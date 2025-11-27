Se celebra en Haikou conferencia de prensa para el Sur Global sobre el FTP de Hainan

HAIKOU, China, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un informe del Centro Internacional de Medios de Comunicación de Hainan:

El 24 de noviembre, se celebró en Haikou la conferencia de prensa sobre el Puerto de Libre Comercio (FTP) de Hainan para los medios de comunicación del Sur Global. Los principales responsables de las agencias locales asistieron a la conferencia de prensa y respondieron a las preguntas de los periodistas, provenientes de 33 países.

La delegación de medios de comunicación del Sur Global realiza investigaciones y entrevistas en la zona del FTP de Hainan.

Los importantes avances en las operaciones aduaneras especiales en toda la isla han atraído la atención. Ya se ha creado gran parte del marco normativo e institucional necesario, con políticas clave y otros documentos de apoyo. Se han concluido las instalaciones de hardware pertinentes, con ocho puertos de "primera línea" y diez puertos de "segunda línea". Se puso en marcha una prueba exhaustiva, durante todo el día, de las operaciones aduaneras especiales en toda la isla 30 días antes de su lanzamiento oficial para garantizar un funcionamiento fluido y ordenado.

Los avances en el régimen fiscal del FTP de Hainan también han captado la atención de los medios de comunicación extranjeros. Se han implementado 18 políticas fiscales para puertos de libre comercio, incluidas tres listas de "arancel cero", la política de exención de aranceles de importación para productos con no menos del 30 % de valor agregado después del procesamiento, el "tope doble del 15 %" en el impuesto a la renta corporativa e individual, 14 políticas de primeros resultados, como las compras libres de impuestos al salir de la isla, y cuatro políticas incrementales, incluida la importación con "arancel cero" de aparatos e instrumentos médicos en la Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Boao Lecheng.

Una vez que el FTP de Hainan inicie de manera oficial las operaciones aduaneras especiales en toda la isla, las políticas originales de "arancel cero" pasarán a un sistema de gestión de listas negativas, que supondrá la aplicación de la lista de productos importados sujetos a impuestos y las políticas fiscales para la circulación de mercancías. En ese momento, las políticas fiscales actuales se consolidarán en 17 políticas, incluidas 10 políticas de "arancel cero". Entre ellas, se incluyen una nueva política que aumenta la proporción de productos sujetos al tratamiento de "arancel cero" del 21 % al 74 %, junto con dos políticas de devolución del IVA, exenciones de impuestos sobre el timbre para el comercio exterior y cuatro políticas del impuesto sobre la renta.

El FTP de Hainan comenzará sus operaciones aduaneras especiales de manera oficial en toda la isla el 18 de diciembre de 2025, con el objetivo de establecer una puerta de entrada líder para la apertura de China en la nueva era. Una vez que den inicio las operaciones aduaneras especiales en toda la isla, el Puerto de Libre Comercio de Hainan implementará políticas aún más abiertas, lo que permitirá intercambios más libres con la comunidad internacional y una conectividad más eficiente con China continental.

Luego de la conferencia de prensa, la delegación de medios de comunicación del Sur Global emprendió su gira de cinco días por Haikou, Danzhou, Qionghai, Wanning, Lingshui y Sanya, donde realizarán investigaciones y entrevistas en la zona.

FUENTE Hainan International Media Center (HIMC)