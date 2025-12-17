SHENZHEN, China, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Sistema de Armazenamento de Energia Comercial e Industrial com Resfriamento Híbrido e Tecnologia Grid Forming da Huawei Digital Power (C&I GFM ESS) passou com sucesso em um rigoroso teste de ignição extrema, testemunhado pela TÜV Rheinland. Realizado em um importante laboratório nacional de segurança contra incêndios, o teste é a primeira avaliação de incêndio do setor para um ESS em conformidade com a mais recente norma UL 9540A:2025.

Desafio extremo: ambiente de teste rigoroso

O C&I GFM ESS da Huawei Digital Power passa no teste de ignição extrema (PRNewsfoto/Huawei)

O teste foi desenvolvido para criar o ambiente de verificação mais exigente do setor, que avalia o desempenho de segurança dos ESSs em cenários extremos de ignição. Um método de sobrecarga em nível coletivo foi utilizado para desencadear uma fuga térmica simultânea em 60 células de bateria. Em comparação com testes que envolvem apenas uma ou poucas células, a complexidade dessa avaliação aumenta exponencialmente.

Um maior rigor foi garantido por meio das seguintes condições:

O método de teste de ignição com porta aberta especificado na norma UL 9540A:2025 é utilizado para maximizar a disponibilidade de oxigênio. Todas as baterias estão totalmente carregadas a 100% SOC. Todos os sistemas proativos e passivos de supressão de incêndios são desativados durante os testes, exigindo que os ESSs dependam exclusivamente de seu projeto intrínseco para resistir à combustão em plena capacidade energética.

Resistência comprovada: Sistema de proteção de cinco níveis

Nestas condições extremas, o C&I GFM ESS da Huawei demonstrou um desempenho de segurança excepcional, com o apoio do seu inovador design de proteção de cinco níveis.

Isolamento térmico entre células: Retarda eficazmente a propagação da fuga térmica entre as células, proporcionando a primeira defesa para a segurança do sistema. Invólucro totalmente metálico: O invólucro pode resistir a temperaturas superiores a 1500 °C, mantendo a integridade estrutural mesmo sob fogo intenso para minimizar os danos. Bloqueio de oxigênio com pressão positiva e exaustão direcional de fumaça: este design inovador redireciona os combustíveis, reduzindo significativamente o impacto do fogo. Design labiríntico à prova de fogo: Todas as superfícies de vedação do ESS apresentam uma estrutura labiríntica para impedir eficazmente a propagação das chamas. Resistência ao fogo aprimorada do contêiner: O contêiner é blindado para oferecer proteção abrangente contra incêndios.

Evidências de dados: principais indicadores que demonstram excelente desempenho

Os dados dos testes validam de forma robusta a segurança e a confiabilidade do C&I GFM ESS da Huawei. Quando a temperatura do incêndio atingiu 961 °C, a temperatura mais alta da célula de um ESS adjacente foi de apenas 45,3 °C, bem abaixo do limite para a abertura da válvula à prova de explosão da célula. O sistema cumpriu integralmente os requisitos da norma UL 9540A:2025, sem propagação de fogo entre as unidades.

A taxa máxima de liberação de calor (HRR) registrada foi de 3 MW. A combustão total durou menos de três horas antes de se autoextinguir. Em condições de combustão com porta aberta, o sistema controlou rapidamente a liberação de calor, demonstrando capacidade superior de gestão térmica.

