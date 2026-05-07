Qual a diferença entre empréstimo e financiamento? Educador financeiro esclarece principais dúvidas

Falta de conhecimento sobre produtos dificulta tomada de decisão e pode levar a escolhas mais caras; saiba quando é melhor optar por cada produto

SÃO PAULO, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Apesar de o crédito fazer parte da rotina financeira de grande parte dos brasileiros, o entendimento sobre as diferentes modalidades ainda é limitado e pode impactar diretamente a qualidade das decisões financeiras. Levantamento da Creditas, em parceria com a Opinion Box, mostra que o conhecimento sobre crédito é concentrado nas opções mais tradicionais. Enquanto 65% dos entrevistados afirmam conhecer o empréstimo pessoal e 56% o financiamento de veículos, esse entendimento cai significativamente em modalidades mais estruturadas: apenas 31% dizem compreender o crédito com garantia de imóvel e 28% o crédito com garantia de veículo.

Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas

A pesquisa também aponta que 26% dos brasileiros dizem não ter tempo para buscar informações sobre o tema, e 18% relatam dificuldade em encontrar conteúdos claros.

Para Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas, a falta de entendimento sobre as modalidades pode levar a escolhas menos eficientes do ponto de vista financeiro.

"Quando o consumidor não entende como cada tipo de produto funciona, ele tende a decidir com base na urgência ou na facilidade de acesso, e não no custo total da operação", explica.

Empréstimo: mais flexível, mas com variações relevantes de custo

O empréstimo é uma modalidade em que o valor é liberado diretamente ao cliente, com uso livre. Ele costuma ser utilizado para reorganização financeira, pagamento de dívidas ou projetos pessoais.

Dentro dessa categoria, existem diferenças importantes. Modalidades sem garantia tendem a ter juros mais elevados, enquanto operações com garantia, usando um carro ou uma casa já adquirida, oferecem condições mais favoráveis, com taxas menores e prazos mais longos.

Financiamento: vinculado à compra e com garantia do bem

Já o financiamento é destinado à aquisição de um bem específico, como imóvel ou veículo. Nesse caso, o valor é pago diretamente ao vendedor, e o bem adquirido fica vinculado ao contrato como garantia até a quitação.

"Toda vez que você coloca um bem como garantia, seja no empréstimo ou no financiamento, reduz o risco da operação e, por isso, costuma resultar em taxas mais baixas. A diferença é que, no caso do financiamento, limita o uso do crédito a um objetivo específico", afirma Casagrande.

Quais são as principais modalidades de empréstimos?

Empréstimo com garantia de veículo : O cliente utiliza seu automóvel como garantia da operação. Na Creditas, o crédito possui juros a partir de 1,49% ao mês e prazo de até 60 meses para quitar.

O cliente utiliza seu automóvel como garantia da operação. Na Creditas, o crédito possui juros a partir de 1,49% ao mês e prazo de até 60 meses para quitar. Empréstimo com garantia de imóvel : Segue a mesma lógica, mas usa um imóvel para garantir prazos ainda maiores. As taxas partem de 1,09% ao mês + IPCA, com até 240 meses para quitação.

Segue a mesma lógica, mas usa um imóvel para garantir prazos ainda maiores. As taxas partem de 1,09% ao mês + IPCA, com até 240 meses para quitação. Empréstimo consignado: Aqui as parcelas são descontadas direto na folha de pagamento.

Quais são as principais modalidades de financiamentos?

Na Creditas, é possível simular gratuitamente e de forma personalizada o financiamento de imóvel/veículo:

Imóvel : Simulação de opções em até 8 bancos simultaneamente, mesmo com o bem ainda não quitado, com possibilidade de compor renda com mais pessoas e usar FGTS como entrada;

Simulação de opções em até 8 bancos simultaneamente, mesmo com o bem ainda não quitado, com possibilidade de compor renda com mais pessoas e usar FGTS como entrada; Veículo: Simulação com 5 bancos, inclusive sem ter o veículo escolhido, apenas com o valor desejado.

Sobre a Creditas

A Creditas é uma plataforma de serviços financeiros que a partir da casa, carro e salário oferece empréstimos, seguros e investimentos. Com 14 anos de atuação, é a maior plataforma de crédito online da América Latina e recebeu aportes de fundos internacionais, levantando mais de R$4,3 bilhões (US$987 milhões) em equity e com um portfólio atual de R$6,7 bilhões. Por meio da sua tecnologia proprietária oferece produtos como o empréstimo com garantia de veículo ou imóvel, o consignado privado, benefícios corporativos e seguros. A Creditas já ultrapassou a marca de 13 milhões de solicitações de crédito, um valuation de US$3,3 bilhões e mais de 80 emissões no mercado de capitais (FIDCs, CRIs e FIIs).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975283/Guilherme_Casagrande.jpg

FONTE Creditas