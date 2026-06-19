Pesquisa revela desconhecimento dos brasileiros sobre crédito saudável; educador financeiro Guilherme Casagrande analisa alternativas

Para especialista, dependência de linhas de crédito tradicionais com juros altos compromete o orçamento a longo prazo; Home equity surge como opção para reestruturação financeira

SÃO PAULO, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário econômico desafiador, marcado pela volatilidade das taxas de juros, projeções de inflação persistentes e instabilidades no orçamento doméstico, muitos brasileiros têm enfrentado dificuldades para manter o equilíbrio financeiro. No entanto, a busca por crédito para reverter essa situação esbarra em um obstáculo cultural: a falta de informação sobre as modalidades disponíveis no mercado, o que acaba levando grande parte da população a recorrer a alternativas com juros elevados que agravam o endividamento.

Uma pesquisa recente realizada pela Creditas, plataforma de crédito com garantia da América Latina, em parceria com a Opinion Box, revela um comportamento contraditório no consumidor brasileiro. Embora 97% dos entrevistados que contratam crédito afirmem pesquisar previamente aspectos cruciais como taxa de juros (67%), valor da parcela (60%) e prazo de pagamento (56%), a maioria ainda se limita às opções mais comuns e caras. Segundo o levantamento, 65% conhecem apenas o empréstimo pessoal convencional, demonstrando que modalidades mais vantajosas e estruturadas ainda são desconhecidas por grande parte do público.

Como explica Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas, optar por linhas de crédito sem garantias e com juros altos compromete o planejamento familiar a longo prazo. "É fundamental que o consumidor aprenda a comparar o custo efetivo total das operações e busque alternativas mais inteligentes, com taxas mais acessíveis e prazos que favoreçam a saúde financeira, e não o endividamento em bola de neve", pontua.

Nesse contexto, o empréstimo com garantia de imóvel, também conhecido internacionalmente como Home Equity, surge como uma alternativa robusta e ainda subutilizada no Brasil. Esta modalidade utiliza um imóvel (que pode ser residencial ou comercial) como lastro da operação. A segurança oferecida pelo patrimônio reduz significativamente o risco de inadimplência para a instituição financeira, permitindo a prática de taxas de juros consideravelmente menores e prazos de pagamento estendidos.

As vantagens do crédito com garantia na visão do especialista

Guilherme Casagrande aponta os principais benefícios que diferenciam o crédito com garantia de imóvel das modalidades tradicionais de consumo (como o cartão de crédito rotativo, o cheque especial e o empréstimo pessoal sem garantia):

Juros estruturalmente menores e prazos saudáveis: Por mitigar o risco da operação, o uso do imóvel como garantia viabiliza taxas de juros sensivelmente inferiores às do mercado de crédito sem garantia. Além disso, os prazos de pagamento de longo prazo permitem diluir o saldo devedor em parcelas que cabem no orçamento mensal, sem sufocar a renda familiar.

Por mitigar o risco da operação, o uso do imóvel como garantia viabiliza taxas de juros sensivelmente inferiores às do mercado de crédito sem garantia. Além disso, os prazos de pagamento de longo prazo permitem diluir o saldo devedor em parcelas que cabem no orçamento mensal, sem sufocar a renda familiar. Troca de dívidas caras por baratas: Um dos principais usos inteligentes do Home Equity é a consolidação de dívidas. O consumidor pode utilizar o crédito de baixo custo para quitar débitos de juros altos (como cheque especial e cartão de crédito), unificando as pendências em uma única parcela previsível e muito mais barata.

Um dos principais usos inteligentes do Home Equity é a consolidação de dívidas. O consumidor pode utilizar o crédito de baixo custo para quitar débitos de juros altos (como cheque especial e cartão de crédito), unificando as pendências em uma única parcela previsível e muito mais barata. Acesso a volumes maiores de capital: Diferente de linhas de crédito pré-aprovadas que oferecem limites baixos, esta modalidade permite acessar valores proporcionais ao valor de avaliação do imóvel, possibilitando a realização de grandes projetos de vida, como a abertura de um negócio próprio, reformas estruturais ou investimento em educação de alto nível.

Diferente de linhas de crédito pré-aprovadas que oferecem limites baixos, esta modalidade permite acessar valores proporcionais ao valor de avaliação do imóvel, possibilitando a realização de grandes projetos de vida, como a abertura de um negócio próprio, reformas estruturais ou investimento em educação de alto nível. Manutenção da posse do patrimônio: Um dos maiores mitos do setor é que o proprietário perde o direito de uso do bem. Durante todo o contrato, o consumidor continua usufruindo do imóvel normalmente, podendo inclusive alugá-lo. O imóvel permanece em seu nome, ficando apenas alienado fiduciariamente ao contrato de crédito.

Um dos maiores mitos do setor é que o proprietário perde o direito de uso do bem. Durante todo o contrato, o consumidor continua usufruindo do imóvel normalmente, podendo inclusive alugá-lo. O imóvel permanece em seu nome, ficando apenas alienado fiduciariamente ao contrato de crédito. Inclusão financeira facilitada: Como a garantia física reduz o risco para as instituições de crédito, as regras de elegibilidade tendem a ser mais flexíveis, facilitando o acesso ao capital mesmo para profissionais autônomos, empreendedores ou pessoas que encontram barreiras cadastrais em bancos tradicionais.

"A educação financeira passa por entender que o patrimônio acumulado ao longo da vida pode trabalhar a favor do cidadão. O empréstimo com garantia de imóvel não deve ser visto como uma perda de controle, mas sim como uma ferramenta de alavancagem segura para organizar as finanças, realizar investimentos ou estruturar projetos com taxas justas e prazos adequados à realidade de cada bolso", conclui Casagrande.

Sobre a Creditas

A Creditas é uma plataforma de serviços financeiros que a partir da casa, carro e salário oferece empréstimos, seguros e investimentos. Com 14 anos de atuação, é a maior plataforma de crédito online da América Latina e recebeu aportes de fundos internacionais, levantando mais de R$4,3 bilhões (US$987 milhões) em equity e com um portfólio atual de R$6,7 bilhões. Por meio da sua tecnologia proprietária oferece produtos como o empréstimo com garantia de veículo ou imóvel, o consignado privado, benefícios corporativos e seguros. A Creditas já ultrapassou a marca de 13 milhões de solicitações de crédito, um valuation de US$3,3 bilhões e mais de 80 emissões no mercado de capitais (FIDCs, CRIs e FIIs).

FONTE Creditas