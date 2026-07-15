Com juros em alta, cresce o interesse pelo crédito com garantia; entenda como funciona e quando vale a pena contratar

Dados da Creditas revelam salto de 75% na procura por empréstimos com garantia de imóvel e veículo em 2025, consolidando a modalidade como alternativa estratégica para reorganização financeira e investimentos

SÃO PAULO, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário econômico desafiador, marcado pela persistência de juros altos (taxa Selic) e projeções de inflação instáveis, o bolso dos brasileiros tem sofrido pressão constante. Nesse contexto, a busca por crédito inteligente deixou de ser apenas uma saída de emergência para se tornar uma decisão estratégica.

Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas

Dados da Creditas, principal plataforma de crédito com garantia da América Latina, mostram que a procura pelas modalidades de Home Equity (garantia de imóvel) e Auto Equity (garantia de veículo) cresceram, juntas, 75% no comparativo semestral de 2025, o que mostra que essas soluções são as principais aliadas de quem busca fugir dos juros abusivos do cartão de crédito rotativo ou do empréstimo pessoal convencional.

Embora uma pesquisa realizada pela Creditas em parceria com a Opinion Box aponte que 97% dos brasileiros pesquisam taxas de juros antes de contratar um crédito, a desinformação ainda é um obstáculo. Cerca de 65% conhecem o empréstimo pessoal comum, mas apenas 28% compreendem, por exemplo, o funcionamento do crédito com garantia de veículo.

"Optar por linhas de crédito tradicionais com juros altos compromete o orçamento familiar e empresarial a longo prazo. É fundamental buscar alternativas mais inteligentes, com taxas mais acessíveis e condições de pagamento que favoreçam o planejamento financeiro real", explica Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas.

Como funcionam as modalidades com garantia?

A lógica por trás do crédito com garantia (seja de um imóvel ou de um veículo) é simples, ao colocar um bem de alto valor como lastro da operação, o risco de inadimplência para a instituição financeira cai drasticamente. Como consequência, as taxas de juros despencam e os prazos de pagamento ficam muito mais longos.

Empréstimo com Garantia de Imóvel (Home Equity)

Como funciona: Utiliza um imóvel de valor mínimo de R$ 150 mil (casa, apartamento, terreno em condomínio ou imóvel comercial) como garantia;

Utiliza um imóvel de valor mínimo de R$ 150 mil (casa, apartamento, terreno em condomínio ou imóvel comercial) como garantia; Vantagens: Apresenta as menores taxas de juros do mercado (na Creditas, a partir de 1,09% ao mês + IPCA) e prazos de pagamento extremamente longos, que chegam a 240 meses (20 anos). Permite acessar grandes volumes de dinheiro;

Apresenta as menores taxas de juros do mercado (na Creditas, a partir de 1,09% ao mês + IPCA) e prazos de pagamento extremamente longos, que chegam a 240 meses (20 anos). Permite acessar grandes volumes de dinheiro; Fôlego inicial: Carência de até 90 dias para começar a pagar a primeira parcela;

Carência de até 90 dias para começar a pagar a primeira parcela; Imóvel financiado: Pode ser utilizado desde que pelo menos 50% do financiamento original já tenha sido quitado (a Creditas quita o saldo devedor e libera a diferença ao cliente).

Empréstimo com Garantia de Veículo (Auto Equity)

Como funciona: Utiliza um automóvel como garantia da transação;

Utiliza um automóvel como garantia da transação; Vantagens: Taxas de juros muito mais convidativas do que o cheque especial ou empréstimo pessoal (na Creditas, a partir de 1,49% ao mês) e prazos de pagamento flexíveis de até 60 meses (5 anos). Após a assinatura do contrato, o dinheiro é liberado na conta do cliente em até 24 horas;

Taxas de juros muito mais convidativas do que o cheque especial ou empréstimo pessoal (na Creditas, a partir de 1,49% ao mês) e prazos de pagamento flexíveis de até 60 meses (5 anos). Após a assinatura do contrato, o dinheiro é liberado na conta do cliente em até 24 horas; Crédito facilitado: Como o veículo reduz o risco da operação, é uma excelente alternativa de aprovação inclusive para pessoas com score baixo ou restrições no nome;

Como o veículo reduz o risco da operação, é uma excelente alternativa de aprovação inclusive para pessoas com score baixo ou restrições no nome; Carro financiado: Também é elegível com até 17 anos de fabricação. A instituição financeira realiza a quitação do saldo devedor do financiamento antigo e disponibiliza o valor restante para o cliente.

