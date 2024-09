Com o apoio do governo de El Salvador, a Huawei e a Unesco concluíram com sucesso a Cúpula da América Latina e do Caribe "Seeds for the Future" 2024"

132 jovens líderes completam uma semana de inovação e colaboração para o futuro digital da região.

SAN SALVADOR, El Salvador, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A UNESCO e a Huawei, líder global em infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC), concluíram com sucesso a Cúpula Seeds for the Future da América Latina e do Caribe de 2024, um evento importante na região, que reuniu 150 estudantes de destaque destas localidades. O programa, parte da principal iniciativa de Responsabilidade Social Corporativa da Huawei, que aconteceu este ano em El Salvador de 25 a 31 de agostooferece aos jovens uma plataforma para aprendizado, inovação e criação de soluções tecnológicas sustentáveis.

Participaram da cúpula Félix Ulloa, vice-presidente de El Salvador, Suecy Callejas, vice-presidente da Assembléia Legislativa de El Salvador, José Mauricio Pineda, ministro da Educação de El Salvador, além outros funcionários do governo de El Salvador, República Dominicana, Honduras, Trinidad e Tobago e México, que compartilharam suas ideias e histórias de sucesso de projetos de inovação tecnológica e educacional.

"Estamos no meio da era digital, e é por isso que o presidente Bukele fez uma promessa há seis anos de promover o desenvolvimento tecnológico em El Salvador. Começamos com o programa Links to Education e, neste segundo mandato, colocamos o país como uma vanguarda e um ponto de referência global; nossa próxima geração de estudantes será 100% nativa digital, pois serão educados com um sistema inovador com inteligência artificial",afirmou Félix Ulloa Jr., vice-presidente da República de El Salvador.

Representando a Huawei, Michael Xue, vice-presidente da Huawei para a América Latina e o Caribe, destacou: "Até o momento, investimos mais de US$ 10 milhões nesses programas, ajudando mais de 300 mil pessoas em mais de 20 países da região a melhorar suas habilidades digitais." Ele continuou: "Nos próximos três anos, a UNESCO e a Huawei lançarão uma nova parceria estratégica na região, com foco no desenvolvimento de talentos digitais em TIC. Isso faz parte de nossos esforços contínuos para ajudar a cultivar um desenvolvimento mais amplo de talentos digitais, e esperamos que esses esforços beneficiem mais 3.000 estudantes e jovens."

A cerimônia de encerramento contou com um painel de discussão liderado por Romina Kasman, chefe de educação da UESCO na América Central, Colômbia e México, incluindo o palestrante Alejandro Martínez, reitor da Faculdade de Engenharia da Universidade de Buenos Aires, Argentina. Germán Galván, Diretor de Comunicação, Organização Internacional da Juventude para a Ibero-América (OiJ), Herik Germán Valles Vaca, Diretor Executivo de Inovação Acadêmica, ANUIES, México e Paula Ferrari, Diretor de Comunicações e Marketing, GSMA LATAM. Eles compartilharam ideias para garantir a diversidade e a inclusão no desenvolvimento de talentos digitais na região.

Prêmios Tech4Good: celebrando a inovação

Um dos pontos altos da cerimônia foi a premiação do concurso Tech4Good. Os top 2 principais vencedores regionais do projeto Tech4Good foram o projeto KIM da Guatemala e o projeto Li+ da Argentina, conhecidos por seu impacto significativo em suas respectivas comunidades. O Prêmio Mais Inovador foi concedido ao projeto Electro Mat da Jamaica por sua solução revolucionária para gerar eletricidade a partir de vibrações mecânicas, e o Prêmio Especialista Social foi concedido à equipe brasileira.

Sobre os projetos vencedores

Li+, transformando a reciclagem de baterias de lítio usando tecnologia avançada

O grupo de argentinos formado por Nahiara Inés Orgoñ, Lautaro Márquez Locas, Lourdes Ríos e Alejandro Simonutti desenvolveu a solução LI+, uma solução que combate a extração massiva de lítio. Usando inteligência artificial e visão computacional, ele analisa e diagnostica baterias para determinar se elas podem ser reutilizadas ou recicladas.

KIM, sua voz, sua ação, aplicação de assédio no local de trabalho

As mulheres guatemaltecas Elisa Samayoa, Astrid García, Laura Levi e Maria del Mar Rosado desenvolveram um KIM, uma plataforma/software focada em identificar e acompanhar reclamações anônimas de assédio no local de trabalho. especialmente as mulheres guatemaltecas, usando inteligência artificial.

Além disso, três projetos ficaram em terceiro lugar na competição: o SOTZ da Guatemala, o Electro Mat da Jamaica e o NSCAN de El Salvador.

Seeds for the Future, 10 anos de inovação na América Latina e no Caribe

Desde o seu lançamento em 2014 na América Latina, o programa Sementes para o Futuro treinou mais de 2.100 estudantes de 20 países, oferecendo treinamento em tecnologia de ponta e promovendo intercâmbio cultural enriquecedor. Ao expandir o programa por meio da iniciativa Seeds for the Future 2.0, a Huawei está comprometida em investir US$ 150 milhões até 2026, beneficiando mais de 3 milhões de jovens em todo o mundo.

A Cúpula da América Latina e do Caribe "Sementes para o Futuro 2024" reafirmou o compromisso da Huawei e da UNESCO de criar um ecossistema digital inclusivo na América Latina, onde jovens talentos estão se preparando para liderar a mudança em direção a um futuro tecnológico mais equitativo e sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495328/Picture1.jpg

