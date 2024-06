Comemorando os 25 anos da StarCompliance

A inovação e crescimento da empresa se alinham com a expansão do setor regulatório

YORK, Inglaterra e ROCKVILLE, Md., 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A StarCompliance ("Star"), uma importante fornecedora de soluções de tecnologia de compliance para funcionários, está comemorando seu 25º aniversário com uma série de eventos elaborados para destacar a evolução das leis regulatórias e mostrar o crescimento, a adaptação e a inovação significativos da empresa em resposta a essas mudanças. Fundada em 1999, no mesmo ano em que a Lei Glass-Steagall foi revogada, a Star surgiu durante uma transformação crítica no setor de serviços financeiros nos Estados Unidos. Esse momento crucial marcou um aumento expressivo na complexidade dos requisitos regulatórios e catalisou a necessidade de uma supervisão regulatória aprimorada.

"Ao atingirmos esse marco importante, celebramos o espírito colaborativo que definiu nossa jornada nos últimos 25 anos. A Star não apenas observou a evolução do cenário de compliance, nós o moldamos ao lado das melhores e mais brilhantes mentes do setor ", disse Jennifer Sun, CEO da StarCompliance. "Essa jornada foi impulsionada pela melhoria contínua e pelo foco preciso em inovação. Estamos orgulhosos de nosso papel proativo no trabalho em conjunto com nossos parceiros e clientes para navegar pelas complexidades da regulamentação aplicável aos funcionários."

O 25º aniversário da Star será marcado por uma série exclusiva de webinars de verão em três partes, Reflexões sobre Compliance, com líderes do setor e especialistas em compliance. Esses webinars, além do nosso resumo executivo trimestral intitulado; A necessidade leva à inovação, exploram a história e os avanços em compliance nos últimos 25 anos e como a regulamentação aplicável aos funcionários continua a inspirar tecnologias revolucionárias.

A série é elaborada para se concentrar em períodos de marcos regulatórios e inovações de compliance dos funcionários de 1999 até os dias atuais:

Agentes de Mudança e Primeiros a Adotar (1999 – 2008)

Quinta-feira, 11 de julho de 2024 | 11h ET

Unindo forças para a reforma regulatória (2009 – 2015)

Quinta-feira, 15 de agosto de 2024 | 11h ET

Regulamentos de Navegação para a Transformação Global (2016 – 2024)

Quinta-feira, 19 de setembro de 2024 | 11h ET

Inscreva-se [AQUI] para participar das sessões ao vivo ou assistir aos webinários sob demanda conforme sua conveniência.

Além da série, a Star continua celebrando nosso 25º aniversário com nossos eventos anuais da Synergy '24, que acontecem em Londres em 3 de outubro, em Boston em 15 de outubro e em Nova York em 5 de novembro. O tema deste ano, De Volta para o Futuro: 25 Anos em Compliance, incluirá sessões de painéis interativos ao vivo, incluindo luminares dos setores de compliance e regulamentação. Clique [AQUI] para reservar o seu lugar.

Sobre a StarCompliance

A StarCompliance é a principal fornecedora mundial de soluções de tecnologia de compliance de funcionários. Contando com a confiança de milhões de usuários em 114 países há mais de 25 anos, a plataforma de última geração e a interface intuitiva da Star fornece os dados, a tecnologia e os conhecimentos práticos necessários para reduzir proativamente os riscos, monitorar conflitos globalmente e dar suporte a regulamentações complexas de denúncia. Visite www.starcompliance.com para descobrir a segurança abrangente e a garantia incomparável de que você precisa para construir uma cultura de compliance hoje.

Contato com a mídia:

[email protected]

+1-573-999-0794

FONTE StarCompliance