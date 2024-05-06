CleverTap 推出可吸引客戶參與和留存的人工智能驅動邊緣引擎 Clever.AI

Clever.AI 能協助品牌將轉換率提高 66% 及營運效率提高 35%

三藩市和印度孟買2024年5月6日 /美通社/ -- CleverTap 是一個頂級多合一客戶參與和留住客戶的平台，今日宣佈推出其 AI 引擎 Clever.AI。藉助 Clever.AI，CleverTap 能給品牌賦予新一代人工智能功能，使其能人性化理解客戶行為，並高效地提供與客戶共鳴的個人化體驗，從而最大程度地提升客戶的終生價值。

Clever.AI 建立在三個核心 AI 支柱的基礎上 —— 預測性、生成式和規範性。Clever.AI 透過推動這三個支柱，改變品牌與客戶互動的方式，使客戶的互動更智能和更有效率。

Clever.AI 能夠讓品牌變得：

更具洞察力： 憑藉預測性 AI 功能，它可以準確地預測業務成果，協助品牌預測客戶需求。Clever.AI 的洞察力由 CleverTap 專有的 TesseractDB ™ 提供支援，該技術在延長回顧時間的情況下仍可確保數據的細分性，使預測更準確，讓品牌能夠做出明智的決策，從而提高營銷投資報酬率。

憑藉預測性 AI 功能，它可以準確地預測業務成果，協助品牌預測客戶需求。Clever.AI 的洞察力由 CleverTap 專有的 TesseractDB 提供支援，該技術在延長回顧時間的情況下仍可確保數據的細分性，使預測更準確，讓品牌能夠做出明智的決策，從而提高營銷投資報酬率。 產生共鳴： 推動 GenAI 發展，Clever.AI 具備一定的創造力與情商，製作出能夠在人類層面產生共鳴的內容。這種共鳴的方法可以協助品牌提高轉換率，並透過超個人化的體驗吸引客戶。

推動 GenAI 發展，Clever.AI 具備一定的創造力與情商，製作出能夠在人類層面產生共鳴的內容。這種共鳴的方法可以協助品牌提高轉換率，並透過超個人化的體驗吸引客戶。 可行操作： 利用規範性 AI 功能提供可行的建議，幫助品牌即時確定最佳的參與策略，從而服務客戶的整個過程中，最大程度地提升轉換率。

Burger King 數碼產品經理 Peter Takacs 表示：「由於它易於使用，並有許多可能的使用案例，我會給它評十分。我們透過輕鬆嘗試多種可能性，並快速找到最佳的選擇，來提升我們的市場營銷活動。它為我們開創了一個持續實驗的新時代。」

CleverTap 聯合創始人兼產品總監 Anand Jain 表示：「我們很高興能夠推出 Clever.AI，這是我們過去幾年間不懈追求，一直領先採用最新技術來改變客戶參與度的證明。我們將繼續利用 Clever.AI 對 CleverTap 的多合一互動平台進行創新，提高其預測的準確性，並透過先進的產品分析和更深入的人物分析，加強客戶的智能體驗，確保品牌可以更有效地建立高度個人化的體驗和更有效的活動，確保每次客戶互動都是個人化和結果驅動的。」

有了 Clever.AI，品牌的轉換率已經有所提升，並顯著提高了營運效率。品牌的轉換率提高了 66％，營運效率提高了 35%，點擊率 (CTR) 提高了 3 倍，購買和平均訂單價值 (AOV) 等指標亦有所上升。此外，Clever.AI 亦透過簡化廣告活動的推出、內容創建和大規模實驗來提高營運效率。Clever.AI 協助 TouchnGo、Swiggy、Burger King 等頂級品牌，提升了他們的宣傳活動效率。

CleverTap 將會在預定於 5 月 6 日至 5 月 9 日舉行的 Spring Release '24（2024年春季發佈會）上，揭示其全新的 AI 功能，並透過一系列發人深省的會議，探討人工智能如何令品牌的行銷活動更智能、更高效和更引人入勝。

關於 CleverTap

CleverTap 是一個多合一的參與平台，能協助品牌透過創建個人化體驗，留住其最有價值的客戶，從而解鎖無限的客戶終生價值。該平台讓企業能夠為個人在其整個生命週期中創建體驗，設計涵蓋一生的個人化旅程。它提供涵蓋生命週期各個方面的分析，使企業能夠實時衡量和改善每項體驗。其獨特的 AI 能力具有洞察力、共鳴和規範性，能夠促進更明智、更快速的決策。多合一平台整合了來自每個接觸點的體驗，為客戶參與的新時代鋪平道路。

該平台由 TesseractDB™ 提供支援 —— 這是全球首個用於客戶參與的專用資料庫，具備一定的速度和經濟性。

CleverTap 深受 2000 名客戶的信賴，包括 Electronic Arts、TiltingPoint、Gamebasics、Big Fish、MobilityWare、TED, English Premier League、TD Bank、Carousell、AirAsia、Papa John's 及 Tesco。

該公司由 Peak XV Partners、Tiger Global、Accel、CDPQ 和 360 One 等主要投資者投資，總部位於加利福尼亞州三藩市，在紐約、聖保羅、波哥大、倫敦、阿姆斯特丹、索非亞、杜拜、孟買、班加羅爾、德里、新加坡、雅加達和胡志明市設有分部。

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前瞻性陳述：

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SOURCE CleverTap