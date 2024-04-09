Cognex 推出全新搭載人工智能的 3D 視覺系統

以人工智能驅動的 3D 視覺系統為製造業自動化提供快速部署和可靠的檢測

美國麻省內蒂克2024年4月9日 /美通社/ -- 工業機器視覺領域的領導者 Cognex Corporation（納斯達克股票代碼：CGNX）今天推出 In-Sight® L38 3D 視覺系統，該系統結合了人工智能、2D 和 3D 視覺技術，可解決一系列檢測和測量應用。該系統會建立獨有的投影影像，将 3D 訊息整合入易於標記的 2D 影像，從而簡化訓練和顯示傳統 2D 影像中不可見的特徵。人工智能工具可以偵測變量或未定義的特徵，而以規則為基礎的演算法則可提供 3D 測量，以提供可靠的檢測結果。

視覺和 ID 產品事業部執行副總裁 Carl Gerst 表示：「在製造業自動化領域，快速部署和可靠性不僅是需求，而且是必要條件，In-Sight L38 可同時滿足這兩個要求。它不只是一個 3D 視覺系統，更是以人工智能驅動的解決方案，讓自動檢測的質量和性能達到新的水平。」

Cognex In-Sight L38 安裝於裝配線上，採用 3D 技術檢測產品。

In-Sight L38 採用嵌入式人工智能技術，透過特定領域的數據預訓練模型，大幅簡化 3D 系統的配置過程。透過以示例為基礎的訓練取代繁瑣的編程步驟來簡化應用程序開發，這些編程步驟之前需要結合許多以規則為基礎的傳統工具。這款以人工智能驅動的獨特 3D 工具在幾分鐘內即可完成設定，只需 5 至 10 個已標誌的影像就能自動執行任務。只要一個工具，用戶就可以檢測出具有挑戰性的瑕疵、測量三維空間的差異，並以現實世界的單位取得結果。

與傳統激光位移傳感器相比，In-Sight L38 視覺系統中的專利無散斑激光光學技術可將視覺噪點和眩光減到最低，從而截取更高分辨率的影像，同時高功率激光可提供快速的採集速率以支持高速生產線。高功率激光符合 2 級安全標準，不需要昂貴的外殼，而且可以比傳統系統提供更多光線，降低曝光要求並允許提高生產線速度。

In-Sight L38 視覺系統可體現 Cognex 對創新的承諾，並為 3D 檢測設下新標準，推動製造業自動化的發展。如需更多資訊，請訪問 cognex.com/in-sight-l38 或致電 1-855-4-COGNEX。

關於 Cognex Corporation Cognex Corporation 發明技術並將其商業化，以解決一些最關鍵的製造和分銷挑戰。我們是全球領先的機器視覺產品及解決方案供應商，可在具有吸引力的工業終端市場提升高增長潛力企業的效率和質量。我們的解決方案融合實體產品和軟件來截取和分析視覺信息，從而為全球客戶實現製造和分銷任務的自動化。機器視覺產品可透過定位、識別、檢查和測量離散物品（例如手提電話、電動車電池和電子商務包裹），將製造或配送自動化，並追蹤離散物品。機器視覺在人類視覺無法滿足尺寸、準確性或速度要求的應用中，或是在需要大幅節省成本或提高質量的情況下至關重要。

Cognex 是機器視覺行業的全球領導者，自1981年成立以來，已經寄出超過 400 萬個以圖像為基礎的產品，累計收入超過 100 億美元。Cognex 的總部設於美國麻省內蒂克，且在美洲、歐洲和亞洲均設有辦事處和分銷商。詳情請到訪 cognex.com.。

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SOURCE Cognex Corporation