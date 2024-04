Climate FieldView apresenta evolução de soluções digitais em prol da agricultura regenerativa na Agrishow 2024

Com investimentos em inteligência artificial e soluções digitais, plataforma da Bayer mostra avanços em programas consolidados e lança novas ferramentas

SÃO PAULO, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Tecnologias baseadas em inteligência artificial e parcerias de peso em busca de uma agricultura cada vez mais regenerativa são alguns dos destaques da Climate FieldView, plataforma de agricultura digital da Bayer, na Agrishow deste ano. Visitantes poderão conhecer em primeira mão alguns dos projetos e soluções desenvolvidos pela multinacional, além do avanço de programas já consolidados no mercado. A feira agrícola acontece em Ribeirão Preto (SP), entre os dias 29 de abril e 3 de maio.

"Queremos mostrar, na prática, como estamos testando e criando iniciativas para impulsionar a digitalização no agronegócio", diz Abdalah Novaes, líder de soluções agrícolas digitais da Bayer para a América Latina. "A combinação de dados, informações e insights possibilita a construção de novas soluções para facilitar a jornada de transformação digital, colocando em destaque as dores e as necessidades de quem é nossa principal preocupação: o agricultor."

Desde 2017, quando a plataforma Climate FieldView, chegou ao Brasil, a Bayer apoia os processos de transformação digital no campo. Primeira empresa do mercado a introduzir uma solução de prescrição personalizada de sementes com uso de Inteligência Artificial, a multinacional ainda é pioneira na criação de modelos de negócio de risco compartilhado com o produtor.

Líder no mercado brasileiro, a Climate FieldView monitora atualmente mais de 28 milhões de hectares no país, o que equivale a quase metade de toda a área destinada ao plantio de soja no Brasil. Além disso, sua presença global se estende a 23 países, monitorando uma extensão de mais de 90 milhões de hectares. Com a plataforma, produtores podem utilizar dados para tomar decisões mais assertivas, podem otimizar a gestão de insumos no campo e extrair análises importantes para o plantio, colheita, operações de pulverização e para o planejamento, levando a ganhos de produtividade e rentabilidade – sojicultores brasileiros usuários de Climate FieldView produzem, em média, 7 sacas a mais por hectare em comparação com a média da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), por exemplo.

Na Agrishow, visitantes poderão conhecer alguns dos principais frutos do investimento feito nos últimos anos em digitalização e inteligência artificial, com a possibilidade de testar e conhecer na prática o funcionamento deles, além de adquirir produtos e serviços com ajuda especializada de consultores. Muitas das inovações poderão ser vistas de perto e em primeira mão no estande da Climate FieldView, localizado na rua A5, próximo à Arena de Soluções Agro. As novidades também serão compartilhadas com jornalistas em uma coletiva de imprensa no dia 1º de maio, quarta-feira, às 14h15, na Sala de Imprensa.

Entre os assuntos que serão anunciados estão avanços na parceria entre Bayer e Microsoft, como o desenvolvimento do Agri-Copilot, inovação proveniente de uma parceria entre a Bayer e a Microsoft, que pode ser comparada a um "ChatGPT do Agro"; também verão os resultados recentes das soluções digitais viabilizados a partir de Climate FieldView, como Bayer VAlora Milho, oferece soluções personalizadas para cada talhão de milho como a prescrição de densidade populacional de sementes, recomendação de nitrogênio e acompanhamento especializado, e o Barter+, que utiliza como garantia dados reais de produtividade coletados pelo FieldView, em vez de médias regionais para calcular o poder de compra em transações de barter, melhorando seu potencial de troca e acesso a crédito; além de uma nova ferramenta de recomendação automática que visa auxiliar os agricultores na ampliação da produtividade, ao mesmo tempo em que melhora a saúde do solo e o sequestro de carbono, dentro do programa PRO Carbono, que será detalhada na coletiva.

IA Generativa de Climate FieldView

A Bayer da América Latina está levando a inovação em IA (Inteligência Artificial) um passo adiante com o desenvolvimento de uma solução de IA generativa ainda em caráter experimental, destinada a revolucionar a maneira como os agricultores interagem com dados agrícolas.

Esta solução pioneira tem o objetivo de simplificar as consultas feitas por agricultores sobre os dados existentes no FieldView. Ao utilizar uma abordagem intuitiva e uma interface amigável, a ferramenta permitirá que os usuários obtenham respostas precisas e detalhadas sobre questões agronômicas referentes aos seus próprios dados de maneira rápida e eficiente. Este projeto piloto, um marco no uso da IA para agricultura, será apresentado em primeira mão na Agrishow deste ano.

Haverá uma exposição das diferentes possibilidades proporcionadas por essa tecnologia. Os produtores que visitarem o stand do FieldView poderão testar essa nova ferramenta: será possível fazer diferentes perguntas agronômicas sobre uma base de dados e em poucos segundos o algoritmo apresentará respostas objetivas a respeito da lavoura de uma fazenda fictícia.

A iniciativa sublinha o compromisso da empresa com a transformação digital na agricultura, oferecendo ferramentas que não apenas respondem às necessidades imediatas dos agricultores, mas também promovem uma agricultura mais inteligente e conectada. A Bayer continua a explorar o potencial da IA generativa para agregar valor ao setor agrícola, reafirmando seu papel como líder na introdução de tecnologias disruptivas que endereçam os desafios globais da segurança alimentar.

Para Abdalah Novaes, a Bayer e a Climate FieldView, enquanto viabilizadoras da transformação digital no campo, valorizam parcerias estratégicas para cocriar soluções e aprimorar serviços e produtos já existentes no mercado. "Estamos convencidos de que o potencial transformador dessa tecnologia pode impulsionar diretamente os produtores a alcançarem níveis ainda maiores de produtividade, avançando em direção a uma agricultura regenerativa, o que, para nós, significa produzir mais, regenerar mais e gerar escala para soluções sustentáveis, utilizando um mesmo espaço de plantio", completa.

Serviço

Coletiva de imprensa Bayer e Climate FieldView

Quando: 1º de maio de 2024

Onde: Sala de Imprensa Agrishow

Horário: Das 13h45 às 15h45

