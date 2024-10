Colaboração internacional aborda o aumento das taxas de câncer na América do Sul

National Comprehensive Cancer Network e Latin American Cooperative Oncology Group para publicar diretrizes de tratamento de câncer sob medida para o Brasil.

REUNIÃO EM PLYMOUTH, Pensilvânia, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)- uma aliança dos principais centros de câncer dos Estados Unidos - anuncia uma colaboração renovada com o Latin American Cooperative Oncology Group (LACOG) para melhorar os resultados do câncer na América do Sul. As organizações internacionais de oncologia trabalharam juntas para publicar novas Diretrizes de Prática Clínica em Oncologia da NCCN (NCCN Guidelines®) para Câncer de Próstata: Edição Brasil.

As Diretrizes da NCCN ® para Câncer de Próstata: Edição Brasil estão agora disponíveis gratuitamente em NCCN.org/global. Adaptações brasileiras adicionais das Diretrizes da NCCN para outros tipos de câncer estão planejadas para o futuro.

"O tratamento do câncer no Brasil e em toda a América Latina deve seguir as melhores práticas internacionalmente aceitas, ao mesmo tempo em que aborda os desafios únicos enfrentados pelos profissionais de saúde na região", disse a Dra. Karine Trindade, presidente do Grupo Geniturinário LACOG. "A padronização do atendimento por meio de diretrizes orientadas por consenso de especialistas baseadas em evidências está associada a melhores resultados para os pacientes e uso mais eficiente de recursos. Ao formalizar essas recomendações, garantimos que nossas equipes médicas possam oferecer os tratamentos mais atualizados e avaliados por especialistas, adaptados às necessidades específicas da população latino-americana."

O câncer de próstata foi selecionado como a primeira Adaptação das Diretrizes da NCCN a sair dessa colaboração com base na necessidade. É o tipo de câncer mais comum para homens no Brasil e a segunda maior causa de morte por câncer.1 A incidência de câncer de próstata na região vem aumentando de forma constante em 3-5% ao ano,2 aumentando a necessidade crescente de acesso a recomendações de tratamento estabelecidas e baseadas em evidências.

"É sempre uma honra trabalhar com especialistas locais e trocar conhecimentos críticos para melhorar o atendimento a pessoas com câncer", disse Crystal S. Denlinger, MD, CEO da NCCN. "Este trabalho com a LACOG aprimora nossos esforços para definir e promover cuidados oncológicos de alta qualidade, de alto valor e centrados no paciente em todo o mundo. Isso nos permite adaptar nossas Diretrizes da NCCN de renome mundial às circunstâncias específicas do Brasil, para que os provedores tenham informações na ponta dos dedos para ajudar os pacientes com câncer a viver uma vida melhor."

As Diretrizes da NCCN são o padrão reconhecido para direção clínica e política no manejo do câncer e as diretrizes de prática clínica mais completas e atualizadas com frequência disponíveis em qualquer área da medicina. As versões primárias são escritas por painéis multidisciplinares específicos de especialistas dos principais centros de câncer dos Estados Unidos. Estudos mostraram que o tratamento que corresponde às recomendações das diretrizes está associado a uma sobrevida mais longa e melhores resultados.

O Programa Global da NCCN começou a trabalhar com o LACOG em 2011 e, posteriormente, embarcou em novos projetos em 2021 para aumentar a acessibilidade às Diretrizes da NCCN e conteúdo relacionado para provedores, pacientes, familiares e cuidadores na América Latina.

Atualmente, existem mais de 20 adaptações globais das Diretrizes da NCCN, juntamente com mais de 270 traduções em 51 idiomas. As NCCN Harmonized Guidelines™ e a NCCN Framework for Resource Stratification (NCCN Framework™) oferecem recomendações adicionais para definir o tratamento apropriado para diferentes níveis de recursos. Saiba mais em NCCN.org/global.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer dedicados ao atendimento, pesquisa e educação do paciente. A NCCN dedica-se a melhorar e facilitar cuidados oncológicos de qualidade, eficazes, equitativos e acessíveis para que todos os pacientes possam viver vidas melhores. As Diretrizes de Prática Clínica em Oncologia da NCCN (NCCN Guidelines®) fornecem recomendações transparentes, baseadas em evidências e consenso de especialistas para tratamento, prevenção e serviços de apoio ao câncer; eles são o padrão reconhecido para direção clínica e política no manejo do câncer e as diretrizes de prática clínica mais completas e atualizadas com frequência disponíveis em qualquer área da medicina. As Diretrizes da NCCN para Pacientes® fornecem informações especializadas sobre o tratamento do câncer para informar e capacitar pacientes e cuidadores, por meio do apoio da NCCN Foundation®. A NCCN também promove a educação continuada, iniciativas globais, políticas e colaboração em pesquisa e publicação em oncologia. Visite NCCN.org para mais informações.