Quando vale a pena contratar?

De acordo com o levantamento da Creditas, o comportamento do consumidor brasileiro aponta dois caminhos claros para a utilização saudável desse crédito:

Troca de dívidas caras por uma barata: O pagamento de pendências financeiras anteriores ainda é o principal motivo de contratação (representando 25% das buscas de Home Equity e 27% de Auto Equity). Em vez de acumular juros de cartões e parcelamentos perdidos, o cliente pode usar o valor disponibilizado para quitar as dívidas anteriores e unificar em uma única parcela com juros substancialmente menores e maior prazo para começar a pagar, o que ajuda no planejamento financeiro;

O pagamento de pendências financeiras anteriores ainda é o principal motivo de contratação (representando 25% das buscas de Home Equity e 27% de Auto Equity). Em vez de acumular juros de cartões e parcelamentos perdidos, o cliente pode usar o valor disponibilizado para quitar as dívidas anteriores e unificar em uma única parcela com juros substancialmente menores e maior prazo para começar a pagar, o que ajuda no planejamento financeiro; Investimento no próprio negócio e projetos de vida: O empreendedorismo tem sido um forte motor de crescimento. O uso do crédito para investir em empresas e novos negócios próprios cresceu significativamente, representando o segundo maior motivo de busca (24,4% no Home Equity). Reformar o imóvel, custear educação e realizar transações planejadas são outros usos frequentes.

O que considerar antes de contratar?

Antes de colocar o patrimônio em uma operação financeira, o educador financeiro Guilherme Casagrande recomenda atenção a três pontos essenciais:

Planejamento do fluxo de caixa: Embora as parcelas fiquem menores devido ao prazo estendido, elas entrarão no orçamento mensal por um longo período. O ideal é se certificar de que a parcela cabe na renda mensal;

Embora as parcelas fiquem menores devido ao prazo estendido, elas entrarão no orçamento mensal por um longo período. O ideal é se certificar de que a parcela cabe na renda mensal; Atenção ao indexador: No caso do Home Equity, as taxas costumam ser atreladas ao IPCA (inflação). É preciso mapear esse indicador para entender as oscilações ao longo dos anos;

No caso do Home Equity, as taxas costumam ser atreladas ao IPCA (inflação). É preciso mapear esse indicador para entender as oscilações ao longo dos anos; Saúde financeira integrada: O objetivo do crédito com garantia deve ser de reestruturação ou alavancagem de patrimônio/renda. Evite utilizar o recurso para gastos supérfluos ou de consumo imediato, que não tragam retorno financeiro ou qualidade de vida estruturada a longo prazo.

Sobre a Creditas

A Creditas é uma plataforma de serviços financeiros que a partir da casa, carro e salário oferece empréstimos, seguros e investimentos. Com 14 anos de atuação, é a maior plataforma de crédito online da América Latina e recebeu aportes de fundos internacionais, levantando mais de R$4,3 bilhões (US$987 milhões) em equity e com um portfólio atual de R$6,7 bilhões. Por meio da sua tecnologia proprietária oferece produtos como o empréstimo com garantia de veículo ou imóvel, o consignado privado, benefícios corporativos e seguros. A Creditas já ultrapassou a marca de 13 milhões de solicitações de crédito, um valuation de US$3,3 bilhões e mais de 80 emissões no mercado de capitais (FIDCs, CRIs e FIIs).

FONTE Creditas