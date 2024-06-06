StarCompliance 慶祝 25 週年

公司創新與成長同步監管業擴張

英格蘭約克和美國馬里蘭州羅克維爾2024年6月7日 /美通社/ -- 僱員合規科技解決方案的主要供應商 StarCompliance（簡稱為「Star」）現正舉辦一系列 25 週年慶祝活動。這些活動除了凸顯監管法律演變，也展示該公司回應這些變化的重要成長、配合與創新。本公司於 1999 年成立，同年格拉斯-斯蒂格爾法案廢除。Star 在美國金融服務業重要轉型中茁壯成長。這關鍵時刻標誌著顯著增加監管要求的複雜性，也促使加強監管的需要。

「當我們向這重要里程碑致敬時，也慶祝我們在過去半個世紀歷程中，定義了協作精神。Star 不僅目睹合規環境轉變，並與業界精英攜手塑造合規環境。」StarCompliance 行政總裁 Jennifer Sun 補充：「這歷程的邁進力量，來自持續改進與貫注創新。我們在合作夥伴和客戶協作中扮演積極角色而解決僱員監管的錯綜複雜，感到自豪。」

Star 慶祝成立 25 週年，即將以合規反思專題舉辦夏日網上研討會系列。該網上研討會系列總共三場，邀請業界領袖和合規專家主講。這些網路研討會除了我們標題為必要驅動創新 的季度管理簡報外，還將回顧過去 25 年合規歷史與發展，並探討僱員法規如何繼續啟發創新科技。

該系列集中回顧 1999 年至今的監管里程碑和僱員合規創新：

「改變代理與早期採用者」(1999 – 2008)2024 年 7 月 11 日（星期四）| 美國東部時間上午 11 時

「合作監管改革」(2009 – 2015)2024 年 8 月 15 日（星期四）| 美國東部時間上午 11 時

「全球轉型導航法規」(2016 – 2024)2024 年 9 月 19 日（星期四）| 美國東部時間上午 11 時

請[按此]登記參加實時會議，也可隨時隨地按需重溫網上研討會。

除這網上研討會系列外，Star 還繼續透過自身年度「Synergy '24 」活動慶祝 25 週年紀念。這些活動將於 10 月 3 日在倫敦、10 月 15 日在波士頓，以及 11 月 5 日在紐約舉行。今年主題為回到未來：合規 25 年，將包括合規和監管行業知名人士參加的實時互動小組會議。請[按此]報名參加。

關於 StarCompliance

StarCompliance 是全球主要僱員合規科技解決方案供應商。過去 25 年，Star 的新一代平台和簡單易用介面廣受 114 個國家／地區數百萬用戶信賴。該平台主動提供降低風險、監控全球衝突和支援複雜舉報法規所需的數據、科技和可行見解。如欲了解現時建立合規文化所需的全面安全和獨一無二保證，請瀏覽 www.starcompliance.com。

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SOURCE StarCompliance