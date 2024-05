Cobasi salva computadores enquanto animais morrem na enchente: Deputado Fábio Teruel busca justiça

PORTO ALEGRE, Brasil, 24 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Uma tragédia chocante veio à tona em Porto Alegre. Durante uma enchente, a Cobasi do Shopping Praia de Belas salvou seus computadores, mas deixou 38 animais morrerem afogados no subsolo. O Deputado Federal Fábio Teruel está exigindo justiça e pediu ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, a abertura de uma investigação para apurar possíveis negligências e maus-tratos.

Em 23 de maio de 2024, uma vistoria conduzida pela delegada Samieh Saleh, juntamente com agentes do Ibama, Brigada Militar e Instituto Geral de Perícias (IGP), revelou que enquanto os computadores da Cobasi foram movidos para o mezanino, os animais foram deixados no subsolo para enfrentar a enchente.

"É revoltante imaginar que os animais foram deixados para sofrer e morrer enquanto se priorizavam bens materiais," afirmou o Deputado Fábio Teruel.

"Se confirmado, este ato configura uma clara negligência e um crime ambiental, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais."

Teruel solicitou ao Ministério Público a abertura de um inquérito civil para investigar as responsabilidades e a adoção de medidas legais contra os responsáveis. "Não descansarei até que, se confirmada a negligência, todos os responsáveis sejam devidamente punidos e medidas sejam implementadas para garantir que tragédias como esta nunca mais aconteçam," concluiu.

