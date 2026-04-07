Como escolher a melhor instituição financeira para fazer empréstimo?

Educador financeiro da Creditas mostra como a análise do Custo Efetivo Total (CET) e a escolha da modalidade ideal são decisivas para encontrar as melhores taxas e condições

SÃO PAULO, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário econômico desafiador, a busca por crédito com juros baixos e condições vantajosas cresce, mas ainda deixa dúvidas durante o processo para decidir a instituição. Embora os juros e condições variem conforme a modalidade de crédito (pessoal, com garantia, consignado), o perfil do cliente, o valor solicitado e o prazo de pagamento, com o planejamento adequado é possível escolher a melhor opção para a finalidade pretendida.

Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas

De acordo com Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas, principal fintech de crédito com garantia da América Latina, para quem busca crédito é fundamental considerar a modalidade de empréstimo mais adequada à sua realidade e analisar o Custo Efetivo Total (CET) antes de tomar uma decisão.

Como comparativo, o empréstimo com garantia de imóvel (Home Equity) com a Creditas tem taxas a partir de 1,09% + IPCA ao mês; já o empréstimo com garantia de veículo (Auto Equity), inicia em 1,49% ao mês com prazos de até 60 meses para pagar, enquanto empréstimos pessoais tradicionais em demais bancos podem ter juros superiores a 5%.

Segundo levantamento da Creditas, a procura pelo crédito com garantia de imóvel (Home Equity) aumentou em 45,1% em 2025. O mesmo movimento também aconteceu no crédito com garantia de veículo (Auto Equity), que cresceu em 33,6% na comparação com o mesmo período de 2024.

O crescimento foi impulsionado por brasileiros que têm usado o crédito com garantia como ferramenta para quitar dívidas (25%), investir em negócios próprios (24%) e alcançar estabilidade financeira.

"Esse avanço mostra a evolução do comportamento financeiro do brasileiro, que em vez de recorrer a soluções de alto custo, tem buscado alternativas mais sustentáveis, com taxas mais baixas, prazos mais longos e contratação 100% digital, transformando o crédito em uma ferramenta de construção de patrimônio e oportunidades", explica Casagrande.

Como escolher a melhor alternativa?

O educador financeiro da Creditas selecionou os passos essenciais para a escolha da instituição financeira antes de pegar o empréstimo:

Busque uma instituição confiável. "Isso é essencial para garantir segurança durante todo o processo. Procure por bancos, fintechs ou plataformas reconhecidas, com boa reputação no mercado e registro no Banco Central do Brasil", diz Casagrande.

Confirme se o site é oficial, se oferece canais de atendimento acessíveis e se possui avaliações positivas de outros clientes. "Esses passos ajudam a evitar fraudes, já que visam assegurar que o empréstimo será feito em um ambiente seguro", afirma o educador financeiro.

Antes de prosseguir, faça simulações para comparar as ofertas de crédito disponíveis. "A simulação ajuda a visualizar o valor das parcelas, a taxa de juros e o prazo para quitar o empréstimo. Simuladores online ajudam a entender quais opções se encaixam melhor no seu orçamento e na sua necessidade financeira", explica.

Entenda como os custos do empréstimo são formados. Além dos juros, observe o custo efetivo total (CET), que mostra o valor real do crédito, somando todos os encargos do contrato, como tarifas, seguros e tributos. "Prazos e parcelas variam conforme a modalidade. Empréstimos pessoais costumam ter prazos menores, enquanto o empréstimo com garantia oferece prazos mais longos e parcelas ajustáveis ao orçamento. Avalie o equilíbrio entre tempo de pagamento e valor das prestações antes de decidir", finaliza Casagrande.

Por fim, o educador financeiro faz dois alertas importantes:

Desconfie de ofertas muito vantajosas. Se a proposta parece boa demais para ser verdade, como taxas de juros extremamente baixas ou condições muito facilitadas, pode ser um sinal de fraude. Instituições financeiras sérias sempre seguem padrões realistas de mercado.

Jamais aceite pedidos de pagamentos antecipados. Golpistas costumam pedir o pagamento de taxas ou valores antecipados como condição para liberar o empréstimo. Essa prática é ilegal. Desconfie de qualquer pedido de depósito antes do empréstimo ser liberado.

Sobre a Creditas

A Creditas é uma plataforma de serviços financeiros que, a partir da casa, carro e salário, oferece empréstimos, seguros e investimentos. Com 13 anos de atuação, é a maior plataforma de crédito online da América Latina e recebeu aportes de fundos internacionais, levantando mais de R$ 4 bilhões (US$ 879 milhões) em equity e com um portfólio atual de R$ 6,2 bilhões. Por meio de sua tecnologia proprietária, oferece produtos como o empréstimo com garantia de veículo ou imóvel, o consignado privado, benefícios corporativos e seguros. A Creditas já ultrapassou a marca de 13 milhões de solicitações de crédito, um valuation de US$ 3,3 bilhões e mais de 80 emissões no mercado de capitais (FIDCs, CRIs e FIIs).

Assessoria de imprensa Creditas: Ideal Axicom | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951307/Guilherme_Casagrande.jpg

FONTE Creditas