados."

Com a Clever.AI, as marcas já experimentaram um aumento na conversão com eficiência operacional significativamente maior. Elas testemunharam um aumento de 66% nas taxas de conversão, um aumento de 35% na eficiência operacional e uma melhoria de 3x nas taxas de cliques (CTRs), com um aumento em métricas como compras e valores médios de pedidos (AOVs). Além disso, a Clever.AI melhorou a eficiência operacional, simplificando o lançamento de campanhas, a criação de conteúdo e a experimentação em escala. A Clever.AI ajudou marcas líderes como TouchnGo, Swiggy e Burger King a adicionar eficiência às suas campanhas.

A CleverTap revelará seus novos recursos de IA no evento Spring Release '24, que ocorrerá de 6 a 9 de maio, por meio de uma série de sessões instigantes sobre como a IA pode tornar as campanhas mais inteligentes, eficientes e envolventes para marcas.

Sobre a CleverTap

A CleverTap é uma plataforma de engajamento completa que ajuda as marcas a desbloquear valor ilimitado ao longo da vida do cliente, ajudando a criar experiências personalizadas para reter seus clientes mais valiosos. A plataforma capacita as empresas a orquestrar experiências para indivíduos ao longo de seus ciclos de vida e projetar jornadas personalizadas que duram toda a vida. Ela oferece análises que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida, permitindo que as empresas meçam e otimizem cada experiência em tempo real. Sua capacidade exclusiva de IA é perspicaz, empática e prescritiva, facilitando decisões mais inteligentes e rápidas. A plataforma completa unifica experiências de todos os pontos de contato, abrindo caminho para uma nova era de engajamento do cliente.

A plataforma é alimentada pelo TesseractDB™, o primeiro banco de dados do mundo criado especificamente para engajamento do cliente, oferecendo velocidade e economias de escala.

A CleverTap conta com a confiança de 2.000 clientes, incluindo Electronic Arts, TiltingPoint, Gamebasics, Big Fish, MobilityWare, TED, English Premier League, TD Bank, Carousell, AirAsia, Papa John's e Tesco.

Apoiada por investidores líderes como Peak XV Partners, Tiger Global, Accel, CDPQ e 360 One, a empresa está sediada em São Francisco, Califórnia, com presença em Nova York, São Paulo, Bogotá, Londres, Amsterdã, Sofia, Dubai, Mumbai, Bangalore, Delhi, Singapura, Jacarta e Ho Chi Minh.

