CME Group registra recorde de negociações de futuros e opções de moedas latino-americanas no primeiro semestre de 2026

CHICAGO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O CME Group, o maior mercado de derivativos do mundo, registrou recorde nas negociações de seus contratos futuros e opções de peso mexicano (MXN) e real brasileiro (BRL) de volume médio diário (ADV, na sigla em inglês) e de interesse em aberto (OI, na sigla em inglês) durante o primeiro semestre de 2026. O anúncio conta ainda com o apoio do Itaú Unibanco, que destaca a plataforma do CME como uma importante fonte de liquidez para investidores institucionais.

Volume Médio Diário de Futuros e Opções de Câmbio de América Latina

"Os números do primeiro semestre mostram que, à medida que o mercado latino-americano continua a crescer, os participantes buscam formas confiáveis e transparentes de gerenciar seus riscos", afirmou Paul Houston, Global Head de Produtos de Câmbio do CME Group. "Os investidores têm recorrido cada vez mais aos contratos negociados em bolsa como um complemento às operações no mercado de balcão (OTC, sigla em inglês), já que eles oferecem uma forma muito mais eficiente de reduzir custos e simplificar as operações do dia a dia".

Entre os destaques do mercado de câmbio latino-americano no primeiro semestre de 2026, estão:

O volume médio diário combinado recorde de US$ 2,94 bilhões nos contratos futuros e opções de peso mexicano e real brasileiro.

Os contratos futuros de peso mexicano alcançaram US$ 2,2 bilhões em volume médio diário, alta de 38% na comparação anual, enquanto o interesse em aberto superou US$ 6,2 bilhões. Os contratos futuros de real brasileiro atingiram um volume médio diário recorde de US$ 740 milhões, crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, com o interesse em aberto ultrapassando US$ 2,6 bilhões. Já as opções sobre real brasileiro registraram o melhor primeiro semestre de sua história.

Os contratos a termo não entregáveis (NDFs) latino-americanos, recentemente relançados na plataforma EBS Market, tiveram um início de ano bastante positivo, com o volume diário combinado de negociações de real brasileiro, peso chileno, peso colombiano e sol peruano atingindo seu maior nível desde 2023.

Confira, no gráfico abaixo, a evolução do volume médio diário (ADV) de futuros e opções sobre moedas latino-americanas negociados no CME Group entre 2000 e o primeiro semestre de 2026:

"O CME Group oferece aos clientes acesso tanto à liquidez global quanto, de forma exclusiva, à liquidez local fornecida pelos principais formadores de mercado onshore e gestores de ativos, sem a necessidade de firmar acordos bilaterais ISDA separados com contrapartes locais", afirmou Bernardo Gattass, Head de Volatility Trading do Itaú Unibanco. "Ao incluir o CME Group entre seus provedores de preços, investidores institucionais passam a ter acesso a um conjunto mais amplo e diversificado de liquidez."

O CME Group(www.cmegroup.com) é o maior mercado de derivativos do mundo. Permite que clientes negociem contratos futuros, opções, mercados à vista e de balcão (OTC), otimizem portfólios e analisem dados, capacitando investidores em todo o mundo a gerenciar riscos de forma eficiente e aproveitar oportunidades. As bolsas do CME Group oferecem a mais ampla gama de produtos de referência globais em todas as principais classes de ativos, incluindo taxas de juros, índices de ações, câmbio, criptomoedas, energia, produtos agrícolas e metais. A companhia disponibiliza negociação de contratos futuros e opções sobre futuros por meio da plataforma CME Globex, negociação de renda fixa via BrokerTec e negociação de câmbio na plataforma EBS. Além disso, opera a CME Clearing, uma das principais câmaras de compensação central do mundo.

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FONTE CME Group