Agora é seu: Huawei lança o Mate X7 junto com uma nova linha de produtos inovadores

DUBAI, EAU, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Hoje, a Huawei revelou uma nova linha de dispositivos inovadores de ponta em um evento de lançamento com o tema "Unfold the Moment" (Desdobre o Momento). Esses produtos incluíram o celular HUAWEI Mate X7, os fones de ouvido HUAWEI FreeClip 2, o smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN e o tablet HUAWEI MatePad 11.5 S.

HUAWEI Mate X7 HUAWEI FreeClip 2 HUAWEI MatePad 11.5 S

Guiado pela filosofia de design de ultrapassar limites, o HUAWEI Mate X7 ostenta um design fino, porém durável, e desempenho poderoso, incluindo recursos de imagem característicos da marca para smartphones. O HUAWEI FreeClip 2 afirma estabelecer um novo padrão para experiências auditivas abertas e confortáveis. O HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN combina estética refinada com engenharia avançada e alto desempenho, permitindo que os usuários explorem melhor o mundo. O HUAWEI MatePad 11.5 S foi projetado para criadores, trazendo uma tela de alta definição com conforto visual e oferecendo uma experiência criativa fluida.

Zhu Ping, presidente de Marketing e Serviços de Vendas do Huawei Consumer Business Group, afirmou que a Huawei continuará caminhando ao lado dos usuários em todo o mundo, trazendo calor humano para a tecnologia. "Compreendendo e respondendo às reais necessidades dos usuários, nosso objetivo é ajudar os consumidores do mundo a usar a tecnologia para desdobrar cada momento. Nosso objetivo não é apenas oferecer experiências excepcionais com os produtos, mas também permitir que cada usuário abrace os momentos que mais importam para eles."

HUAWEI Mate X7: Desdobrando um novo capítulo

O Mate X7 inspira-se no conceito de "Porta Espaço-Tempo" e em uma tradição de brocado tecido com luz de 1.600 anos, amplamente considerada um ápice da arte da seda chinesa e parte do patrimônio cultural imaterial nacional do país. O telefone vem na versão Brocade White com acabamento em nano fibra, além de duas opções em couro vegano — Nebula Red e Black.

O Mate X7 é também o primeiro smartphone dobrável fino da Huawei a oferecer o mesmo nível de recursos de imagem que um celular característico da maca. Sua câmera True-to-Color de segunda geração aprimorada oferece 43% mais precisão de cores e é complementada por uma nova câmera Ultra Lighting HDR, uma câmera Ultra-Wide e uma câmera Telephoto Macro. Com suporte para até 17,5 EV Ultra Lighting HDR Video, o Mate X7 captura detalhes vívidos com precisão tanto em ambientes claros quanto em condições de baixa luminosidade.

Projetado para a durabilidade, o dispositivo é impulsionado por uma arquitetura dobrável exclusiva chamada Ultra-Reliable Foldable Architecture, que inclui uma tela externa feita de Ultra Durable Crystal Armor Kunlun Glass, dobradiças de precisão avançada e uma estrutura composta ultrarresistente de três camadas, entre outros elementos. Um sistema de dissipação térmica SuperCool Ultra-Large VC & Graphene de 3.550 mm² e uma bateria de 5.600 mAh garantem desempenho estável e autonomia para o dia inteiro.

HUAWEI FreeClip 2: Uma declaração de estilo

Os fones HUAWEI FreeClip 2 possuem um design de presilha auricular que combina a inovação de audição aberta com uma estética moderna, com a intenção de redefinir os produtos de áudio tanto como dispositivos de escuta quanto como acessórios de moda.

O FreeClip 2 foi projetado para ser usado durante todo o dia e está disponível nas tradicionais cores Azul, Branco e Preto da empresa, além de um acabamento em Rose Gold, novidade para o mercado internacional. Cada fone pesa apenas 5,1 g, garantindo uma sensação quase imperceptível, com conforto duradouro e ajuste seguro.

O FreeClip 2 oferece áudio e qualidade de chamadas claros e dinâmicos em diferentes cenários de uso, graças às suas unidades duplas de alto desempenho e ao processador NPU com IA, que entrega dez vezes mais poder de computação em relação à geração anterior. Ele também conta com resistência à poeira e à água com certificação IP57 e até 38 horas de autonomia total de bateria, garantindo uso confortável e contínuo em qualquer ambiente.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: expandindo seus horizontes

O novo HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN chega na edição Royal Gold, que traz um aro de cerâmica roxa de terras raras com ouro 18K, inédita no setor, combinado a uma caixa de metal líquido à base de zircônio e uma pulseira de liga de titânio em roxo-dourado.

O relógio oferece uma variedade de recursos voltados para mergulhadores de grande profundidade, incluindo um sistema inovador de impermeabilidade e recursos de comunicação subaquática direta por sonar. Ele também conta com uma antena aprimorada para uma conectividade mais robusta em todos os cenários, cancelamento de ruído com IA para chamadas nítidas, posicionamento preciso habilitado pelo HUAWEI Sunflower Positioning System e tecnologias avançadas de comunicação via eSIM. O sistema TruSense do relógio também vem equipado com a poderosa tecnologia X-TAP, que proporciona um monitoramento de saúde mais preciso e abrangente[1].

HUAWEI MatePad 11.5 S: Inspirando a criatividade

O HUAWEI MatePad 11.5 S é um tablet de última geração projetado para combinar de forma harmoniosa o conforto visual com uma clareza excepcional[2]. O PaperMatte Display da Huawei resolve de forma eficaz os problemas de nitidez há muito tempo associados às telas foscas tradicionais, tornando a experiência de visualização neste novo dispositivo ao mesmo tempo vívida e suave para os olhos.

O MatePad 11.5 S foi projetado para uma produtividade sem papel e vem acompanhado da caneta M-Pencil Pro e de um teclado magnético, que tornam a transição entre anotações, escrita e criação de conteúdo muito mais fluida. O aplicativo Huawei Notes pré-instalado oferece uma ampla variedade de pincéis, modelos e recursos gratuitos, enquanto o GoPaint agora conta com diversas novas ferramentas de animação que ajudam a dar vida a ideias estáticas. Para criadores de vídeo, o aplicativo Wondershare Filmora agora oferece suporte a teclas de atalho para otimizar os fluxos de edição, enquanto o pacote WPS Office disponibiliza recursos profissionais de edição de documentos, apresentações e processamento de dados em nível de PC.

A Huawei afirmou que o lançamento de hoje vai além de um simples conjunto de atualizações tecnológicas — ele reflete o compromisso duradouro da empresa em colocar os consumidores em primeiro lugar. Sob a proposta de marca "Now Is Yours", a Huawei espera engajar os consumidores de forma aberta e sincera, construindo conexões inter-regionais e interculturais com uma atitude calorosa e inclusiva, permitindo que mais pessoas ao redor do mundo compartilhem a alegria do progresso tecnológico.

[1] Este produto não é um dispositivo médico e não deve ser utilizado para diagnóstico ou tratamento. [2] Este produto não é um dispositivo médico e não deve ser utilizado para diagnóstico ou tratamento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844081/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844082/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844083/3.jpg

