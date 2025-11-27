Coletiva de imprensa do Sul Global sobre o Porto de Livre Comércio (PLC) de Hainan realizada em Haikou

HAIKOU, China, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Um relatório do Centro Internacional de Mídia de Hainan:

Em 24 de novembro, foi realizada em Haikou a coletiva de imprensa sobre o Porto de Livre Comércio de Hainan para a imprensa do Sul Global. Altos funcionários de agências locais participaram da coletiva e responderam às perguntas de jornalistas provenientes de 33 países.

A delegação da mídia do Sul Global realiza pesquisas presenciais e entrevistas no PLC de Hainan.

Grandes avanços nas operações especiais alfandegárias em toda a ilha têm atraído atenção. O arcabouço político e institucional relevante foi amplamente estabelecido, com a emissão de políticas essenciais e outros documentos de apoio. As instalações físicas relevantes foram concluídas, com oito portos de "primeira linha" e dez portos de "segunda linha". Um teste abrangente, em funcionamento 24 horas por dia, das operações especiais alfandegárias em toda a ilha foi iniciado 30 dias antes de seu lançamento oficial para garantir operações contínuas e ordenadas.

Os desenvolvimentos no regime tributário do PLC de Hainan também têm atraído a atenção da imprensa estrangeira. Foram implementadas 18 políticas tributárias do porto de livre comércio, incluindo três listas de "tarifa zero", a política de isenção de tarifas de importação para produtos com valor agregado de pelo menos 30% após o processamento, o "duplo teto de 15%" sobre o imposto de renda corporativo e individual, 14 políticas de colheita antecipada, como compras duty-free na saída da ilha, e quatro políticas incrementais, incluindo a importação com "tarifa zero" de aparelhos e instrumentos médicos para a Zona Piloto Internacional de Turismo Médico de Boao Lecheng.

Uma vez que o PLC de Hainan lance oficialmente as operações especiais alfandegárias em toda a ilha, as políticas originais de "tarifa zero" passarão para um sistema de gestão por lista negativa, que incluirá a implementação da lista de bens importados tributáveis e das políticas fiscais para a circulação de mercadorias. Naquele momento, as atuais políticas tributárias serão consolidadas em 17 políticas, incluindo 10 políticas de "tarifa zero". Essas incluem uma nova política que eleva a proporção de bens sujeitos ao tratamento de "tarifa zero" de 21% para 74%, juntamente com duas políticas de reembolso de IVA, isenções de imposto de selo para o comércio offshore e quatro políticas de imposto de renda.

O PLC de Hainan dará início oficial às operações especiais alfandegárias em toda a ilha em 18 de dezembro de 2025, com o objetivo de se consolidar como um importante portal da abertura da China na nova era. Após o início das operações especiais alfandegárias em toda a ilha, o Porto de Livre Comércio de Hainan passará a implementar ainda mais políticas abertas, permitindo trocas mais livres com a comunidade internacional e uma conectividade mais eficiente com o interior da China.

Após a coletiva, a delegação da mídia do Sul Global iniciou sua turnê de cinco dias por Haikou, Danzhou, Qionghai, Wanning, Lingshui e Sanya, onde realizará pesquisas presenciais e entrevistas.

FONTE Hainan International Media Center (HIMC)