Com portfólio York, Johnson Controls lidera esforços de descarbonização e sustentabilidade de grandes construções no Brasil

Companhia reforça presença de sua marca AVACR no país, com foco na expansão da linha de chillers YMAE, projetada para a descarbonização e alta eficiência energética de grandes edificações

SÃO PAULO, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em meio à corrida mundial para o cumprimento de metas climáticas críticas, a Johnson Controls (NYSE: JCI), líder global em edificações inteligentes e sustentáveis, tem se destacado como um dos principais parceiros dos gestores de edifícios, administradores de grandes sites e construtoras na inovação rumo à descarbonização, redução do consumo de energia e operações mais eficientes.

De acordo com a empresa, a demanda por soluções de AVACR (Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado) em segmentos como data centers, complexos corporativos, shopping centers, hospitais e indústrias, tem aumentado exponencialmente. "Os edifícios são globalmente responsáveis por 30% do consumo de energia, 26% das emissões de carbono relacionadas à energia e 50% do consumo de recursos. E os sistemas de AVACR, por sua vez, são um dos principais consumidores de energia em edifícios, sendo responsáveis por uma percentagem significativa do consumo total de eletricidade, que pode chegar a 70%", afirma afirma Adalberto Charnichart, Diretor de Produtos Sênior para a América Latina da Johnson Controls.

Dentre as soluções de AVACR da Johnson Controls, que investe em pesquisa e desenvolvimento há mais de 140 anos, destaca-se a nova geração de chillers YMAE, projetada para a descarbonização e alta eficiência energética de grandes edificações. Com tecnologia modular plug and play, baixo consumo de recursos naturais e alto desempenho térmico, os modelos permitem conectar múltiplas unidades de forma integrada e flexível, oferecendo robustez e agilidade operacional com eficiência e escalabilidade, o que os torna relevantes para projetos que buscam a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

"As tecnologias de edifícios inteligentes estão reduzindo o consumo de energia em 20 a 30% em grandes portfólios. Melhorar o desempenho em AVACR permite um uso mais inteligente de energia, menores emissões, maior confiabilidade dos equipamentos e espaços mais confortáveis e seguros para as pessoas que os utilizam diariamente", explica.

Alinhados às metas globais de redução das emissões de gases de efeito estufa, os chillers YMAE utilizam o refrigerante R-454B, com potencial de aquecimento global (GWP) de apenas 466 e potencial de destruição da camada de ozônio (ODP) zero.

Em conjunto com soluções de bomba de calor água-água de maior porte, a YMAE é ideal para substituir caldeiras por tecnologia de bomba de calor elétrica de alto desempenho. Oferece ampla faixa de operação e fornece água a até 60°C, com capacidades de aquecimento de até 443 MBH (modo aquecimento) e 546 MBH (modo simultâneo de aquecimento e refrigeração).

Projetados para superar os padrões atuais de eficiência energética, os chillers YMAE alcançam IPLV de até 20,01 (padrão AHRI), resultado da combinação de tecnologias avançadas da Johnson Controls voltadas à eficiência, sustentabilidade e confiabilidade. Outras características incluem:

Tecnologia e Controle de Capacidade

Inversor de corrente contínua (DC Inverter): proporciona controle variável de capacidade, permitindo operação eficiente em todas as faixas de carga e temperatura. Comparado a bombas de calor de velocidade constante, garante resposta mais precisa e menor consumo de energia.

Ventiladores EC de Alta Eficiência

Ventiladores de comutação eletrônica (EC) usam motores eficientes e aerodinâmica aprimorada, melhorando o desempenho energético e acústico, especialmente em cargas parciais. O controle automático de pressão ajusta a velocidade dos ventiladores em baixas temperaturas, otimizando a eficiência e garantindo operação estável. A combinação de compressor e ventiladores de velocidade variável oferece fator de potência de até 0,93, reduzindo custos de eletricidade.

Trocador de Calor e Eficiência Hídrica

O trocador de calor de placas soldadas de alta eficiência utiliza menos refrigerante e realiza transferência térmica eficaz com design compacto. Gera menor perda de pressão no lado da água, permitindo uso de bombas menores e reduzindo ainda mais o consumo energético.

Design e Operação Inteligente

O design de duplo circuito mantém toda a superfície de transferência de calor ativa mesmo em carga parcial, garantindo desempenho contínuo ao longo do ano. A versão com aquecimento e resfriamento simultâneos realiza balanceamento inteligente de calor no ambiente — conservando energia e direcionando-a onde é mais necessária. O controle contínuo dos pontos de ajuste assegura máxima estabilidade e desempenho térmico.

Sobre a Johnson Controls

Na Johnson Controls (NYSE:JCI), nós transformamos os ambientes onde as pessoas vivem, trabalham, aprendem e se divertem. Como líder global em edificações inteligentes, saudáveis e sustentáveis, nossa missão é reimaginar a gestão de desempenho das edificações, a serviço das pessoas, dos lugares e do planeta.

Com uma história impressionante de quase 140 anos de inovação, fornecemos o projeto do futuro para diversos setores, tais como saúde, educação, data centers, aeroportos, estádios, fabricação e muitos outros, através de nossa abrangente oferta de soluções digitais, OpenBlue.

Hoje, a Johnson Controls oferece o maior portfólio mundial em tecnologia e software para as edificações, além de soluções de serviços com algumas das marcas mais confiáveis do setor.

Para mais informações, visite www.johnsoncontrols.com.br e siga @Johnson-Controls-America-Latina nas redes sociais.

