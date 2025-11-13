CoinEx y ViaBTC celebran una exitosa participación en LABITCONF 2025

BUENOS AIRES, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- CoinEx y ViaBTC, dos líderes globales en la industria de las criptomonedas, concluyeron con gran éxito su participación en LABITCONF 2025, reafirmando su compromiso con el impulso de la innovación, la educación y la accesibilidad cripto en toda América Latina.

Durante los dos días de conferencia, el 7 y 8 de noviembre, ambas marcas atrajeron una gran atención en su stand conjunto, que se convirtió en una de las áreas más concurridas del evento. En el stand, los equipos mantuvieron conversaciones estratégicas con partners, desarrolladores y usuarios, recopilando valiosos insights sobre las necesidades del mercado, mejoras en la experiencia de usuario y oportunidades de desarrollo regional.

Integradas en el ecosistema del ViaBTC Group, CoinEx y ViaBTC mantienen una colaboración constante orientada a fortalecer una infraestructura Web3 unificada y conectada. En el marco del evento, las marcas lanzaron una experiencia gamificada personalizada, basada en Flappy Bird y actualizada para el entorno Web3. Los participantes podían registrarse en cualquiera de las dos plataformas, competir y ganar recompensas, en una propuesta lúdica que fusionó tecnología, interacción y creatividad.

Como resultado, se distribuyeron más de 1.300 premios exclusivos entre los asistentes, fortaleciendo el vínculo de ambas compañías con la comunidad cripto latinoamericana. Además, Phillip Wang, Gerente de Desarrollo de Negocios de ViaBTC, representó a la empresa en el panel "Descentralización en la minería: mito, realidad y poder", donde compartió una visión experta sobre la evolución del panorama minero, reafirmando el liderazgo intelectual de ViaBTC y su contribución sostenida a la comunidad minera global.

BitFire Night: una celebración de la innovación y la colaboración

Antes del inicio de LABITCONF, CoinEx y ViaBTC organizaron conjuntamente el evento BitFire Night, el 5 de noviembre, junto con la ONG Bitcoin Argentina. Este encuentro exclusivo reunió a líderes del ecosistema Web3, KOLs, desarrolladores y usuarios clave en una noche de networking de alto nivel, reflejando la visión compartida de ambas compañías de que la colaboración y la educación son esenciales para el crecimiento sostenido de la economía cripto en la región.

En conjunto, la participación de CoinEx y ViaBTC en LABITCONF 2025 marcó un nuevo hito en su inversión a largo plazo en el futuro blockchain de América Latina, uniendo tecnología, educación y comunidad para construir un ecosistema Web3 más inclusivo y sostenible.

Sobre CoinEx

Fundada en 2017, CoinEx es un exchange global de criptomonedas con más de 10 millones de usuarios. Con iniciativas localizadas en portugués y español, la plataforma sigue expandiendo su presencia en América Latina mediante herramientas como CoinEx Pay y Quick Buy.

Sobre ViaBTC

Fundada en 2016, ViaBTC opera pools de minería líderes de BTC, LTC y DOGE, con más de 1,7 millones de usuarios en todo el mundo Su servicio innovador de Collateral-Pledged Loans ofrece a los mineros soluciones de liquidez flexibles, consolidando su posición como una pieza clave en el ecosistema global de minería.

