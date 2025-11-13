CoinEx e ViaBTC comemoram sucesso na LABITCONF 2025

SÃO PAULO, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- CoinEx e ViaBTC, duas líderes globais no setor de criptomoedas, concluíram com grande sucesso sua participação na LABITCONF 2025, reafirmando seu compromisso em impulsionar a inovação, a educação e a acessibilidade no mundo das criptomoedas na América Latina.

Durante os dois dias da conferência, 7 e 8 de novembro, ambas as marcas atraíram muita atenção em seu estande conjunto, que se tornou uma das áreas mais visitadas do evento. No estande, as equipes participaram de conversas significativas com parceiros, desenvolvedores e usuários, coletando informações valiosas sobre as necessidades do mercado, melhorias de usabilidade e oportunidades de desenvolvimento regional.

Como parte do mesmo ecossistema sob o Grupo ViaBTC, a CoinEx e a ViaBTC continuam trabalhando em estreita colaboração para construir uma infraestrutura Web3 abrangente e interconectada. As marcas também apresentaram uma ativação gamificada personalizada inspirada no Flappy Bird, reimaginada para a era Web3. Os participantes podiam abrir uma conta com qualquer uma das marcas para jogar e ganhar prêmios, criando uma experiência divertida e interativa que estava em sintonia com o espírito de inovação do evento.

Como resultado, mais de 1.300 prêmios exclusivos foram distribuídos aos participantes, fortalecendo a conexão de ambas as empresas com a comunidade cripto da América Latina.

Phillip Wang, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da ViaBTC, também representou a empresa no painel "Descentralização na Mineração: Mito, Realidade e Poder", onde compartilhou perspectivas de especialistas sobre o cenário em evolução da mineração, reforçando a liderança da ViaBTC em pensamento líder e sua longa contribuição para a comunidade global de mineração.

BitFire Night: Uma Celebração de Inovação e Colaboração

Antes do início do LABITCONF, a CoinEx e a ViaBTC co-organizaram a BitFire Night em 5 de novembro, juntamente com a ONG Bitcoin Argentina. Este encontro exclusivo reuniu líderes da Web3, KOLs (Key Opinion Leaders), desenvolvedores e usuários-chave para uma noite de networking de alto nível, refletindo a crença de ambas as empresas de que a colaboração e a educação são vitais para o crescimento a longo prazo da criptoeconomia na região.

Juntas, a participação da CoinEx e da ViaBTC na LABITCONF 2025 marcou mais um marco em seu investimento de longo prazo no futuro do blockchain na América Latina, conectando tecnologia, educação e comunidade para construir um ecossistema Web3 mais inclusivo e sustentável.

Sobre a CoinEx

Fundada em 2017, a CoinEx é uma exchange global de criptomoedas que atende a mais de 10 milhões de usuários. Com iniciativas localizadas em português e espanhol, a plataforma continua a expandir o acesso na América Latina por meio de ferramentas como CoinEx Pay e Quick Buy.

Sobre a ViaBTC

Fundada em 2016, a ViaBTC opera pools de mineração de BTC, LTC e DOGE de alto nível, atendendo a mais de 1,7 milhão de usuários em todo o mundo. Seu inovador serviço de Empréstimos com Garantia de Colateral oferece aos mineradores soluções flexíveis de liquidez.

