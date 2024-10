Colaboración internacional aborda el aumento de las tasas de cáncer en América del Sur

La National Comprehensive Cancer Network y el Latin American Cooperative Oncology Group publicarán las directrices para el tratamiento del cáncer adaptadas para Brasil.

REUNIÓN DE PLYMOUTH, Pensilvania, 9 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- La National Comprehensive Cancer Network® (Red Nacional Integral del Cáncer, NCCN®, por sus siglas en inglés), alianza de centros oncológicos líderes en Estados Unidos, anuncia una colaboración renovada con el Latin American Cooperative Oncology Group (Grupo Cooperativo de Oncología de América Latina, LACOG, por sus siglas en inglés) para mejorar los resultados sobre cáncer en América del Sur. Las organizaciones internacionales de oncología trabajaron en forma conjunta para publicar las nuevas directrices para la práctica clínica en oncología de la NCCN (NCCN Guidelines®: directrices de la NCCN) para el cáncer de próstata: edición de Brasil.

Las Pautas de NCCN ® para el Cáncer de Próstata: Edición Brasil ya están disponibles de forma gratuita en NCCN.org/global. Se planean adaptaciones brasileñas adicionales de las Pautas de NCCN para otros tipos de cáncer para el futuro.

"La atención del cáncer en Brasil y en toda América Latina debe seguir las buenas prácticas aceptadas a nivel internacional, a la vez que debe abordar los desafíos únicos que enfrentan los proveedores de atención médica en la región", dijo la Dra. Karine Trindade, presidenta del Grupo Genitourinario de LACOG. "Estandarizar la atención mediante directrices, producto del consenso de expertos basadas en la evidencia, se asocia con mejores resultados para los pacientes y un uso más eficiente de los recursos. Al formalizar estas recomendaciones, nos aseguramos de que nuestros equipos médicos puedan ofrecer los tratamientos más actualizados y evaluados por expertos adaptados a las necesidades específicas de la población latinoamericana".

El cáncer de próstata fue seleccionado como la primera adaptación de las directrices de la NCCN que surgió de esta colaboración en función de la necesidad. Es el tipo de cáncer más común en los hombres en Brasil y la segunda causa más alta de muerte por cáncer.1 La incidencia de cáncer de próstata en la región ha aumentado constantemente en un 3 % a 5 % anual,2 lo que se suma a una creciente necesidad de acceso a recomendaciones de tratamiento establecidas y basadas en evidencia.

"Siempre es un honor trabajar con expertos locales e intercambiar conocimientos vitales para mejorar la atención de las personas con cáncer", afirmó la Dra. Crystal S. Denlinger, directora ejecutiva de la NCCN. "Este trabajo con LACOG mejora nuestros esfuerzos para definir y avanzar en la atención del cáncer de alta calidad, de alto valor y centrada en el paciente a nivel mundial. Este trabajo también nos permite adaptar nuestras directrices de la NCCN de renombre mundial a las circunstancias específicas de Brasil, de modo que los proveedores tengan información al alcance de la mano para ayudar a los pacientes con cáncer a llevar una vida mejor".

Las directrices de la NCCN son el estándar reconocido para la dirección clínica y la política en el manejo del cáncer y las directrices de práctica clínica más completas y actualizadas con frecuencia disponibles en cualquier área de la medicina. Las versiones primarias están escritas por paneles multidisciplinarios de expertos específicos en cada tema de los principales centros oncológicos de Estados Unidos. Los estudios han demostrado que el tratamiento que coincide con las recomendaciones de las directrices se asocia con una mayor supervivencia y mejores resultados.

El Programa Global de la NCCN comenzó a trabajar con LACOG en 2011 y, posteriormente, se embarcó en nuevos proyectos en 2021 para aumentar la accesibilidad a las directrices de la NCCN y el contenido relacionado para proveedores, pacientes, familiares y cuidadores en América Latina.

Actualmente hay más de 20 adaptaciones globales de las directrices de la NCCN, junto con más de 270 traducciones en 51 idiomas. NCCN Harmonized Guidelines™ (Directrices armonizadas de la NCCN) y NCCN Framework for Resource Stratification (Marco de la NCCN para la estratificación de recursos, también conocido como NCCN Framework™) ofrecen recomendaciones adicionales para definir el tratamiento adecuado para los diferentes niveles de recursos. Obtenga más información en NCCN.org/global.

