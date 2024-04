Cognex lança o primeiro sistema de visão 3D com IA do mundo

O sistema de visão 3D alimentado por IA oferece implementação rápida e inspeções confiáveis para automação de fábrica

NATICK, Massachusetts, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder em sistemas de visão, anuncia o lançamento do sistema de visão 3D In-Sight® L38, que combina as tecnologias de visão de IA, 2D e 3D para resolver ampla variedade de aplicações de inspeção e medição. O sistema cria imagens de projeção exclusivas que combinam informações 3D em uma imagem 2D fácil de rotular para treinamento simplificado e revela recursos não visíveis com imagens 2D tradicionais. As ferramentas de IA detectam recursos variáveis ou indefinidos, enquanto os algoritmos baseados em regras fornecem medições em 3D para proporcionar resultados de inspeção confiáveis.

O In-Sight L38 da Cognex montado sobre uma linha de montagem, inspecionando produtos em 3D.

"Na automação da fábrica, onde a implementação rápida e a confiabilidade não são apenas desejadas, mas essenciais, o In-Sight L38 oferece ambos", diz Carl Gerst, Vice-presidente

Executivo de Produtos de Visão e Identificação da Cognex. "Ele é mais do que um sistema de visão 3D. É uma solução alimentada por IA para alcançar novos níveis de qualidade e desempenho em inspeções automatizadas".

O In-Sight L38 simplifica muito o processo de configuração de sistemas 3D graças à tecnologia de IA incorporada que usa modelos pré-treinados com dados específicos do domínio. O treinamento baseado em exemplos substitui etapas complexas de programação, que antes exigiam a combinação de muitas ferramentas tradicionais baseadas em regras, para simplificar o desenvolvimento de aplicações. As ferramentas 3D exclusivas com tecnologia de IA podem ser configuradas em minutos, exigindo apenas de 5 a 10 imagens rotuladas para automatizar uma tarefa. Com uma única ferramenta, os usuários podem detectar defeitos desafiadores, medir variações em três dimensões e obter resultados em unidades do mundo real.

A óptica a laser livre de reflexos patenteada do In-Sight L38 minimiza o ruído visual e o brilho para capturar imagens de maior resolução do que os sensores de deslocamento a laser tradicionais, enquanto um laser de alta potência oferece taxas de aquisição rápidas para suportar altas velocidades de linha. O laser de alta potência atende aos padrões de segurança de Classe 2, eliminando a necessidade de gabinetes caros, e oferece mais iluminação do que os sistemas tradicionais, o que reduz os requisitos de exposição e permite maiores velocidades de linha.

O sistema de visão In-Sight L38 reflete o compromisso da Cognex com a inovação, estabelecendo novos padrões para inspeção 3D e impulsionando avanços na automação de fábrica. Para obter mais informações, acesse cognex.com/pt-br/in-sight-l38 ou ligue para (11) 4210-3919

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation cria e comercializa tecnologias que abordam alguns dos mais críticos desafios de fabricação e distribuição. Somos um fornecedor líder global de produtos e soluções de visão que melhoram a eficiência e a qualidade em negócios com alto potencial de crescimento em atraentes mercados industriais finais. Nossas soluções combinam produtos físicos e software para capturar e analisar informações visuais, permitindo a automação de tarefas de fabricação e distribuição para clientes em todo o mundo. Os produtos com sistemas de visão são usados para automatizar a fabricação ou distribuição e rastreamento de itens discretos, como telefones celulares, baterias de veículos elétricos e pacotes de comércio eletrônico, por meio de sua localização, identificação, inspeção e medição. Os sistemas de visão são importantes para aplicações nas quais a visão humana é inadequada para atender aos requisitos de tamanho, precisão ou velocidade, ou em casos em que são sustentadas economias substanciais com custos ou melhorias de qualidade.

A Cognex é líder mundial no setor de sistemas de visão, tendo entregado mais de 4 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de US$ 10 bilhões em receita acumulada desde a fundação da empresa em 1981. Com sede em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex tem escritórios e distribuidores localizados nas Américas, Europa e Ásia. Para obter detalhes, acesse cognex.com /pt-br.

