Com a IA acelerando a complexidade do software, Technology Radar da Thoughtworks incentiva retorno aos fundamentos da engenharia

CHICAGO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Thoughtworks, consultoria global de tecnologia que integra design, engenharia e IA para promover a inovação digital, lançou nesta quarta-feira (15)a 34ª edição do Technology Radar, relatório semestral baseado nas experiências da organização com clientes.

O relatório alerta para o acúmulo de dívida cognitiva à medida que a IA gera quantidades cada vez maiores de código, ampliando a lacuna entre humanos e sistemas de software. Esse cenário complexo é agravado pela difusão semântica, à medida que a proliferação de tecnologias leva ao surgimento de novos termos usados de maneiras sutilmente diferentes. Aqui está o paradoxo marcante: conforme sistemas agênticos ajudam a criar código rapidamente, práticas estabelecidas que garantem disciplina tornam-se ainda mais vitais.

"Os recursos da IA vêm aumentando em um ritmo impressionante ao longo do último ano", afirma Rachel Laycock, CTO da Thoughtworks.. "No entanto, em vez de substituir os humanos, vimos nos últimos meses que há uma necessidade significativa de que sejam implementadas de forma proativa práticas adequadas e mecanismos técnicos para garantir que esses recursos sejam aproveitados de forma eficaz e segura. O ponto de inflexão em que estamos não é tanto sobre tecnologia, é sobre técnica."

Os temas abordados nesta edição do Technology Radar incluem:

Retenção de princípios, abandono de padrões: A velocidade da IA está promovendo um retorno a técnicas tradicionais como arquitetura de confiança zero, métricas DORA e testabilidade para gerenciar a dívida cognitiva.

A velocidade da IA está promovendo um retorno a técnicas tradicionais como arquitetura de confiança zero, métricas DORA e testabilidade para gerenciar a dívida cognitiva. Protegendo agentes ávidos por permissões: Os agentes mais úteis buscam acesso máximo a dados privados e sistemas externos. A execução em sandbox e a defesa em profundidade agora são inegociáveis.

Os agentes mais úteis buscam acesso máximo a dados privados e sistemas externos. A execução em sandbox e a defesa em profundidade agora são inegociáveis. Mantendo agentes de codificação sob controle: As equipes estão iterando sobre mecanismos de contenção para agentes de codificação, com controles de antecipação e testes de mutação, que acionam a autocorreção.

As equipes estão iterando sobre mecanismos de contenção para agentes de codificação, com controles de antecipação e testes de mutação, que acionam a autocorreção. O desafio de avaliar tecnologia em um mundo de agentes: O mercado está inundado de projetos de contribuidores únicos e novos termos para práticas emergentes. Avaliar a tecnologia e garantir sua sustentabilidade está se tornando mais difícil.

Acesse www.thoughtworks.com/radar para a versão interativa do Radar ou faça o download da versão em PDF. Leia sobre as macro tendências no setor de tecnologia que esta edição destaca.

Sobre a Thoughtworks

A Thoughtworks é uma consultoria global de tecnologia, com mais de 10.000 pessoas distribuídas em 47 escritórios em 18 países. Há mais de 30 anos, temos gerado impacto extraordinário ao ajudar clientes a resolver problemas complexos de negócios, usando a tecnologia e a cultura como diferenciais.

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FONTE Thoughtworks