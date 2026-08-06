Los futuros y opciones de divisas latinoamericanas de CME Group alcanzan nuevos récords en el primer semestre de 2026

CHICAGO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- CME Group, el mercado de derivados líder a nivel mundial, anunció hoy que los futuros y opciones sobre el peso mexicano y el real brasileño registraron niveles récord de volumen promedio diario (ADV, por sus siglas en inglés) y de interés abierto (OI, por sus siglas en inglés) durante el primer semestre de 2026.

Futuros y Opciones de Divisas de Latinoamérica: Volumen Diario Promedio

"Los resultados récord registrados durante el primer semestre en nuestros productos de divisas de América Latina reflejan la creciente demanda por nuestros futuros y opciones sobre el peso mexicano y el real brasileño", afirmó Paul Houston, jefe global de Productos de Divisas de CME Group. "Los participantes del mercado recurren cada vez más a estos contratos negociados en bolsa como complemento de su actividad en el mercado extrabursátil (OTC, por sus siglas en inglés), ya que ofrecen una forma mucho más eficiente de reducir costos y simplificar las operaciones diarias. Este sólido impulso demuestra que, a medida que el mercado latinoamericano continúa creciendo, los participantes buscan mecanismos confiables y transparentes para administrar su riesgo."

Aspectos destacados de los mercados de divisas de América Latina durante el primer semestre de 2026:

Los futuros y opciones sobre el peso mexicano y el real brasileño registraron un volumen promedio diario (ADV) combinado récord de 2,940 millones de dólares.

Los futuros sobre el peso mexicano alcanzaron un ADV de 2,200 millones de dólares (un aumento de 38% anual), mientras que el interés abierto (OI) superó los 6,200 millones de dólares.

Los futuros sobre el real brasileño registraron un ADV récord de 740 millones de dólares (un incremento de 18% anual), con un interés abierto (OI) superior a 2,600 millones de dólares. Por su parte, las opciones sobre el real brasileño registraron un primer semestre récord.

Los forwards no entregables (NDFs, por sus siglas en inglés) sobre divisas latinoamericanas, relanzados recientemente en EBS Market, tuvieron un sólido inicio de año, ya que los volúmenes diarios combinados del real brasileño, peso chileno, peso colombiano y sol peruano alcanzaron su nivel más alto desde 2023.

"CME Group brinda a sus clientes acceso tanto a liquidez global como, de manera única, a liquidez local proporcionada por los principales creadores de mercado y administradores de activos del mercado local, sin necesidad de celebrar acuerdos bilaterales ISDA por separado con contrapartes locales", afirmó Bernardo Gattass, director de Trading de Volatilidad de Itaú Unibanco. "Al incorporar a CME Group a su lista de proveedores de precios, los inversionistas institucionales pueden acceder a un conjunto de liquidez más amplio y diversificado, incluida la liquidez local."

Como el mercado de derivados líder a nivel mundial, CME Group permite a sus clientes operar en los mercados de futuros, opciones, contado y extrabursátil (OTC), optimizar portafolios y analizar datos, brindando a los participantes del mercado de todo el mundo las herramientas necesarias para administrar el riesgo de manera eficiente y aprovechar oportunidades.

Las bolsas de CME Group ofrecen la gama más amplia de productos de referencia globales en las principales clases de activos, incluidos tasas de interés, índices accionarios, divisas, criptomonedas, energía, productos agrícolas y metales.

La compañía ofrece negociación de futuros y opciones sobre futuros a través de la plataforma CME Globex, negociación de instrumentos de renta fija mediante BrokerTec y negociación de divisas a través de la plataforma EBS. Además, opera CME Clearing, una de las principales cámaras de compensación como contraparte central a nivel mundial.

CME Group, el logotipo del Globo, CME, Chicago Mercantile Exchange, Globex y E-mini son marcas registradas de Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT y Chicago Board of Trade son marcas registradas de Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX, New York Mercantile Exchange y ClearPort son marcas registradas de New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX es una marca registrada de Commodity Exchange, Inc. BrokerTec es una marca registrada de BrokerTec Americas LLC y EBS es una marca registrada de EBS Group LTD.

El Índice S&P 500 es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P DJI"). S&P®, S&P 500®, SPY®, SPX®, US 500 y The 500 son marcas registradas de Standard & Poor's Financial Services LLC; Dow Jones®, DJIA® y Dow Jones Industrial Average son marcas de servicio y/o marcas registradas de Dow Jones Trademark Holdings LLC. Estas marcas han sido autorizadas para su uso por Chicago Mercantile Exchange Inc.

Los contratos de futuros basados en el Índice S&P 500 no son patrocinados, respaldados, comercializados ni promovidos por S&P DJI, y S&P DJI no realiza declaración ni ofrece garantía alguna respecto de la conveniencia de invertir en dichos productos.

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FUENTE CME Group